Gedenkseiten mit neuer Qualität: ReichderSeelen.de

ReichderSeelen.de bringt mehr Gefühle, Funktionen & Ästhetik in die Trauerkultur. Idee entstand aus eigener Trauer – und nachdem ein Grab verschwand.

Wenn ein geliebter Mensch stirbt, bleiben Erinnerungen, Geschichten und Gefühle zurück, die man festhalten möchte. Mit ReichderSeelen.de ist ein digitaler Ort entstanden, der ihnen Raum gibt – zum Bewahren, Teilen und lebendig Halten. Die vom Frankfurter Startup „Viva Memoria“ entwickelte SaaS-Plattform ermöglicht es Angehörigen, individuelle Gedenkseiten zu gestalten: persönlich, würdevoll – jederzeit von überall erreichbar.

Im digitalen Raum fehlen bislang Angebote, die Trauer, Erinnerung und Verbundenheit emotional, werbefrei und würdevoll abbilden. Bestehende Gedenkportale sind oft sachlich und funktional, aber wenig berührend. „Reich der Seelen“ schließt diese Lücke als innovative Plattform mit emotionalen und interaktiven Elementen.

Auf den individuell gestaltbaren Gedenkseiten können Fotos, Videos, Lebensgeschichten, Biografien, Vorlieben, Eigenheiten, persönliche Erinnerungen und vieles mehr gesammelt und festgehalten werden. Familie und Freunde haben die Möglichkeit, echt flackernde Kerzen zu entzünden und Kondolenzen zu schreiben.

Besonders berührend ist die „Gedenkminute“. Die Seite verdunkelt sich, und nur der Kerzen-schein erhellt das Profil des Verstorbenen -begleitet von ruhiger, tragender Musik.

Kernpunkte und Besonderheiten:

-ReichderSeelen.de ist frei, tolerant und offen für alle Menschen: unabhängig von Religion oder Lebensgemeinschaft.

-Mit individuellem QR-Code, der z.B. auf Trauerkarten gedruckt oder als Plakette auf Grabsteinen angebracht werden kann.

-Galerie mit Platz für 120 Fotos & Videos.

-Auswahl an über 150 schönen Hintergrundbildern und mehr als 200 Zitaten.

-Eigene Designs für Sternenkinder & Paare.

-Einladung von bis zu fünf Co-Autor:innen, die bei der Gestaltung helfen können.

-Reich der Seelen ist unabhängig von Zeitungsverlagen oder Bestattungsunternehmen.

-Wir verzichten bewusst auf Werbung, fremde AGB und die Einbindung externer Dienste.

-Demnächst: Integration von Audioinhalten wie Stimmen und gesprochene Erinnerungen.

Idee und Gründer:

ReichderSeelen.de entstand aus persönlicher Trauer und Erfahrung: Creative Director Robert Junker verlor bereits als Teenager Vater und Schwester. Als ihr Grab 2021 aufgelöst wurde, entstand der Wunsch nach einem bleibenden Ort der Erinnerung. Gemeinsam mit dem Programmierer Florian Reußenzehn setzte er dazu eine digitale Gedenkseite um – und beide merkten schnell, dass daraus etwas entstehen kann, das auch anderen Trost spendet.

Viva Memoria GbR ist eine Agentur zur digitalen Erinnerungsbewahrung. Wir bieten digitale Räume der Gemeinschaft, des Trostes und des Gedenkens. Mit der Entwicklung von ReichderSeelen.de und der Einführung weiterer Produkte fördert Viva Memoria eine Erinnerungskultur, die es ermöglicht, Geschichten zu sammeln, festzuhalten und mit anderen zu teilen.

Kontakt

Viva Memoria GbR / ReichderSeelen.de

Robert Junker

Offenbacher Landstr. 308

60599 Frankfurt

004915120774261



https://reichderseelen.de

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