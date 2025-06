Gebrauchtes Speiseöl nachaltig Entsorgen

Neu: „Ölflöckchen“ – die einfache, nachhaltige Lösung zur Entsorgung von gebrauchtem Speiseöl

Wismar, 04. Juni 2025

Ölflöckchen: Die saubere und nachhaltige Lösung zur Entsorgung von gebrauchtem Speiseöl und Frittierfett

Vater Stephan und Sohn Dominique Hüppe bringen mit „Ölflöckchen“ eine einfache, rein pflanzenbasierte Granulat-Technologie für die umweltgerechte Entsorgung von Speiseöl auf den Markt.

Durch die feste Bindung des Öls macht das Ölflöckchen-Granulat die Entsorgung über Spüle, Toilettenabfluss oder das umständliche Umfüllen in Glas- und PET-Flaschen überflüssig – denn abgegossenes Speiseöl führt in Abflussleitungen oft zu hartnäckigen Verstopfungen und kann teure Reparaturen nach sich ziehen und die Entsorgung in Glas- oder PET-Flaschen über den Restmüll ist ebenfalls nicht nachhaltig.

Hintergrund & Funktionsweise:

– Absorbieren: Einfach die empfohlene Menge Ölflöckchen (10 g pro 250 ml gebrauchtem Öl) in die Pfanne oder den Frittierbehälter streuen und umrühren.

– Einwirken: Innerhalb von kurzer Zeit bindet Ölflöckchen das heiße Öl zu einer festen Masse, die gleichzeitig geruchsmindernd ist.

– Entsorgen: Da das gebundene Öl bei unter 70 °C fest bleibt und Ölflöckchen auf rein pflanzlicher Basis entwickelt wurde, kann dieses sauber über den Restmüll entsorgt werden, ohne Fettverschmierungen oder verstopfte Leitungen zu riskieren.

Als leidenschaftliche Hobbyköche und Betreiber eigener Gastronomie kennen Stephan und Dominique Hüppe sowohl die Perspektive der privaten Endverbraucher als auch die Anforderungen der Gastronomen aus erster Hand.

„Als Vater und Gründer war es mir besonders wichtig, ein Produkt zu entwickeln, das den Alltag im Haushalt einfacher und sauberer macht“, so Stephan Hüppe, Co-Founder der Küchenhalunken UG. Sein Sohn Dominique Hüppe ergänzt: „Viele Verbraucher und Profi-Köche wissen gar nicht, wie sehr Speiseöl Abflüsse und Kläranlagen belastet. Ölflöckchen löst dieses Problem mit minimalem Aufwand und maximaler Sicherheit.“

Ökologische und ökonomische Vorteile:

Vermeidung von Rohrverstopfungen: Weil Speiseöl im Abfluss mit der Zeit zu Ablagerungen führt, entfallen kostspielige Reparaturen an privaten Leitungen.

Schutz der Kanalisation: Weil kein Öl mehr ins Abwasser gelangt, verringert sich der Reinigungsaufwand für kommunale Klärwerke deutlich.

Ressourcenschonung: Das heiße Öl muss nicht in Glas-, PET- oder sonstige Behälter umgefüllt werden, deren Entsorgung über den Restmüll weder sinnvoll noch nachhaltig ist.

Vertriebskanäle:

Online: Direkt im eigenen Shop unter www.oelfloeckchen.de – deutschlandweiter Versand.

B2B: Die Küchenhalunken UG liefert Ölflöckchen in praktischen Großgebinden an Gastronomiebetriebe, Food-Truck-Betreiber und Schausteller. Geplante Expansion: Kooperationen mit Catering-Firmen und kommunalen Recyclinghöfen.

Über die Küchenhalunken:

Gegründet 2025 von Stephan und Dominique Hüppe, hat sich die Küchenhalunken UG auf innovative und nachhaltige Küchenlösungen spezialisiert. Mit Ölflöckchen setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der heimischen und gewerblichen Entsorgung von Speiseöl und Frittierfett. Allein in diesem innovativen Produkt zur Speiseölbindung stecken über ein Jahr Entwicklungszeit. Zusammengefasst wird die Küchenhalunken UG Küchenprozesse nachhaltiger gestalten und Verbrauchern, wie auch Profis gleichermaßen helfen.

Pressekontakt:

Dominique Hüppe

Co-Founder, Küchenhalunken UG (haftungsbeschränkt)

Telefon: +49 170 40 81 687

E-Mail: presse@kuechenhalunken.de

Gegründet 2025 von Stephan und Dominique Hüppe, hat sich die Küchenhalunken UG auf innovative und nachhaltige Küchenlösungen spezialisiert. Mit Ölflöckchen setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der heimischen und gewerblichen Entsorgung von Speiseöl und Frittierfett. Allein in diesem innovativen Produkt zur Speiseölbindung stecken über ein Jahr Entwicklungszeit. Zusammengefasst wird die Küchenhalunken UG Küchenprozesse nachhaltiger gestalten und Verbrauchern, wie auch Profis gleichermaßen helfen.

Kontakt

Küchenhalunken UG (haftungsbeschränkt)

Dominique Hüppe

Stockholmer Str. 18

23966 Wismar

038417833647



http://www.oelfloeckchen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.