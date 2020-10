Geldanlage in Zeiten von Negativzinsen – Verbraucherfrage der Woche der ERGO Versicherung

Gut beraten von den Experten der ERGO Group

Marina P. aus Heidelberg:

Immer mehr Banken führen Negativzinsen ein. Was bedeutet das für mich als Sparer und welche Alternativen gibt es, wenn ich Geld beiseitelegen möchte?

Anke Schaks, Investmentexpertin von ERGO:

Immer mehr Banken führen für Guthaben auf Giro- und Sparkonten Negativzinsen ein, vereinzelt sogar schon ab dem ersten Euro. Das heißt: Sparer müssen dafür bezahlen, dass sie Geld anlegen. Der Sparbetrag wächst also nicht mit der Zeit, sondern er schrumpft. Aber selbst wenn die eigene Bank noch keine Negativzinsen verlangt, erzielen die als sicher geltenden Anlageformen wie Sparbuch, Tagesgeld oder Festgeld keine Rendite mehr. Darum sollten sich Sparer nach Alternativen umsehen. Eine Möglichkeit: Investmentfonds. Wer dabei auf Nummer sicher gehen will, wählt eine konservative statt einer renditeorientierten Variante. Für alle Fonds gilt jedoch, dass ihre Anlagen breit gestreut sind. Fällt ein Wert vorübergehend ab, können das andere starke Werte wieder ausgleichen. Die Steuerung übernehmen erfahrene Fondsmanager. Der Einstieg in dieses Sparmodell ist bereits mit niedrigen Beträgen möglich: Einen Fondssparplan etwa können Anleger beispielsweise bei ERGO schon ab einem Monatsbeitrag von 25 Euro abschließen. Bevor die Entscheidung fällt, sollten sich Interessenten ausführlich beraten lassen und klären, welches Produkt am besten zu ihrer Risikoneigung, ihren Sparzielen und ihrer aktuellen Lebenssituation passt. Wichtig: Auf Flexibilität achten. So können Anleger ihre Beiträge jederzeit erhöhen, reduzieren oder sogar aussetzen, wenn sich an ihrer finanziellen Situation etwas ändern sollte.

Anzahl der Anschläge (inkl. Leerzeichen): 1.407

Weitere Ratgebertexte stehen für Sie unter www.ergo.com/ratgeber bereit. Sie finden dort aktuelle Beiträge zur freien Nutzung.

Das bereitgestellte Bildmaterial darf mit Quellenangabe (Quelle: ERGO Group) zur Berichterstattung über die Unternehmen und Marken der ERGO Group AG sowie im Zusammenhang mit unseren Ratgebertexten honorar- und lizenzfrei verwendet werden.

Über die ERGO Group

ERGO ist eine der großen Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Weltweit ist die Gruppe in mehr als 30 Ländern vertreten und konzentriert sich auf die Regionen Europa und Asien. Unter dem Dach der Gruppe steuern drei Einheiten das deutsche und internationale Geschäft sowie das Digital- und Direktgeschäft (ERGO Deutschland, ERGO International und ERGO Digital Ventures). Rund 42.000 Menschen arbeiten als angestellte Mitarbeiter oder als hauptberufliche selbstständige Vermittler für die Gruppe. 2017 nahm ERGO 19 Milliarden Euro an Gesamtbeiträgen ein und erbrachte für ihre Kunden Brutto-Versicherungsleistungen in Höhe von 18 Milliarden Euro.ERGO gehört zu Munich Re, einem der weltweit führenden Rückversicherer und Risikoträger. Mehr unter www.ergo-group.com

Firmenkontakt

ERGO Group AG

Sabine Bosler

ERGO-Platz 1

40198 Düsseldorf

0211 477-8403

sabine.bosler@ergo.de

http://www.ergo.com/verbraucher

Pressekontakt

HARTZKOM PR und Content Marketing

Marion Angerer

Hansastr. 17

80686 München

089 99846118

0211 477-1511

ergo@hartzkom.de

http://www.hartzkom.de

Bildquelle: ERGO Group