GEC zeigt auf der HANNOVER MESSE: Digitalisierung via Plug-and-Play für den Mittelstand

Limburg, 24. März 2025 – German Edge Cloud (GEC) präsentiert auf der HANNOVER MESSE das ONCITE Digital Production System (DPS) – eine sofort einsetzbare Software-Lösung für eine schnelle, unkomplizierte und kosteneffiziente Digitalisierung von Produktionsprozessen im Mittelstand. Mit skalierbaren Software-Bausteinen wie Track & Trace, Industrial AI, Energiemonitoring und anderen sind Unternehmen sofort handlungsfähig – ohne Neuausrichtung der bestehenden IT/OT-Infrastruktur. Und mit dem ONCITE DPS CX-Gateway gelingt Zulieferern ein einfacher Zugang zum Ökosystem Catena-X sowie innerhalb kürzester Zeit ein sicherer Datenaustausch mit Automotive-OEMs.

Der Bedarf nach schlanken und rasch implementierbaren Digitalisierungslösungen ist im Mittelstand aktuell besonders hoch. Angesichts steigender Anforderungen an Effizienz, Nachhaltigkeit und Resilienz sehen sich viele Unternehmen gezwungen, ihre Produktionsprozesse zügig auf ein neues Level zu heben – und das möglichst ohne langwierige und kostspielige IT-Großprojekte.

„Die schnelle Digitalisierung von Produktionsprozessen ist eine der dringendsten Herausforderungen im industriellen Mittelstand. Gleichzeitig fehlen jedoch häufig interne Ressourcen und Budgets für aufwändige IT-Projekte. Die Unternehmen brauchen Lösungen, die unmittelbar Wirkung zeigen – ohne monatelange Integrations- und Implementierungsphasen mit hohen Investitionshürden für Hardware- und Softwareinfrastrukturen“, erklärt Dieter Meuser, Geschäftsführer der German Edge Cloud.

Das ONCITE Digital Production System (DPS) von GEC adressiert mit ihren skalierbaren Plug-and-Play-Software-Lösungen genau diese Anforderungen. Unternehmen können diese in wenigen Wochen produktiv nutzen und sehr schnell Digitalisierungserfolge erzielen.

Sofort einsetzbare Funktionen mit KI-Unterstützung

Das ONCITE DPS setzt auf eine Hybrid-Cloud-Architektur für eine bedarfsgerechte, schrittweise digitale Transformation. Es umfasst Software-Bausteine, die speziell auf die Bedürfnisse der produzierenden Industrie abgestimmt sind, wie z. B. Track & Trace zur lückenlosen Rückverfolgbarkeit, Energiemonitoring zur Optimierung des Energieverbrauchs und Industrial AI für Anwendungen wie visuelle Inspektion oder intelligente Werkerassistenz.

Alle Bausteine des ONCITE DPS lassen sich problemlos mit AI-Services er-weitern. So kann etwa Track & Trace mit einem mehrsprachigen multimodalen Chatbot, wie Google Gemini, für das Reklamationsmanagement kombiniert werden. Diese AI-Services lassen sich besonders einfach über die Google Cloud integrieren.

Flexible Bereitstellung: On-Premises, Edge oder Cloud

Die ONCITE DPS-Software-Bausteine können als Kubernetes-Apps flexibel genutzt werden: On-Premises, auf der Edge (z. B. via Google Distributed Cloud) oder in verschiedenen Public-Cloud-Umgebungen, darunter die Google Cloud und weitere europäische Cloud-Anbieter. So haben Unternehmen die Freiheit, ihre Produktions-IT bedarfsgerecht auszurichten – von klassischen Inhouse-Szenarien bis hin zu hybriden oder vollständig Cloud-basierten Architekturen.

Einfacher und sicherer Datenaustausch in der Automobilindustrie

Ein weiteres Highlight: Über das für Catena-X zertifizierte ONCITE DPS CX-Gateway erhalten Unternehmen sicheren Zugang zum offenen und kollaborativen Ökosystem der Automobilindustrie – für einen standardisierten und vertrauenswürdigen Austausch von Daten mit OEMs und Partnern entlang der Lieferkette. Unternehmen profitieren auch hier von einer kostengünstigen, schnellen Umsetzung und sind in der Regel in wenigen Tagen Catena-X-ready.

GEC zeigt seine Lösungen (unter anderem in Live-Demos) an drei Standorten auf der HANNOVER MESSE: Google Cloud (Halle 16, Stand A10), Plattform Industrie 4.0 (Halle 8, Stand D26) und SmartFactory-KL (Halle 8, Stand D18).

German Edge Cloud (GEC) ist ein Anbieter von Software, Services und Technologien, die Industrie-Unternehmen bei dem Wandel zur digitalisierten, resilienten und energieeffizienten Fabrik unterstützen. GEC bietet mit seinem ONCITE Digital Production System (DPS) eine Software-Lösung mit standardisierten Applikationen und Microservice-basierter Architektur zur einfachen Integration neuer Funktionalitäten.

Die Lösungen der GEC kommen bei namhaften Unternehmen verschiedener Branchen zum Einsatz. German Edge Cloud ist Mitglied von Catena-X. GEC engagiert sich als Teil des Automotive-Netzwerks und mit seinem Catena-X-zertifizierten ONCITE DPS für einen effizienten, transparenten und sicheren Datenaustausch entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Automobilindustrie.

www.gec.io

