Gebäude mit Geschichte: Texels Baudenkmäler öffnen ihre Türen

Niederländische Watteninsel lädt am 9.9. zum „Tag der offenen Denkmäler“ ein

Am zweiten Samstag im September findet in den Niederlanden traditionell der „Open Monumentendag“ statt. Landesweit ist es dann möglich, einen kostenlosen Blick hinter die Türen besonderer Baudenkmäler zu werfen. Auch auf der niederländischen Insel Texel erwartet Besucherinnen und Besucher an diesem Tag ein spannendes Programm: Insgesamt 18 historische Bauwerke laden dazu ein, sich von ihren spannenden Geschichten begeistern zu lassen.

Landsitz mit historischer Gartenanlage

Die feierliche Eröffnung findet um 9.30 Uhr auf dem Landsitz Brakestein statt. Neben dem denkmalgeschützten Haus ist hier insbesondere der Garten eine echte Sehenswürdigkeit. Die Anlage entstand bereits im 17. Jahrhundert und wurde erst kürzlich nach historischem Vorbild rekonstruiert. Besucher erwartet vor Ort eine poetische Fotoausstellung. Zudem finden tagsüber Lesungen statt, die spannende Einblicke in die aktuellen Renovierungen am Haus Brakestein geben.

Importierte Getreidemühle

Auf der ganzen Insel sind Denkmäler aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen von Texels Einwohnern geöffnet. So zum Beispiel die Stolpboederij „De Waddel“, ein typisch nordholländischer Bauernhof aus dem Jahre 1625, der einen florierenden Schafzuchtbetrieb beheimatet; eine umgebaute Schafscheune aus 1858, in der ein Sammlung historischer Landwirtschaftsgeräte besichtigt werden kann; oder eine Mühle, die 1727 in Zaandam errichtet und 1902 nach Texel nach Texel verschifft wurde. Am 9.9. kann man eindrucksvoll erleben, wie damit Getreide gemahlen wird.

Offene Kirchenpforten

Auch vor vier Texeler Kirchen signalisiert die Fahne des „Open Monumentendag“ freien Eintritt für Besucher. Zu ihnen zählen die Zeemanskerk in Oudeschild, die im Goldenen Zeitalter von Seeleuten aus aller Welt besucht wurde; die Maartenskerk in Oosterend, die bereits im 10. Jahrhundert erbaut wurde; die H. Franscisca Romanakerk in De Cocksdorp, deren Kreuz aus Treibholz besteht, und nicht zuletzt das „Witte Kerkje“ in Den Hoorn. Zwischen 11.00 und 12.30 Uhr können hier die 432 Pfeifen der Kirchenorgel besichtigt und belauscht werden.

Historischer Bunker

Ein Monument der etwas anderen Art ist der Telefonbunker, der früher Teil des enormen Bunkerkomplexes Texla bei Den Burg war. Am „Open Monumentendag“ können Besucher den Bunker besichtigen und bekommen spannende Einblicke in das tägliche Leben innerhalb der Anlage. Einen zentralen Überblick über alle weiteren Teilnehmer des „Tags der offenen Denkmäler“ sowie Adressen und Öffnungszeiten gibt es unter https://www.texel.net/de/texel-tipps/kunst-und-kultur/culturele-evenementen/open-monumentendag/

Über Texel:

Die westfriesische Nordseeinsel Texel gehört zu den beliebtesten Tourismuszielen der nördlichen Niederlande. Rund 4 km vor der Küste der Provinz Nordholland gelegen, ist die Insel über den Hafen Den Helder in nur 20 Minuten per Fähre ( https://www.teso.nl/de/) erreichbar. Unter dem Motto „ganz Holland auf einer Insel“ wartet Texel mit einem überraschend vielfältigen Landschaftsbild auf: lange Sandstrände, Dünen, Heide- und Waldlandschaften, weiträumige Poldergebiete, Deiche sowie das Eiszeitrelikt „Hoge Berg“. Neben ihrer reichhaltigen Natur bietet die Insel auch in punkto Sport und Kultur ein abwechslungsreiches Angebot wie z.B. kilometerlange Rad- und Wanderwege, einen Flugplatz mit Fallschirmsprungschule, ein Walfängerhaus und ein Strandräubermuseum sowie das Naturmuseum „Ecomare“. Des Weiteren ist Texel Austragungsort zahlreicher Events wie das Katamaranrennen „Runde um Texel“ oder das Schlemmerfestival „Texel Culinair“.

Über den VVV Texel:

Bereits seit 1898 ist der VVV Texel die erste Anlaufstelle, wenn es um Urlaub auf der beliebten niederländischen Watteninsel geht. Seine Kernaufgabe: das Reiseziel Texel über seine Grenzen hinaus bekannt zu machen. In diesem Rahmen generiert die Touristeninformationen über verschiedene Kanäle rund 50 Millionen Kontaktmomente pro Jahr. Auf seiner Website https://www.texel.net/de/ finden Besucher zudem alles, was den perfekten Urlaub auf der Insel ausmacht. Nicht zuletzt die größte Auswahl an Inselunterkünften – von Hotels und B&Bs über Ferienhäuser und -appartements bis hin zu Campingplätzen. Die Einnahmen, die auf diesem Wege generiert werden, bleiben auf der Insel und sorgen direkt wie indirekt für eine hohe Aufenthaltsqualität.

