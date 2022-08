Gegen das „Organversagen“ in der Prüfung

Nennen Sie die Organe der AG!

Die Unternehmensform der AG ist auch vielen Verbrauchern geläufig, zumindest diffus. Denn was sich wirklich hinter einer solchen Aktiengesellschaft verbirgt und was sie im Innersten zusammenhält, ist nur den wenigsten bekannt. In der Prüfung werden mitunter auch die Organe einer AG abgefragt. Deutschlands Schnell-Lernexperte Dr. Marius Ebert zeigt in seinem kostenlosen Schulungsvideo eine Musterlösung und gibt auch Tipps für die Prüfung.

Ein entscheidender Punkt in der Prüfungsfrage „Nennen Sie die Organe der AG!“ ist zunächst einmal die Handlungsaufforderung. Gefordert ist hier lediglich ein Benennen der AG-Organe, kein ausführliches Beschreiben, kein Erläutern und auch keine Diskussion der Unterschiede.

Ebenfalls wichtig für die Beantwortung dieser Frage ist die Strukturzahl. Sie lautet 3, denn genau dies ist die Zahl der gesetzlich vorgesehenen Organe einer AG.

3 gesetzlich vorgesehene AG-Organe

Mit diesen Hintergrundinformationen ist die Frage schnell beantwortet:

-Da ist zunächst der Vorstand, und es genügt, dies so zu benennen. Sollte auch beschrieben werden, hieße die Aufgabe „Beschreiben…“, und man würde in diesem Fall formulieren: „Der Vorstand ist zuständig für die strategische Ausrichtung, für die Geschäftsführung“.

-Dann ist da der Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat ist dafür zuständig, den Vorstand zu beaufsichtigen.

-Und als Drittes ist da die Hauptversammlung (HV). Das ist das Organ, das die Gesellschaftseigner, also die Aktionäre repräsentiert. Diese treten also grundsätzlich nicht einzeln auf. Dass Aktionäre einzeln auftreten, kommt nur in ganz wenigen, seltenen Fällen vor. Die Aktionäre treten sozusagen kollektiv auf als Hauptversammlung. Die Hauptversammlung beschließt dann auch gewisse Dinge. Der Aktionär hat dann ein Stimmrecht je nach Anzahl seiner Aktien. Wenn er z.B. zwei Aktien hat, hat er auch zwei Stimmrechte und so weiter.

Das ist Konstrukt über die Organe der AG.

Das komplette, kostenlose Video “ Nennen Sie die Organe der AG!“ finden interessierte Leser auf der Video-Plattform YouTube. Weitere Hinweise zu diesem und vielen weiteren betriebswirtschaftlichen Themen finden sich ebenfalls auf der Webseite des Unternehmens ( http://mariusebertsblog.com/).

Dr. Marius Ebert ist Deutschlands Schnell-Lernexperte. Sein Schnell-Lernsystem für betriebswirtschaftliche Themen ermöglicht eine schnelle Vorbereitung auf IHK-Prüfungen, wie z.B. Betriebswirt/in IHK, Wirtschaftsfachwirt/in IHK, Technischer Fachwirt/in und diverse Mesterberufe, wie z.B. Industriemeister/in IHK.

Firmenkontakt

Dr. Ebert Schnell-Lernsysteme

Dr. Marius Ebert

Hauptstraße 127

69117 Heidelberg

3867 6138333

info@spasslerndenk.de

http://www.spasslerndenk-shop.ch

Pressekontakt

Inhaber

Dr. Marius Ebert

Hauptstraße 127

69117 Heidelberg

038676138344

info@spasslerndenk.de

http://www.spasslerndenk-shop.ch

Bildquelle: pixabay