Gebrauchtboote in Mannheim Elling by mare yacht jetzt

Elling Gebraucht Boote sind eine echte Alternative zu neuen Elling Yachten zu beziehen in Mannheim

The adventure starts here…

das ist das Motto des Boote und Yachten Anbieter Mare Handelsgesellschaft für Boote und Yachten in Mannheim.

www.mare-yacht.de

Der Anbieter führt sämtliche Ausführungen der bekannten, edlen und luxuriösen Marke Elling. Hier wählen Sie zwischen einer:

Elling E 3

Elling E 4

Elling E 6

Ob neu oder gebraucht mit einer Elling treffen Sie immer die richtige Wahl. Der Anbieter stellt Ihnen heute ihre Traumyacht vor die Elling E 6 Die hier angebotene gebrauchte Yacht steht in nichts einer neuen Elling nach.

Begleiten Sie uns auf der Reise mit Ihrer zukünftigen Traumyacht

Konsequente Forschung und kontinuierliche Weiterentwicklung bilden die Basis der ELLING E6. Der Erfolg am Markt und die Werthaltigkeit dieser Motoryachten geben uns Recht. Die ELLING E6 ist vom Riss her eine komplette Neuentwicklung, welche auf dem bewährten Sicherheits-Konzept (Laminierung mit Kevlar bzw. Aramid Fasern) der

ELLING E3 und E4 aufbaut. Eine Atlantiküberquerung ist mit einer ELLING E6 ebenso möglich, wie mit ihren Schwesterschiffen.

Die ELLING E6 ist auch selbstaufrichtend. Die bemerkenswerteste Eigenschaft der ELLING E6 ist neben Ihrer Länge, 65 Fuß (19,80 Meter), auch die elegante stromlinienförmige Optik. Diese erlaubt Ihnen nicht nur die Weltmeere, sondern auch die Binnengewässer stilvoll zu bereisen. Die elegante, schlanke und gefällige Linienführung verleihen der Elling E6 eine unverwechselbare Silhouette Das große Deckshaus lässt keine Wünsche offen.

Aufgrund seiner Abmessungen, seiner Variations-Möglichkeiten und dem großen Schiebedach vermittelt es das Gefühl offen zu fahren. Dieses Gefühl wird unterstützt durch große Türelemente welche sich komplett öffnen lassen und so das Achterdeck mit dem Deckshaus verbinden. Der doppelsitzige Steuerstand sowie die 2-sitzige Sitzgruppe gegenüber dem Steuerstand ermöglichen es 4 Personen aktiv am Fahrgeschehen teilzunehmen. An den Steuerstand schließt sich eine komfortable Lounge mit Entertainment-Center an in welcher bis zu 8 Personen bequem verweilen können.

Die VIP Kabine im Bug verfügt über ein freistehendes Doppelbett, Toilette und eine separate Dusche. An Steuerbord befindet sich eine weitere Gästekabine mit 2 Betten welche ebenfalls über eine eigene Toilette mit separater Dusche verfügt. Die Eigner Kabine, im Zentrum der Yacht kann variabel eingerichtet werden und verfügt über eine separate Dusche mit abgetrennter Toilette.

Die Charakteristika der ELLING E6 sind:

– CE Kategorie A – Hochsee tauglich

– Sicher wie ein Rettungsboot: Im Fall eines Notfalls selbstaufrichtend.

– Aramid (Kevlar oder Twaron) verstärkter Rumpf für sehr hohen Aufprallschutz

– Sparsamer Treibstoffverbrauch

– Externe Zusatzmaschine mit separatem Treibstofftank

– Reichweite: für Transatlantiküberquerung

– Maximale Geschwindigkeit: bis zu 18 Knoten

– Geringe Unterhaltskosten

– Maximaler Lärmpegel im Innern: 65 dBA

– Außergewöhnliche Isolierung für den Einsatz in extremen klimatischen Zonen

– Das “Flybridge” – Gefühl, dank eines großen (pneumatisch öffnendem)

Schiebedachs

– Dank Serienproduktion und einem gewissen Maß an Standardisierung ein

unschlagbares Preis- Leistungsverhältnis

– Maximaler Tiefgang: 1,50 Meter (4 ft) Der Propeller wird durch den Kiel

geschützt, ein Einsatz in seichtem Gewässer stellt daher keine Problem dar.

Abmessungen:

Länge über alles: 19,80 Meter 65 Fuß

Breite: 5,35 Meter 17,5 Fuß

Höhe über Wasser: 3,80 Meter 12 Fuß

Tiefgang: 1,5 Meter 4 Fuß

Hauptmaschine: Volvo Penta D13, 6 Zylinder, 670 kW (900 PS), Diesel,

Spitzengeschwindigkeit: 18 Knoten

Zusatzmaschine: Volvo Penta D2, 4 Zylinder, 55 kW (75 PS), Diesel,

Reiseggeschwindigkeit: 7 Knoten

Treibstofftank: 5.000 Liter

Ersatztank: 200 Liter

Trinkwassertank: 1.500 Liter

Fäkalientank: 250 Liter

Stabilisierungssystem:

Die ELLING E6 kann auf Wunsch zusätzlich mit einem Seakeeper

Stabilisierungssystem ausgestattet werden. Seakeeper 9 schafft es bis zu 80% der

Rollbewegung einer Motoryacht zu reduzieren, auch wenn die Yacht vor Anker liegt.

Seakeeper Stabilisierungssysteme zeichnen sich dadurch aus, dass sich an der

Außenseite der Motoryacht keine störenden Flossen befinden.

Zentralheizung:

Kabola Diesel Zentralheizung mit Heizkörpern in allen Kabinen.

Klimaanlage in allen Kabinen

Fenster:

Doppelt verglaste Fenster mit isolierten Fensterrahmen

Geräuschpegel:

Der Geräuschpegel bei der E6 ist wie bereits bei der E3 und E4 äußerst niedrig. Bei

maximaler Geschwindigkeit steigt der Geräuschpegel im Deckhaus nicht über

65 dBA. Dies wird erreicht durch eine 8-fache Isolierung des Motorraums.

Der Vibrationspegel der ELLING E6 ist auf Grund modernster Motorlagerung und

flexibler Wellenkupplung (Aquadrive )fast nicht wahrnehmbar.

Diese Yacht können Sie derzeit für 1.495.000 Euro erwerben. Fehler, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten!

Schauen Sie einfach mal auf der Seite des Anbieters rein. Vielleicht ist Ihr Traumboot zu einem Traumpreis dabei.

All das und einiges mehr finden Sie unter: https://www.mare-yacht.de oder schauen Sie nach Terminvereinbarung bei dem Anbieter doch gleich persönlich vorbei. Probefahrt vereinbaren Sie unter https://www.mare-yacht.de

Anbieter für Neu und Gebrauchtboote

Spezialisiert auf Elling Yachten

Seekeeper System

Probefahrten

Firmenkontakt

Mare Handelsgesellschaft

Cornelia Waalkes

Meckenheimer Straße 16

68199 Mannheim

+491736616270

info@mare-yacht.com

http://www.mare-yacht.de

Pressekontakt

sander-line.de

Ortrun Sander

Tarnowitzer Weg 80

68307 Mannheim

+4962142933301

+4962142933302

info@sander-line.de

https://sander-line.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.