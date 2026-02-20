Gefahr für spielende Kinder: Wenn TV-Geräte umkippen

R+V-Infocenter: Flachbildfernseher am besten mit einer Wandhalterung fest montieren

Wiesbaden, 20. Februar 2026. Kantenschutz an Möbelecken, verschließbare Schubladen, abgedeckte Steckdosen: Eltern von kleinen Kindern richten ihre Wohnung meist kindersicher ein. Doch auch Flachbildfernseher stellen eine Gefahr dar – sie können umkippen und den Nachwuchs schwer verletzen. Darauf macht das Infocenter der R+V Versicherung aufmerksam.

Moderne Flachbildfernseher sind groß, aber oft erstaunlich leicht – und dadurch auf schmalen TV-Möbeln oder Kommoden nicht so standfest wie frühere Röhrenfernseher. „Wenn sich Kinder an ihnen hochziehen oder ein Kabel in die Hand bekommen, können die Geräte leicht umkippen“, sagt Thomas Paufler, Unfallexperte bei der R+V Versicherung. Laut Unfallforschung kommt es so immer wieder zu Verletzungen, vor allem bei Kleinkindern unter fünf Jahren. „Schon ein leichteres Gerät von 12 Kilo kann Kinder schwer verletzen, und auch die spitzen Kanten sind beim Umkippen gefährlich“, ergänzt Paufler.

Am besten an der Wand befestigen

Der R+V-Experte rät deshalb, TV-Geräte kindersicher zu platzieren: „Am sichersten ist es, sie mit einer Wandhalterung fest zu montieren oder in einen verschließbaren Schrank zu stellen.“ Geht das nicht, sollten sie zumindest auf einem möglichst breiten, stabilen Möbelstück stehen, das nicht verrutscht oder kippt. Allerdings sollten die Füße des Fernsehers nicht über das Möbelstück hinausragen, damit niemand dagegen stößt oder hängen bleibt. Für zusätzliche Sicherheit sorgen Kippsicherungen, die das TV-Gerät mit Gurten oder Winkeln mit Wand oder Möbelstück verbinden. „Sie lassen sich meist auch problemlos nachrüsten“, sagt Paufler.

Weitere Tipps des R+V-Infocenters:

– Kein Spielzeug oder andere für Kinder reizvolle Gegenstände wie eine Fernbedienung oder ein Telefon neben dem Fernseher ablegen.

– Der Kabelsalat von Fernseher, Laptop und Co. kann zur Stolperfalle werden. Am besten verlegen Eltern die Kabel an der Wand oder nutzen einen Kabelsammler.

– Älteren Kindern kann man erklären, dass Fernseher kein Spielzeug sind und nicht berührt oder bestiegen werden dürfen.

Das R+V-Infocenter wurde 1989 als Initiative der R+V Versicherung in Wiesbaden gegründet. Es informiert regelmäßig über Service- und Verbraucherthemen.

