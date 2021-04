GEDAK bietet dynamisches Retargeting mit releva.nz

Kempen. GEDAK hat seine E-Commerce-Dienstleistungen erweitert. Ab sofort stellt der Prozessspezialist in Kooperation mit der releva GmbH ein Webshop-Plug-in für dynamisches Retargeting bereit. Mit releva.nz können Shop-Betreiber eine komplexe Werbetechnologie einfach nutzen und ihre Umsätze steigern. Zusätzliche Services für Shopsysteme auf Basis von OXID und Shopware sorgen für weitere Optimierung.

Das Plug-in setzt dort an, wo Besucher die Website verlassen. Um sie zurückzuholen und zu einem Kauf zu bewegen, analysiert releva.nz das Nutzerverhalten und kategorisiert es anhand von 100 verschiedenen Faktoren. Auf Grundlage dieser Informationen erstellt ein Algorithmus aus dem vorhandenen Shop-Content (Artikeltexte, Bilder, Preise) produktbezogene Werbemittel. Diese werden über eigene Server an relevante Ad-Netzwerke distribuiert. Dabei erfolgt mittels künstlicher Intelligenz und Deep Learning eine Automatisierung und dynamische Anpassung von Frequenz, Zeit, Gebot etc., sodass die Anzeigen für Browser und Endgeräte optimal ausgespielt werden. Kommt es zu einer Konvertierung, wird der Käufer demarkiert. Ihm werden keine weiteren Ads zum gekauften Produkt angezeigt.

Die GEDAK GmbH bietet als IT-Unternehmen seit 1983 praxisnahe Lösungen für Marketing, Vertrieb und Kundenservice. Ein Schwerpunkt ist die Entwicklung von Software-Applikationen wie webbasierten Shopsystemen, Sales- und DMS-Lösungen sowie Reporting-Anwendungen. GEDAK unterstützt ihre Kunden beim Betrieb von IT-Systemen sowie bei deren IT-Architektur und begleitet Projekte bis hin zur kompletten Auslagerung von IT-Lösungen in deutsche Rechenzentren. Die 50 Mitarbeiter arbeiten für Großunternehmen und Firmen aus dem Mittelstand. GEDAK ist Teil eines Verbundes, zu dem auch das Fulfillment-Unternehmen PORTICA ( www.portica.de) und die te Neues Druckereigesellschaft ( www.te-neues.de) gehören. Weitere Informationen: www.gedak.de

