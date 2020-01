Gefährten der Hoffnung – Neuer Roman von Jörg Krämer

Der neue Roman „Gefährten der Hoffnung“ von Jörg Krämer spielt im Fantasy-Szenario und ist im Dezember 2019 im net-Verlag erschienen.

Der neue Roman von Jörg Krämer ist erschienen. Er trägt den Titel „Gefährten der Hoffnung“. Die fantastische Geschichte spielt in einer zerstörten Welt, die von Mutanten und erwachten Leben bewohnt wird. Der Protagonist Erik findet seine große Liebe, die im Verlauf der Geschichte entführt wird.

Die Rettungsaktion findet mit Hilfe des vierbeinigen Gefährten Odin statt. Odin ist ein Bärenhund. Germanische Bärenhunde sind heute als eine Züchtung aus Bernhardiner und weißem Hirtenhund bekannt. Diese sehr großen Hunde waren in früheren Zeiten treue Begleiter der Germanen. Sehr wachsam und gehorsam gelten die heutigen Germanischen Bärenhunde als sanftmütig, wesensfest und von guter Gesundheit. Auch der Umgang mit Kindern gelingt ihm problemlos.

Die weitere Geschichte führt Erik zur Begegnung mit der italienischen Kriegerin Giada und dem Waldkauz Zach, der den Helden als Kundschafter eine große Hilfe ist.

Der Roman „Gefährten der Hoffnung“ ist Anfang Dezember 2019 im net-Verlag erschienen und sowohl als E-Book, wie auch als gedruckter Roman erhältlich.

Der Autor Jörg Krämer wurde im Jahre 1966 in Witten geboren. Nach dem Abitur und einer Ausbildung zum Kommunikationselektroniker arbeitet Krämer heute hauptberuflich als Betreuer. Sein Germanischer Bärenhund „Odin“ hat ihn zum Schreiben gebracht. Zunächst waren dies Fachartikel über die Hunderasse, anschließend folge das Buch „Germanischer Bärenhund. Portrait einer außergewöhnlichen Hunderasse“. Das technische Handwerk des Schreibens erlernte Jörg Krämer in einem Lehrgang in der Schule des Schreibens. Neben Aufzeichnungen der Lebensgeschichte der eigenen Großmutter und verschiedenen Kurzgeschichten liegt der Schwerpunkt des Autors im Bereich der Fantasy. Der Germanische Bärenhund ist in diesen Geschichten meistens mit dabei.

Kontakt

Jörg Krämer

Jörg Krämer

Hörder Str. 29

58452 Witten

015229917253

papabaerchen@googlemail.com

https://www.baerenhund-witten.de/