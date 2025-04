Gehalt von Metallbauer und Handwerker

Der Beruf des Handwerkers bzw. Metallbauers ist vielseitig und anspruchsvoll. Aktuell werden viele Metallbauer für Bau und Instandhaltung von Toren und Türen, speziell Brandschutztüren gesucht. Handwerker und Metallbauer arbeiten mit verschiedenen Materialien wie Stahl, Edelstahl und Aluminium, und sind in vielen Bereichen des Bauens und der Instandhaltung tätig. Sie stellen Tür-Konstruktionen her, montieren diese vor Ort, führen Reparaturen durch und sorgen dafür, dass alles ordnungsgemäß funktioniert. Dabei ist ein hohes Maß an handwerklichem Geschick, technischem Wissen und Präzision erforderlich. Der Lohn ist in der Regel auch überdurchschnittlich. Speziell im Bereich Türen und Toren sowie Brandschutztüren sind oft Spezialisten in München gefragt.

Aufgaben und Tätigkeitsfelder eines Handwerkers oder Metallbauers sowie Schlössers:

Handwerker und Metallbauer übernehmen eine Vielzahl von Aufgaben, die sich auf die Herstellung und Montage von Metallkonstruktionen konzentrieren. Sie fertigen beispielsweise Fensterrahmen, Tore, Treppen, Geländer und Türen, wobei sie immer den spezifischen Anforderungen der Kunden und Bauprojekte gerecht werden müssen. Die Arbeit beginnt oft mit dem Erstellen und Lesen von technischen Zeichnungen und Plänen, die dann in die Praxis umgesetzt werden.

Zu den wichtigsten Aufgaben gehört das Schneiden, Biegen, Schweißen und Montieren von Metallteilen. Handwerker und Metallbauer müssen außerdem in der Lage sein, Maschinen wie Schweißgeräte, Bohrmaschinen oder Fräsen sicher zu bedienen. Bei der Montage von Konstruktionen arbeiten sie häufig direkt vor Ort, sei es auf Baustellen oder in bestehenden Gebäuden, und stellen sicher, dass alle Teile präzise zusammengefügt werden. Auch Abnahme von Brandschutztüren gehören dazu.

Ein weiteres wichtiges Aufgabengebiet betrifft die Wartung und Reparatur von Metallkonstruktionen. Handwerker und Metallbauer überprüfen regelmäßig die Stabilität und Funktionalität von bereits installierten Elementen, führen notwendige Reparaturen durch und tauschen defekte Teile aus. Besonders in Bereichen wie der Sicherheitstechnik, etwa bei der Montage von Brandschutztüren, kommt der Qualität und Zuverlässigkeit ihrer Arbeit eine besonders hohe Bedeutung zu.

Ausbildung und Qualifikationen

Die Ausbildung zum Metallbauer ist in Deutschland eine anerkannte duale Ausbildung, die in der Regel drei bis dreieinhalb Jahre dauert. Während dieser Zeit erwerben die Auszubildenden sowohl theoretisches Wissen in der Berufsschule als auch praktische Fertigkeiten in einem Betrieb. Sie lernen, wie man mit verschiedenen Materialien arbeitet, Maschinen einsetzt und technische Zeichnungen liest.

Ein Handwerker / Metallbauer muss nicht nur handwerklich geschickt sein, sondern auch ein gutes Verständnis für technische Zusammenhänge und Sicherheitsvorschriften mitbringen. Zudem sind Kreativität und Problemlösungsfähigkeiten gefragt, um auf individuelle Kundenwünsche einzugehen und passgenaue Lösungen zu entwickeln.

Der Beruf im Bereich Brandschutztüren

Ein spezieller Bereich des Metallbaus ist die Montage und Wartung von Brandschutztüren. Diese Türen sind entscheidend für die Sicherheit von Gebäuden und müssen so konstruiert und installiert werden, dass sie im Brandfall das Ausbreiten von Feuer und Rauch verhindern. Handwerker und Metallbauer, die in diesem Bereich tätig sind, müssen sich mit den geltenden Sicherheitsvorschriften auskennen und dafür sorgen, dass die Türen ordnungsgemäß funktionieren und regelmäßig gewartet werden. Das Fachwissen und die Präzision in diesem Bereich sind von großer Bedeutung, um die Sicherheit von Gebäuden und deren Bewohnern zu gewährleisten.

Metallbauer Fachkräfte gesucht

Die GT service GmbH in München, ein Unternehmen, das sich auf die Montage, Wartung und den Verkauf von Brandschutztüren spezialisiert hat, sucht zur Verstärkung ihres Teams einen Metallbauer.

Kompetente Facharbeiten rund um Türen (Haustüren, Wohnungszüren, Rauchschutztüren, Brandschutztüren, Drehtüren) seit gemeinsam über 30 Jahren. Seit 10 Jahren Brandschutz- und Funktionstüren inkl. Prüfung, Wartung und Montage sind unsere Leidenschaft.

Kontakt

GT service GmbH

Alexander Thieme

Lilienthalstraße 1

82178 Puchheim

+49 89 244 133 130



https://gtservice-gmbh.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.