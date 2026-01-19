Geeignete Locations für Drohnen-Events

Der donevent Veranstaltungsservice hat bereits viele verschiedene Orte bespielt – Indoor und Outdoor.

In der Regel haben unsere Kunden bereits Räume zur Verfügung, sei es in eigenen Firmengebäuden oder Geländen. Viele Örtlichkeiten, an denen die Meetings, Konferenzen und Tagungen der Firmen stattfinden, verfügen auch über geeignete Räumlichkeiten für Drohnen-Events.

Wegen ihrer Größe und Deckenhöhen sind Sporthallen besonders gut geeignet. Diese sind über die Sportämter oder direkt über die jeweiligen Vereine buchbar. Meistens sind diese auch recht preiswert und verfügen zudem oft über eine Gastronomie und andere Nebenräume. Tennis- und Fußballplätze sind Outdoor eine gute Alternative, zumal diese in der Regel abgegrenzt und umzäunt sind.

dronevent hat in den vergangenen Jahren sehr gute Erfahrungen mit Hotels gemacht, die neben Zimmern und Gastronomie auch über Räume für Meetings und Konferenzen verfügen. Manche bieten auch Außengelände für Outdoor-Aktivitäten wie Wiesen, Parks oder Golfplätze.

Zu den Anforderungen an eine Event-Location erhalten Sie hier umfassende Informationen:

https://dronevent.de/dronevent-indoor-und-outdoor-flugparcours/

Über die Suchfunktion unserer Website finden Sie Beispiele von einigen Indoor und Outdoor Veranstaltungsorten, die wir bereits bespielt haben:

https://dronevent.de/?s=location

Außerdem gibt es Online-Suchportale, die Ihnen beim Finden einer geeigneten Location behilflich sind:

https://www.eventinc.de/providers?section=events&type=event_location

https://www.business-eventlocations.com/locations.html

Mit über 7 Jahren Erfahrung bei Drohnen-Events stehen wir Ihnen natürlich gerne mit Rat & Tat zur Seite.

dronevent ist ein innovatives Event-Unternehmen, das sich auf Veranstaltungen mit Drohnen und UAVs spezialisiert hat. Wir führen spannende Wettbewerbe, Team-Events und Challenges mit Drohnen für jedermann durch. Teambuilding für Firmenveranstaltungen gehört zu unserem Markenzeichen.

Dabei benötigen die Teilnehmer keinerlei Vorkenntnisse. Ob Fliegen im Geschicklichkeits-Parcours, Teamflug mit dem Steuerkreuz, FPV-Race mit Videobrille, Drohnenbau-Workshop oder ein hybrides Online-Race aus dem Homeoffice – bei dronevent ist der Flugspaß garantiert!

Kontakt

dronevent Veranstaltungsservice

Norbert Machinek

Kiefernstr. 1

40233 Düsseldorf

0211 7336989

0211 7300353



https://dronevent.de

