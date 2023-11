Gefahrstofflager von DENIOS jetzt in noch größerer Vielfalt

Die DENIOS SE aus dem ostwestfälischen Bad Oeynhausen präsentiert ihren Kundinnen und Kunden eine Produktneuheit im Bereich Lager- und Prozesstechnik sowie Gefahrstofflagerung: Die Produktreihe Gefahrstofflager SC gibt es jetzt in einer noch größeren Vielfalt – ein großes Plus für alle Kunden, die ihre individuellen Anforderungen flexibel lösen möchten.

Lagersysteme mit optimiertem Platzangebot

Wenn es um das Lagern von entzündbaren oder wassergefährdenden Stoffen geht, sind Kunden auf der sicheren Seite, wenn der Hersteller über ein Höchstmaß an Erfahrung verfügt und das Produkt eine hohe Ausstattungsvielfalt sowie alle notwendigen Zertifizierungen mitbringt. Die Gefahrstofflager SC von DENIOS verbinden all diese Anforderungen mit maximaler Flexibilität für den Kunden. Der weltweite Marktführer für Gefahrstofflagerung und Arbeitssicherheit hat drei Typen seiner Produktserie überarbeitet, um eine optimale Bestückung mit Fässern und IBC zu ermöglichen. Bei den Gefahrstofflagern vom Typ SC-K haben die Experten von DENIOS die Fachabmessungen für die IBC-Lagerung optimiert, der Typ SC-H wurde für die gemischte Lagerung von IBC und Fässern konzipiert. Die beiden Typen sind aufgrund ihres hohen Standardisierungsgrads schnell lieferbar. Zudem gibt es den Typ SC-M in variablen Ausführungen, wodurch Kunden ihre Lagermöglichkeiten individuell anpassen können. Die Raumsysteme können mit einer Wärmedämmung und Klima-/Heiztechnik ausgestattet werden und kommen so auch zur frostfreien Lagerung von temperaturempfindlichen Gefahrstoffen zum Einsatz.

Hohe Ausstattungsvielfalt

Das Raumsystem ist im Standard für die Lagerung von bis zu 18 IBC oder 60 Fässer (à 200 Liter) geeignet und beliebig konfigurierbar. Zur Grundausstattung gehören unter anderem eine vollverzinkte Auffangwanne mit WHG-Zulassung sowie eine Dachentwässerung für das gezielte Ableiten von Regenwasser. Grundrahmen sowie Verkleidung bestehen aus vorverzinktem Basismaterial, das einen hohen Korrosionsschutz bietet und somit für Langlebigkeit sorgt.

Komfortabler Service durch den Variantenkonfigurator

Einen besonderen, exklusiven Service bietet DENIOS bei der Konfiguration des passenden Raumsystems mit dem Variantenkonfigurator. Mithilfe dieser Software können – auch direkt vor Ort beim Kunden – vielzählige Ausstattungsoptionen und Konfigurationsmöglichkeiten ausprobiert und visualisiert werden, wobei die jeweiligen gesetzlichen Anforderungen automatisch berücksichtigt werden.

Mehr Informationen zu Gefahrstofflagern von DENIOS finden Sie hier: www.denios.de/gefahrstofflager

Wir schützen Mensch und Umwelt.

Daher schätzen uns unsere Kunden aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung weltweit als zuverlässigen Partner. Der Schutz natürlicher Ressourcen ist unsere Leidenschaft, gesetzeskonforme Produkte unser Versprechen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns auch im Internet auf www.denios.de

Firmenkontakt

DENIOS SE

Oliver Rose

Dehmer Straße 54-66

32549 Bad Oeynhausen

05731 / 753-0



http://www.denios.de

Pressekontakt

DENIOS SE

Oliver Rose

Dehmer Straße 54-66

32549 Bad Oeynhausen

05731 / 753-306



http://www.denios.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.