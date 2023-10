Geislinger Kaiser Brauerei stellt Kammersieger der Bierbrauer

Samuel Sänger ist Kammersieger der IHK Region Stuttgart im Ausbildungsberuf „Brauer und Mälzer“. Unter allen Gesellenprüfungen erzielte er die besten Prüfungsergebnisse, sowohl in der Praxis als auch in der Theorie. Ausgebildet wurde Samuel Sänger in der Kaiser Brauerei in Geislingen.

Die Ausbildung des Brauernachwuchses hat in der Kaiser Brauerei in Geislingen eine lange Tradition. Das Unternehmen hat bereits viele Brauer-Gesellen hervorgebracht, einige davon auch mit den besten Abschlussergebnissen. In diesem Jahr konnte der ehemalige Azubi Samuel Sänger, der im Frühjahr 2021 seine Lehre bei der Kaiser Brauerei begonnen hat, sogar alle anderen Azubis der gesamten Handwerkskammer Stuttgart übertreffen. Der Kammersieg ist ein toller Erfolg für den jungen Brauer und ein besonderes Geschenk für Braumeister und Ausbilder Ulrich Rink, der Ende diesen Jahres nach über 40 Jahren Betriebszugehörigkeit den Rentenstatus erreicht. Er erklärt: „Dieser Erfolg macht mich sehr stolz – auf die Leistung unseres Azubis, aber auch auf die Leistung unseres Brauerteams hier im Betrieb. Wir bilden schon sehr lange aus. Die letzten 25 Jahre war ich dafür verantwortlich, dass den Azubis das notwendige und wichtige Wissen vermittelt wird. Die Leistung von Samuel zeigt, dass das Niveau nicht abgenommen hat. Das ist ein wichtiges Signal für die Zukunft des Handwerks.“

Als Handwerksbrauerei legt das Geislinger Unternehmen viel Wert auf die Ausbildung und damit auf den Nachwuchs für die Branche. „Ohne den Nachwuchs stirbt das Handwerk aus“, meint Geschäftsführer Christoph Kumpf, „darum legen wir großen Wert darauf, dass die Azubis bei uns ordentlich ausgebildet werden, aber auch die Leidenschaft für das Produkt entwickeln, das wir herstellen dürfen. Ein Bierbrauer, ohne Leidenschaft kann in meinen Augen kein gutes Bier brauen. Bei Samuel haben wir früh gesehen, dass er für das Produkt brennt.“

Samuel Sänger hat es nach seiner Ausbildung ins Allgäu gezogen, um in anderen Brauereien weitere Erfahrungen zu sammeln, bevor er dann in Weihenstephan das Studium zum Diplom-Braumeister beginnen möchte.

Die Geislinger Kaiser Brauerei GmbH ist auf die Herstellung und den Vertrieb von Bier und Getränken aller Art spezialisiert. Mit 35 Mitarbeitern ist das Unternehmen rein regional ausgerichtet. Die Produkte werden in einem Umkreis von 70 km vertrieben. Die Brauerei hat es sich zum Ziel gemacht, bis zum Ablauf des Jahres 2025 alle Biere CO2 neutral zu brauen, abzufüllen und auszuliefern.

