GBTS & Genetec: Sicherheit, die mitdenkt

Jens Gruneberg setzt mit der GBTS Group auf smarte, skalierbare Sicherheitslösungen von Genetec: maßgeschneidert, vernetzt und datensicher.

Die Anforderungen an moderne Gebäudesicherheit steigen stetig: Komplexe Anlagen, steigende Datenschutzanforderungen und dynamische Nutzungsformen verlangen nach vernetzten, flexiblen Lösungen. Die GBTS Group mit Sitz in Mittelhessen zeigt gemeinsam mit ihrem Technologiepartner Genetec, wie integrierte Sicherheitslösungen heute aussehen müssen: intuitiv, datensicher und mitwachsend.

„Sicherheit ist als eine lebendige Architektur zu verstehen, die sich an neue Anforderungen anpasst“, sagt Jens Gruneberg, Geschäftsführer der Gruneberg Gebäudetechnik GmbH. „Mit Genetec bieten wir unseren Kunden eine Plattform, die mehr kann als nur überwachen: sie analysiert, strukturiert und unterstützt aktiv den Betrieb.“

Im Zentrum der Kooperation steht die Integration verschiedener sicherheitsrelevanter Systeme, etwa Videoüberwachung, Zutrittskontrolle, Alarme und Sensorik, zu einer einheitlichen Plattform. Was früher auf mehreren Systemen verteilt war, läuft heute über eine zentrale Benutzeroberfläche mit klaren Rechten, Protokollen und Zugriffspunkten. Damit werden der Schutz erhöht und gleichzeitig die Steuerung vereinfacht.

Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Smart Analytics von Genetec: Bewegungsprofile, Auslastungsanalysen oder auffälliges Verhalten können automatisiert erkannt und gemeldet werden. Für Betreiber von Logistikzentren, Kliniken oder öffentlichen Einrichtungen bedeutet das ein Plus an Handlungssicherheit, und das ohne zusätzliche personelle Ressourcen.

Die Stärke der GBTS Group liegt dabei sowohl in der Technik als auch in der maßgeschneiderten Umsetzung. Jedes Projekt beginnt mit einer sorgfältigen Analyse der lokalen Infrastruktur, der bestehenden Systeme und der organisatorischen Anforderungen. Die Integration erfolgt nicht nach Schema F, sondern in enger Abstimmung mit den Verantwortlichen vor Ort.

„Ein Sicherheitskonzept funktioniert nur, wenn es auch im Alltag praktikabel ist“, betont Jens Gruneberg. „Deshalb legen wir besonderen Wert auf eine intuitive Nutzerführung und eine technische Architektur, die auch in fünf Jahren noch skalierbar und erweiterbar ist.“

Im digitalen Zeitalter sei Datenschutz die Grundlage jeder Sicherheitslösung. Genetec erfüllt mit durchgängiger Verschlüsselung, differenzierter Rollenverteilung und lückenloser Protokollierung höchste Standards. Die GBTS Group achtet zudem auf eine datenschutzkonforme Einrichtung und sensibilisiert Kunden für die sichere Nutzung im laufenden Betrieb. Unternehmen behalten so jederzeit die Kontrolle über ihre Daten, auch bei wechselnden Teams oder externen Zugriffen.

Die Zusammenarbeit mit Genetec ist für die GBTS Group ein strategischer Schritt, um ihre führende Position im Bereich intelligenter Gebäudetechnik weiter auszubauen. Ob Industrie, Bildung, Gesundheitswesen oder Verwaltung: Die Lösungen passen sich an und wachsen mit. Sie schaffen Vertrauen, optimieren Prozesse und entlasten Entscheidungsträger im täglichen Betrieb.

Wer smarte Sicherheit denkt, muss über Technologie hinausdenken, in Strukturen, Abläufen und Verantwortung. Die GBTS Group lädt Interessierte ein, über ihre individuellen Herausforderungen zu sprechen und gemeinsam zukunftsfähige Lösungen zu entwickeln. Denn die beste Sicherheitslösung ist die, die mitdenkt, Tag für Tag.

Mehr Informationen und Kontakt zur GBTS Group gibt es unter www.gbts.group.

Die GBTS Group – Gruneberg Building Technology Solutions – ist herstellerunabhängiger Dienstleister für Gebäudetechnik. Von der Sicherheitstechnik und der Elektrotechnik über Heizung, Sanitär und Klimatechnik bis zur IT-Infrastruktur bieten wir die gesamte Bandbreite an Dienstleistungen in einem einzigen Unternehmen an. Die GBTS Group besteht aus der Gruneberg Gebäudetechnik GmbH und der GBTS-Plan GmbH. Während erstere von der Planung bis zur Realisierung von Projekten alles aus einer Hand und zusätzlich die Wartung und den Service für die verbaute Technik gerne übernimmt, handelt es sich bei letzterer um eine Planungsgesellschaft für Sicherheitstechnik. Sie berät Kunden in allen Bereichen der Sicherheitstechnik, plant diese individuell auf jeden Kunden zugeschnitten, begleitet Kunden zuverlässig bei Ausschreibungen und überwacht die Installation bis hin zur Abnahme der Gewerke.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Unternehmen und Eigenheime smarter und sicherer zu machen und unsere Kunden ganzheitlich zu betreuen. Als Ratgeber, Macher und Gestalter ist es unser oberstes Ziel, die bestmöglichen Lösungen für Ihre Projekte zu entwickeln. Dabei behalten wir stets das große Ganze im Auge. So beraten wir Sie ehrlich, optimal und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten für mehr Zukunftsstabilität.

Kontakt

Gruneberg Gebäudetechnik GmbH

Jens Gruneberg

Katernberger Str. 107

45327 Essen

+49 201 89096870



https://www.gbts.group

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.