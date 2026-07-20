Gebäudereinigung beauftragen ohne Vermittlungsgebühr

Über Dienstleistungen24.de Reinigungsfirmen vergleichen – Anfragen für Privatkunden und Unternehmen kostenlos und ohne Registrierung.

Mit dem Herbst beginnt für viele Unternehmen und Hauseigentümer die Zeit der gründlichen Gebäudereinigung – von der Fensterreinigung über Büroreinigung bis zur Grundreinigung von Treppenhäusern. Die deutsche Vermittlungsplattform Dienstleistungen24.de listet bundesweit Reinigungsfirmen und ermöglicht es Kunden, kostenlos und ohne Registrierung unverbindliche Angebote einzuholen – ohne Vermittlungsgebühr und ohne Provision.

Welche Reinigungsleistungen werden am häufigsten angefragt?

Die meistgesuchten Kategorien im Bereich Reinigung sind:

– Gebäudereinigung und Unterhaltsreinigung

– Büroreinigung und gewerbliche Reinigung

– Fensterreinigung Innen und Außen

– Grundreinigung von Wohnung, Treppenhaus und Praxis

– Haushaltshilfe und private Putzhilfe

– Teppich- und Polsterreinigung

– Bauendreinigung nach Sanierung

– Industriereinigung und Spezialreinigung

Was kostet eine Gebäudereinigung in Deutschland 2026?

Die Preise für Gebäudereinigung variieren stark nach Region, Objektgröße und Reinigungstiefe. Über Dienstleistungen24.de erhalten Kunden direkt mehrere Angebote regionaler Anbieter, ohne dass auf den Endpreis eine Provision aufgeschlagen wird. Im Branchendurchschnitt liegen Stundenpreise für Unterhaltsreinigung zwischen 25 und 45 Euro netto.

„Reinigungsfirmen müssen heute mit knappen Margen kalkulieren“, erklärt Jim Eichholz, Inhaber von Dienstleistungen24.de. „Wenn eine Plattform 20 Prozent Provision abzieht, geht das entweder zulasten des Anbieters – oder der Kunde zahlt mehr. Wir lassen das weg.“

Wie läuft die Auftragsvergabe an eine Reinigungsfirma ab?

1. Kunde beschreibt Objekt, Reinigungsumfang und Turnus auf Gebäudereinigung beauftragen

2. Mehrere regionale Reinigungsanbieter senden unverbindliche Angebote

3. Kunde wählt aus und kommuniziert direkt mit dem ausgewählten Unternehmen

4. Vertrag und Zahlung erfolgen direkt zwischen den Parteien

Reinigungsfirmen registrieren sich kostenlos auf dienstleistungen24.de und erhalten regionale Anfragen aus ihrer Postleitzahlenregion direkt.

Dienstleistungen24.de ist eine deutsche Online-Plattform und ein Branchenverzeichnis, das Privatkunden und Unternehmen mit qualifizierten Dienstleistern in ihrer Region vernetzt – ohne Vermittlungsgebühren, ohne Provision und ohne versteckte Kosten. Aktuell sind über 5.000 Anbieter aus Handwerk, Bau, Reinigung, Umzug, Transport, Logistik, Gartenbau, IT und Beratung gelistet. Kunden können Aufträge kostenlos und ohne Registrierung einstellen; Dienstleister legen ihr Firmenprofil ebenfalls kostenfrei an. Finanziert wird die Plattform ausschließlich über optionale Pro-Mitgliedschaften.

Kontakt:

Dienstleistungen24, Inhaber Jim Eichholz

Telefon: 030 555 233 75

E-Mail: info@dienstleistungen24.de

Web: https://dienstleistungen24.de

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Ramlerstrasse 2

13355 Berlin

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