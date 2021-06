GEDAK rüstet Onlineshop von Hofbräuhaus für die Zukunft

Kempen / Frechen. Der offizielle Fanshop des Hofbräuhauses München glänzt in einem neuen Gewand. Im Auftrag des Betreibers, der CHAPS Merchandising GmbH, hat GEDAK IT Solutions den bisherigen B2C-Webshop auf Shopware und damit in eines der modernsten Shopsysteme Deutschlands migriert. Kunden können sich über ein noch besseres Einkaufserlebnis freuen.

“Der bisherige Onlineshop entsprach nicht mehr dem Stand der Zeit”, sagt Tom Samwer, Projektleiter Softwareentwicklung beim IT-Unternehmen GEDAK, das Shopware Enterprise Partner ist. Er erläutert: “Daher bestanden die Anforderungen darin, bei Beibehaltung der Funktionalität und des Bestellablaufes die Benutzerführung sowie das Layout zu verbessern.” Silvia Heisters, Projektmanagerin bei GEDAK, ergänzt: “Die Optimierung des Einkaufserlebnisses sollte im Vordergrund stehen.” Darüber hinaus wollte CHAPS Merchandising den Shop selber pflegen können.

Schnelle, agile Umsetzung

Die Realisierung des Projektes begann im vergangenen Jahr und erfolgte agil auf Basis von Scrum, sodass CHAPS während des gesamten Prozesses Einfluss nehmen konnte und sich alle Arbeiten schnell umsetzen ließen. “Das hat sich vor allem bei der Gestaltung des Layouts als vorteilhaft erwiesen”, berichtet Tom Samwer. Die bestehenden Funktionalitäten, wie der Konfigurator für Krüge sowie die Gastbestellmöglichkeit, sind erhalten geblieben. Außerdem verfügt der Webshop für bestimmte Artikel über ein Jugendschutzfeature und eine Exportsperre, die sicherstellt, dass ausgewählte Produkte nur an Erwachsene beziehungsweise in Deutschland verkauft werden. Bezüglich der Versandkosten realisierte GEDAK nicht nur eine länderspezifische Staffelung, sondern auch eine Anzeige, die im Laufe des Bestellprozesses angibt, welcher Warenwert für eine versandkostenfreie Bestellung noch benötigt wird.

Weiterlesen

Die GEDAK GmbH bietet als IT-Unternehmen seit 1983 praxisnahe Lösungen für Marketing, Vertrieb und Kundenservice. Ein Schwerpunkt ist die Entwicklung von Software-Applikationen wie webbasierten Shopsystemen, Sales- und DMS-Lösungen sowie Reporting-Anwendungen. GEDAK unterstützt ihre Kunden beim Betrieb von IT-Systemen sowie bei deren IT-Architektur und begleitet Projekte bis hin zur kompletten Auslagerung von IT-Lösungen in deutsche Rechenzentren. Die 50 Mitarbeiter arbeiten für Großunternehmen und Firmen aus dem Mittelstand. GEDAK ist Teil eines Verbundes, zu dem auch das Fulfillment-Unternehmen PORTICA ( www.portica.de) und die te Neues Druckereigesellschaft ( www.te-neues.de) gehören. Weitere Informationen: www.gedak.de

Firmenkontakt

GEDAK GmbH

Norbert Haab

Mülhauser Str. 157

47906 Kempen

+49 2152 9940-405

+49 2152 9940-403

nhaab@gedak.de

http://www.gedak.de

Pressekontakt

good news! GmbH

Bianka Boock

Kolberger Str. 36

23617 Stockelsdorf

+49 451 88199-21

+49 451 88199-29

bianka@goodnews.de

http://www.goodnews.de