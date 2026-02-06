GCubeSDK – GameCube Development Framework

Wishlistphase auf Steam hat begonnen

GCubeSDK ist ein in C++ geschriebenes Framework zur Entwicklung eigener Homebrew-Spiele für den Nintendo GameCube. Es basiert auf libogc und läuft sowohl im Emulator als auch auf echter Hardware. Das Framework ist mehr als nur eine Grundlage, es bietet alles, was ein Spielentwickler benötigt, wie importierbare Modelle im gltf / obj Format, verschiedene Shading-Materialien, Texturen, BufferGeometry, Lichter, performante Kollisionsberechnung, Animationen und vieles mehr. Des Weiteren orientiert sich GCubeSDK an der Struktur und den Klassennamen von three.js um den Einstieg für möglichst viele Entwickler zu vereinfachen.

GCubeSDK entstand aus der Tatsache heraus, dass es für den GameCube kein vergleichbares Produkt für Indie-Spieleentwickler gibt. Eine vollständige Engine von Grund auf zu schreiben ist für die meisten Entwickler schlicht nicht realistisch. Das Wissen und der Zeitaufwand, den es benötigt, um Rendering, Szenenverwaltung, Animation, Kollision und Asset-Import selbst zu entwickeln, steht in keinem Verhältnis zum wirklichen Ziel: die eigentliche Entwicklung des Spiels. Ein zentraler Teil der Vision von FenixFoxStudios ist es, die Homebrew-Entwicklung auf dem GameCube zu beleben, ähnlich wie es in den letzten Jahren bei PlayStation 1 und Nintendo 64 zu beobachten war.

GCubeSDK bietet eine minimalistische GUI für Entwickler, die Projekte lieber visuell verwalten und mit möglichst wenig Konfiguration starten möchten. Gleichzeitig bleibt der komplette Workflow auch terminal-fähig. Projekte können über die GUI in wenigen Minuten aufgesetzt werden; alternativ ist die Arbeit mit Makefiles und Kommandozeile bei voller Kontrolle möglich. Aktuell befindet sich GCubeSDK noch in der aktiven Entwicklung. Einige Punkte der Roadmap sind vor dem finalen Release noch offen und werden schrittweise umgesetzt.

GCubeSDK auf Steam auf die Wunschliste setzen

https://store.steampowered.com/app/4304310/GCubeSDK/

GCubeSDK erscheint demnächst auf Steam. Interessierte können das Projekt auf die Wunschliste setzen, um die Veröffentlichung nicht zu verpassen.

GCubeSDK Documentation

https://fenixfox-studios.com/manual/gcubesdk/

Die Online-Dokumentation umfasst jede Klasse und jede Methode.

PowerPC Gekko Reference

https://fenixfox-studios.com/manual/powerpc/index.html

Es existiert über die Dokumentation hinaus eine vollständige Referenz für den PowerPC750CXe „Gekko“.

GCubeSDK Devlog

https://fenixfox-studios.com/content/gamecube_framework

Auf der Unternehmenswebseite von FenixFoxStudios befindet sich ein Devlog welcher regelmäßig aktualisiert und auf den sozialen Kanälen geteilt wird.

FenixFox®Studios

( SaaS B2B | GameDevelopment | Tool-Development)

FenixFox®Studios of Japan

( SaaS B2B | Tool-Development | Education )

Kontakt

FenixFox®Studios

Tommy Dräger

Kita-ku, Umeda 1-2-2, Osaka Ekimae Dai-2 Building 12-12

530-0001 Osaka

09037372831



https://fenixfox-studios.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.