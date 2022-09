Gebettet wie ein König – selbst im Winter? Yes, Sir!

Schon mal im Winter bei Schnee in der Hängematte geschlafen? Geht: mit dem Moon Quilt von Ticket to the Moon.

Gibt es wirklich Naturliebhaber, die auch bei kühlerem Wetter die Nacht am liebsten in einer Hängematte genießen… Ja, die gibt’s wirklich! Dank Moonquilt von Ticket to the Moon auch sowas von bequem!

Der Moonquilt ist ein wärmendes Multitalent. Unter die Hängematte geclippt wärmt er bei kuscheligen Temperaturen zwischen 5°C und 18°C. So kannst du nicht nur an sonnigen Tagen die Seele baumeln lassen, sondern das schwebende Bett auch in kühleren Nächten verwenden. An der Oberseite sind Reißverschlüsse angebracht, damit du dich in den späteren Stunden in einen geschlossenen, warmen Kokon hüllen kannst.

Durch diesen Zipper kannst du den Moonquilt auch als Schlafsack verwenden, der immerhin eine Bandbreite von 5°C bis 10°C abdeckt. Mit 1280 g gehört er dabei zu den leichteren Modellen in diesem Temperaturbereich. Falls sich die Nächte milder zeigen als erwartet, kannst du ihn außerdem auch als leichte Sommerdecke einsetzen.

In dem Packsack mit Kompressionsriemen ist praktischerweise genug Platz, um auch deine Hängematte gleich mit einzupacken. Und auch der Moonquilt selbst besitzt kleine Taschen an den Ecken, um zum Beispiel bei der Verwendung als Schlafsack oder Decke die Befestigungsseile verstauen zu können. Damit auch Feuchtigkeit kein Problem darstellt, ist das Außenmaterial ebenso wie die Füllung aus unempfindlichen Polyester gefertigt.

So ist der Moonquilt ein rundum durchdachter Wärmespeicher für deine Hängematte, der auch als leichter Schlafsack und als Decke eine gute Figur macht und dich so unterwegs wie Zuhause mit vielseitigen Schlafmöglichkeiten ausstattet.

Ethik, soziale- und Umweltverantwortung stehen bei diesem Unternehmen ganz oben auf der Liste. Die gesamte Produktpalette ist fair produziert, langlebig, elastisch, atmungsaktiv, schimmelresistent und hautfreundlich (ÖKO-TEX® Standard 100).

Jeder Materialschnipsel wird verwendet, und so entstehen herrlich praktische Ecobags und Rucksäcke, die dank robustem Fallschirmmaterial bis zu 15kg Gewicht halten können.

Über Ticket to the Moon:

Ticket to the Moon-Hängematten sind langlebig, elastisch, atmungsaktiv, schimmelresistent und hautfreundlich (ÖKO-TEX® Standard 100). Sie kommen in sechs verschiedenen Größen, um jedem Einsatzzweck und Ort gerecht zu werden – und die Farbauswahl ist so bunt wie das Leben. „Vermeiden, reduzieren, wiederverwenden und recyceln“. Jedes Stück Material, das während der Produktion abfällt, wird wiederverwendet, um andere Produkte zu produzieren. So entstand die Eco-Friendly Bag, sowie andere tolle Produkte.

Die im Jahre 2009 gegründete Stiftung „TTTM Foundation“ entwickelt für und mit dem auf der ostindonesischen Insel Sumba ansässigen Kodi-Stamm Programme in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Kultur und Entwicklungshilfe. Dank dieser Stiftung konnten Schulen gebaut, Malaria bekämpft und den dort lebenden Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser ermöglicht werden.

Firmenkontakt

Ticket to the Moon Europe GmbH

Chrissy Dorn

Ringbergstr. 38b

83707 Bad Wiessee

+491733612219

contact@chrissydorn.com

http://www.chrissydorn.com

Bildquelle: @Ticket to the Moon