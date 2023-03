GBS sichert sich Unterstützung von Inken Große

Schauspielerin und Sprecherin macht Manager fit für Podcasts und Videos

Essen – Die auf PR und Content Creation spezialisierte Agentur GBS-Die PublicityExperten hat sich die Unterstützung der Schauspielerin und Sprecherin Inken Große gesichert. Künftig wird die Schauspielerin die Agentur im Bereich Media Coaching und bei der Erstellung von Imagevideos beraten und als Sprecherin bei der Produktion von Podcasts und Videopodcast unterstützen.

Digitale Medien boomen in der Kommunikation der Unternehmen. Wer maximale Reichweiten erzielen will, muss im Bereich Podcast, Video und Social Media gut aufgestellt sein. „Da nur die wenigsten Manager vor der Kamera und dem Mikrofon Naturtalente sind, ist professionelle Unterstützung bei derartigen Auftritten in vielen Fällen sehr hilfreich. Mit Inken Große haben wir einen Profi gewinnen können, der über viel Erfahrung vor der Kamera und dem Mikrofon verfügt, und unseren Kunden helfen kann, bei Podcast und in Videos eine gute Figur zu machen. Denn Glaubwürdigkeit hängt ganz entscheidend von der Verständlichkeit und der Authentizität des Sprechers bzw. der agierenden Person ab „, erklärt Agentur-Inhaber Dr. Alfried Große.

Viele Faktoren spielen beim Auftritt vor Mikrofon und Kamera eine Rolle: angefangen vom Outfit über die Stimme und die Sprechweise bis hin zu Mimik und Gestik. Das Ziel des Coachings durch Inken Große soll es sein, die Fähigkeiten des Kunden zu verbessern, mit der Situation eines öffentlichen Auftritts umzugehen und authentisch zu bleiben. Bild und Botschaft müssen der Person entsprechen, so wie sie wirklich ist. Das Coaching umfasst die Texterarbeitung, das Training der natürlichen Atmung, die Besprechung der Garderobe und der Ziele der einzelnen Auftritte für das Image der betreffenden Person, Körpersprachentraining, ausgewählte Schauspielübungen, um die Natürlichkeit zu bewahren, Personeninszenierung sowie Betreuung und Begleitung während der Podcast – und Video-Aufnahmen.

GBS – Die PublicityExperten, gegründet 1998 von Dr. Alfried Große, bietet professionelle Kommunikations-Beratung, Content Creation und Media Coaching. Die Agentur hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen und Einzelpersonen dabei zu unterstützen, die richtigen Informationen zur richtigen Zeit in der richtigen Form über den richtigen Kanal zu kommunizieren, um bekannt zu werden, den Bekanntheitsgrad zu steigern, das Image zu verbessern, Vertrauen bei der Zielgruppe aufzubauen oder zu festigen und damit Umsatz und Absatz zu steigern.

GBS – Die PublicityExperten

Dr. Alfried Große

Am Ruhrstein 37c

45133 Essen

01577-4707224



http://www.publicity-experte.de

