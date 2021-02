Geiger Edelmetalle AG jetzt Mitglied in London Bullion Market Association

Erstes ostdeutsches Unternehmen in renomierter Edelmetallvereinigung

Die Geiger Edelmetalle AG aus Rötha-Espenhain bei Leipzig ist als “Affiliate Member” (“Angeschlossenes Mitglied”) in die London Bullion Markt Association (LBMA) aufgenommen worden. Das Unternehmen ist damit eines von weltweit nur 143 Mitgliedern dieser Organisation. Die LBMA mit Sitz in der britischen Hauptstadt wurde 1987 von der Bank of England ins Leben gerufen und setzt und überwacht die Standards im internationalen Gold- und Silberhandel.

Der Aufnahme von Geiger Edelmetalle ging ein mehrmonatiger, intensiver Prüfprozess seitens der LBMA voraus. In dessen Verlauf erhielt der Antrag auch die notwendige Unterstützung und Befürwortung namhafter Edelmetallunternehmen und -banken, die ihrerseits ebenfalls Mitglieder in der LBMA sind.

Adalbert Geiger, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Geiger Edelmetalle AG freut sich sehr über die Aufnahme in die LBMA: “Wir sind alle sehr stolz darauf, dass wir als erstes Unternehmen in Ostdeutschland in diese wichtige Organisation als Mitglied aufgenommen worden sind. Dies bestätigt unsere intensive Arbeit in den letzten 13 Jahren und unterstreicht die immensen Fortschritte, die wir als mittelständisches Unternehmen mit einem weltweiten Kundenstamm machen konnten.”

Die Geiger-Gruppe ist mit insgesamt fünf Standorten in Deutschland und der Schweiz, über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem Gruppenumsatz von rund einer halben Milliarde Euro im Jahr 2020 eines der großen deutschen Edelmetallverarbeitungs- und

-handelsunternehmen.

Bekannt ist die Firma vor allem durch die Herstellung der armenischen Anlagemünze Arche Noah, die in zahlreichen Varianten sowohl aus Gold als auch aus Silber gefertigt wird. Für diese Münzen erwartet Adalbert Geiger nach einer stetigen Steigerung der Produktionskapazitäten am Standort in Espenhain in diesem Jahr eine Auflage von mehreren Millionen Stück.

Besonders stolz ist das sächsische Familienunternehmen außerdem auch auf die von ihm hergestellten Edelmetallbarren. Sie zeigen die Silhouette des südlich von Leipzig gelegenen Schlosses in Güldengossa, in dem die Firma Geiger auch einen ihrer Verkaufsstandorte betreibt. Die Barren verfügen über einmalige Sicherheits- und Designmerkmale, die es Fälschern besonders schwermachen.

Neben den Geiger-eigenen Produkten, die auch von zahlreichen anderen Edelmetallhandels-unternehmen im In- und Ausland zum Kauf angeboten werden, produziert die Firma in Form von Auftragsfertigungen etliche weitere Münzen und Medaillen. Die Kunden hierfür sind sowohl staatliche, als auch private Auftraggeber. Für diese sind besonders die hohe Qualität und die vielfältigen Innovationen im Zusammenhang mit den Edelmetallerzeugnissen aus Sachsen wichtige Argumente für die Zusammenarbeit.

Geiger ist aber nicht nur in der Herstellung von Edelmetallprodukten und im Großhandel aktiv. In insgesamt vier Filialen in Deutschland und der Schweiz sowie über einen sehr beliebten Online-Shop werden die Produkte des Unternehmens auch direkt an private und institutionelle Anleger vertrieben. Abgerundet wird die Produktpalette, die auch gängige Edelmetallprodukte anderer Hersteller umfasst, durch ein Edelmetallankaufsgeschäft, das Angebot von Schließfächern und zentraler Einlagerung sowie von Goldsparplänen, die vor allem auch über renommierte Banken und Vermögensverwalter angeboten werden.

Die Geiger Edelmetalle AG ist ein 2008 gegründetes, familiengeführtes Edelmetallunternehmen mit Sitz in Rötha-Espenhain bei Leipzig. Mit über einhundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an fünf Standorten in Deutschland und der Schweiz stellt das Unternehmen Münzen, Barren und Medaillen aus den Edelmetallen Gold, Silber, Platin und Palladium her und vertreibt diese weltweit sowohl im Großhandel, als auch über ein Filialnetz und einen Onlineshop direkt an private Anleger.

Neben der Produktion und dem Handel bietet die Geiger Edelmetalle AG auch umfangreiche zusätzliche Services für ihre Kunden an, darunter Goldsparpläne, die Vermietung von Schließfächern, Möglichkeiten zur Einlagerung in einem kostengünstigen Zentrallager, sowie den Ankauf von Edelmetallen.

Die Geiger Unternehmensgruppe erzielte 2020 einen Gruppenumsatz von rund einer halben Milliarde Euro.

Kontakt

Geiger Edelmetalle AG

Oliver Heuschuch

Stromstraße 6

04571 Rötha

034297-986930

o.heuschuch@geiger-edelmetalle.de

http://www.geiger-edelmetalle.de

Bildquelle: Geiger Edelmetalle AG, Rötha