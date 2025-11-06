Warum wir’s aktuell kaum aus dem Bett schaffen und was jetzt wirklich hilft

Wenn die Tage kürzer werden und der Nebel morgens noch über den Wiesen hängt, fällt es vielen von uns schwer, aus dem Bett zu kommen. Der Sommer scheint plötzlich weit entfernt, und statt voller Energie in den Tag zu starten, drücken wir lieber ein zweites Mal auf „Snooze“. Doch warum macht uns der Herbst so müde – und was können wir dagegen tun?

Warum wir in der kalten Jahreszeit weniger Energie haben

Der Hauptgrund für die sogenannte Herbstmüdigkeit liegt im Licht. Wenn die Sonne später aufgeht und früher untergeht, produziert unser Körper weniger Serotonin – das „Glückshormon“, das uns wach und aktiv hält – und mehr Melatonin, das Schlafhormon. Die Folge: Wir fühlen uns antriebsloser, müder und manchmal sogar leicht gedrückt.

Auch die sinkenden Temperaturen tragen ihren Teil bei. Unser Körper verbraucht mehr Energie, um sich warm zu halten, und signalisiert uns, dass wir es uns lieber gemütlich machen sollten – am besten im Bett oder auf dem Sofa.

5 Tipps gegen die Herbstmüdigkeit

1. Schlaf priorisieren – und richtig regenerieren

Wer tagsüber Energie haben will, braucht erholsamen Schlaf. Achte auf regelmäßige Schlafzeiten und eine angenehme Schlafumgebung. Atmungsaktive, temperaturregulierende Schlafkleidung wie die von Dagsmejan unterstützt den Körper dabei, über Nacht die optimale Schlaftemperatur zu halten – für tieferen, erholsameren Schlaf.

2. Morgens ans Licht gehen

Das natürliche Tageslicht ist der wichtigste Taktgeber für unsere innere Uhr. Öffne gleich nach dem Aufstehen die Vorhänge, geh für ein paar Minuten nach draußen – oder gönne dir eine Lichtdusche, falls die Sonne sich nicht zeigt.

3. Aktiv in den Tag starten

Bewegung am Morgen, auch nur 10 Minuten Dehnen oder ein kurzer Spaziergang, aktiviert den Kreislauf und kurbelt die Serotonin-Produktion an.

4. Bewusst aufwachen – mit Sinnesritualen

Ein kleiner Moment für dich selbst kann Wunder wirken. Mit einem belebenden Duft wie dem „Good Morning“ Pillow Spray – mit ätherischen Ölen, die die Sinne aktivieren – startest du sanft, aber wach in den Tag. Einfach auf das Kissen oder ins Schlafzimmer sprühen und tief durchatmen.

5. Vitamin D und Ernährung nicht vergessen

Gerade im Herbst lohnt sich ein Vitamin-D-Check. Auch frische, saisonale Lebensmittel wie Kürbis, Äpfel und Nüsse liefern wertvolle Energie und stärken das Immunsystem.

Der Herbst muss kein Energie-Tief sein. Mit kleinen Anpassungen – vom richtigen Schlaf über bewusste Morgenrituale bis hin zu Bewegung und Licht – kannst du dich auch in der dunkleren Jahreszeit ausgeglichen und kraftvoll fühlen.

Und falls du morgens trotzdem nicht aus dem Bett möchtest – vielleicht liegt das ja an deinem unglaublich bequemen Dagsmejan Pyjama.

