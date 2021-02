GEDAK realisiert Shops für Spezialversicherer

Wertgarantie, ein führendes Versicherungsunternehmen im Bereich Garantie-Dienstleistungen für Haushaltselektronik und Fahrräder, hat einen neuen B2B-Webshop eröffnet. Darin können angeschlossene Fachhändler und Handelsgruppen bequem Marketing- und Point-of-Sales-Unterlagen bestellen. Entwickelt wurde dieser Webshop von GEDAK auf Basis der E-Commerce-Lösung Shopware 6 Enterprise Edition. Ebenso hat das IT-Unternehmen einen Shop für die AGILA Haustierversicherung realisiert. Beide Unternehmen gehören zur Wertgarantie Group.

Im “WERTGARANTIE Shop” können Händler diverse Werbe- und Arbeitsmittel wie Flyer, Poster, Aufsteller, Garantie-Urkunden, Give-aways und auch digitale Artikel – beispielsweise Hintergrundbilder – zu den angebotenen Versicherungsprodukten bestellen. Da die bisher verwendete Technologie in vielen Bereichen an ihre Grenzen stieß, suchte das Versicherungsunternehmen nach einer Alternative und wandte sich auf Empfehlung der Shopware AG an die GEDAK GmbH, eine seit März 2020 zertifizierte Enterprise-Partneragentur.

Vielschichtige Anforderungen

Zu den Anforderungen an den neuen Webshop zählten unter anderem die Möglichkeit, Landingpages zu generieren, eine hohe Anwenderfreundlichkeit sowie ein Rechtemanagement mit Single-Sign-on-Authentifizierung. “Letzteres ist wichtig, da Handelsgruppen auf speziell gebrandete Werbemittel zugreifen können”, erläutert Benjamin Schmithuysen, Projektmanager bei GEDAK. Darüber hinaus sollten Fachhändler automatisch informiert werden, wenn Marketingunterlagen – etwa Nutzungslizenzen von Trust-Siegeln – ihre Gültigkeit verlieren.

Außerdem sollten die rund 200 Materialien den jeweiligen Lagerplätzen zugeordnet werden, was GEDAK mit der Integration des Warenwirtschaftssystems Pickware in der Shopware 6 Enterprise Edition erfolgreich umgesetzt hat. Ferner beinhaltete das Lastenheft einen Workflow, der den Kommissionierungs- und Versandprozess automatisiert. Um die Zusammenstellung der Materialien zu optimieren, hat GEDAK den Webshop so programmiert, dass der aus Pickware kommende Packzettel mit dem Lieferschein in einem Dokument integriert und gedruckt wird, was Papier spart. In den Workflow wurde zusätzlich GLS als Paketdienstleister eingebunden, der die Daten der täglich auszuführenden Lieferungen erhält. Der Fachhandel kann den Bestellstatus im Shopsystem jederzeit von “in Bearbeitung” bis “versendet” nachverfolgen.

Schließlich gehörten Auswertungsmöglichkeiten zu den Anforderungen von Wertgarantie an das GEDAK-Produkt. Diese setzte das IT-Unternehmen mithilfe eines eigenen Reporting-Plug-ins für Shopware 6 um, sodass der Spezialversicherer beispielsweise schnell ermitteln kann, welche Produkte besonders gut oder schlecht nachgefragt werden.

“GEDAK hat sich als ausgesprochen kompetenter und zuverlässiger Projektpartner für die Umsetzung des B2B-Shops unter Shopware 6 erwiesen”, attestiert Karina Nabutovskij, Marketingmanagerin bei Wertgarantie. “Mit unserem neuen, ausbaufähigen Shop sind wir für die Zukunft sehr gut aufgestellt. Er bietet die Möglichkeit, unsere Marketingkampagnen effizient in den Fachhandel zu transportieren und ihn damit optimal zu unterstützen.”

Shop-Einführung auch bei AGILA Haustierversicherung

Im Rahmen des zweiten Projektes innerhalb der Unternehmensgruppe Wertgarantie Group hat GEDAK die AGILA Haustierversicherung AG ebenfalls mit einem B2B-Shop auf Basis der Shopware 6 Enterprise Edition ausgestattet. Über diesen können Informationsmaterialien und Werbemittel bestellt werden, die Tierärzte oder Makler dann in ihren Praxen auslegen.

Über Wertgarantie:

Wertgarantie ist der Fachhandelspartner Nr. 1 im Bereich Garantie-Dienstleistung und Versicherung für Haushalts- und Konsumelektronik, Fahrräder, E-Bikes und E-Scooter sowie Smart-Home-Anlagen, Hörgeräte und Hausleitungen. Seit 1963 bietet das zur Wertgarantie Group zählende Unternehmen Garantie-Lösungen über die gesetzliche Gewährleistung hinaus. Kunden finden Wertgarantie-Produkte vor allem im mittelständischen Fachhandel. Weitere Partner des Spezialversicherers sind Verbundgruppen, Hersteller, Werkskundendienste und Dienstleistungsunternehmen. Rund 850 Mitarbeiter sind in der Wertgarantie Group tätig, der Bestand der Gruppe zählt aktuell über 6,75 Millionen Kunden.

2020 wurde Wertgarantie erneut von Deutschland Test in der Studie “Deutschlands wertvollste Unternehmen” in der Kategorie Versicherungen ausgezeichnet. Das Qualitätsurteil lautete “Ökologisch, ökonomisch & sozial wertvoll”. Vom Deutschen Finanz-Service Institut (DFSI) erhielt Wertgarantie 2020 zum dritten Mal in Folge die Auszeichnungen “Beste Elektronikversicherung” und “Beste Smartphoneversicherung”.

Weitere Informationen: www.wertgarantie.com

Über AGILA:

Die AGILA Haustierversicherung AG ist ein Unternehmen der Wertgarantie Group mit Sitz in Hannover. AGILA selbst beschäftigt 62 Mitarbeiter (Stand Januar 2021). Seit 1994 ist AGILA als Partner für Tierhalter und Tierärzte in Deutschland aktiv und bietet Tierkrankenversicherung, OP-Kostenschutz sowie Hundehalterhaftpflicht. Mit ihren leistungsstarken Angeboten konnte die Versicherung bereits mehr als 300.000 Verträge mit Hunde- und Katzenbesitzern abschließen. Dies macht AGILA zu einem der größten Tierversicherer für Hunde und Katzen auf dem deutschen Markt. Auf diesem Erfolg ruht sich das Unternehmen nicht aus, sondern ist immer bemüht, das Angebot weiter zu optimieren. Weitere Informationen: www.agila.de

Die GEDAK GmbH bietet als IT-Unternehmen seit 1983 praxisnahe Lösungen für Marketing, Vertrieb und Kundenservice. Ein Schwerpunkt ist die Entwicklung von Software-Applikationen wie webbasierten Shopsystemen, Sales- und DMS-Lösungen sowie Reporting-Anwendungen. GEDAK unterstützt ihre Kunden beim Betrieb von IT-Systemen sowie bei deren IT-Architektur und begleitet Projekte bis hin zur kompletten Auslagerung von IT-Lösungen in deutsche Rechenzentren. Die 50 Mitarbeiter arbeiten für Großunternehmen und Firmen aus dem Mittelstand. GEDAK ist Teil eines Verbundes, zu dem auch das Fulfillment-Unternehmen PORTICA ( www.portica.de) und die te Neues Druckereigesellschaft ( www.te-neues.de) gehören. Weitere Informationen: www.gedak.de

