Geld verdienen mit AI|Naural & Social Media Plattformen. LionicGroup startet AI|Naural®, für Creater, Influencer und Affiliates

Die LionicGroup hat mit der Einführung von AI|Naural®, einer von künstlicher Intelligenz angetriebenen Plattform, die die Art und Weise, wie Content produziert wird, revolutionieren wird, einen monumentalen Schritt in der Arena von Musik, Bildern und Technologie gemacht. AI|Naural® ist in zwei Versionen erhältlich – die Verbraucherversion, die binaurale Beats für alle Lebenssituationen und Stimulationen generiert, und die kommerzielle Version, die es Musik, bzw. Content schaffenden und Partnern ermöglicht, mit AI|Naural generierten binauralen Klängen auf YouTube, TikTok, Spotify und Instagram Geld zu verdienen. Mit dieser Markteinführung hofft die LionicGroup, die Kluft zwischen Technologie und Kreativität zu überbrücken und es Creatern zu ermöglichen, Künstliche Intelligenz als Werkzeug zur Verbesserung ihrer Musik zu nutzen.

Für Creater & Influencer ist hierbei nahezu alles fertig erstellt und muss nur noch ähnlich einem Puzzle zusammengefügt werden. In wenigen Minuten ist so hochwertiger Content erstellt, der sich rasend schnell verbreitet, für neue Follower sorgt und gleichzeitig Geld generiert.

Die Plattform ist so konzipiert, dass sie unglaublich benutzerfreundlich ist und sowohl von erfahrenen Creatern als auch von solchen genutzt werden kann, die noch keine Erfahrung mit KI, Video oder Geld verdienen im Internet haben, aber dennoch qualitativ hochwertige Inhalte entwickeln möchten. Die Algorithmen von AI|Naural werden mit Millionen von Stunden an Audiodaten aus verschiedenen Musikquellen trainiert, die im Laufe der Zeit gesammelt wurden. Dies ermöglicht es den Nutzern, auf Knopfdruck Zugang zu erstaunlichen Klängen zu erhalten. Die Hauseigene Stockphoto und Video-Integration ermöglicht gleichzeitig die Nutzung von Video und Bilddateien, ohne dafür weitere Lizenzgebühren zu zahlen.

Geeignet ist AI|Naural für jeden, der im Internet über Social Media Geld verdienen möchte. Durch die integrierte Upsell Option verzehnfachen sich YouTube oder Instagram Einnahmen ohne weitere Arbeit und stehen zu 100% konform mit allen Plattformen und Integrationen.

Mit weltweit 3 Standorten gehören wir zu den größten outsourcing Entwicklern für die Gaming & Lizenz Branche. Mehr als 14.000 Unternehmen nutzen Produkte und Assets aus unserer Hand

