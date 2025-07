Wenn sich der Vorplatz des Gandersheimer Doms in eine große Bühne verwandelt und sich Schauspieler und Zuschauer unter freiem Himmel begegnen, dann ist es wieder Zeit für die Gandersheimer Domfestspiele – eines der ältesten und renommiertesten Open-Air-Theaterfestivals Deutschlands.

Dieses Jahr finden die 66. Festspiele vom 15. Juni – 17. August 2025 statt. Aufgeführt wird unter anderem „Ein Sommernachtstraum“ von William Shakespeare.

In der Kulisse des fast tausend Jahre alten Gandersheimer Doms verschmelzen Geschichte, Architektur und darstellende Kunst zu einem Erlebnis, das weit über Unterhaltung hinausgeht: Es ist eine Hommage an das kulturelle Erbe Europas – und an die Kraft der Inspiration.

Ein Ort wie geschaffen für eine Betrachtung darüber, was große Bauwerke und große Bühnen gemeinsam haben: Sie erzählen Geschichten. Sie sind Träger von Visionen, Innovationen, Inspiration und Leidenschaft.

Auch für den Bauingenieur und Redner Cornelius Tarnai ist der Gandersheimer Dom ein Denkmal der Inspiration. In seinem Vortrag „Vom Kolloseum zur Elbphilharmonie – Wie uns berühmte Bauwerke inspirieren“ nimmt er das Publikum mit auf eine Reise zu berühmten Bauwerken von der Antike bis in die Neuzeit und zeigt uns eindrucksvoll auf, welche Schätze historische Gebäude darstellen.

Wenn Cornelius Tarnai auf der Bühne steht, spricht ein Architekt, jedoch mit der Sprache eines Poeten. In seinem Vortrag verbindet er meisterhaft das Handwerk des Bauens mit der Kunst des Führens und das über Jahrhunderte hinweg.

Für Tarnai ist Architektur nicht nur Konstruktion, sondern Ausdruck von Mut, Vision, Teamarbeit, Innovation und Inspiration. Das sind Qualitäten, die auch heute noch für Führungskräfte und Organisationen entscheidend sind.

Schauen wir uns die Baumeister der Antike, die mittelalterlichen Dombaumeister und Künstler wie Shakespeare an haben sie eines gemeinsam: Sie waren nicht nur Meister ihres Fachs, sondern auch Inspiratoren und Vordenker, die es trotz widriger Umstände verstanden, große Projekte umzusetzen.

Der Gandersheimer Dom mit seinen Jahrhundertealten Mauern dient auch heute noch als Bühne für große Erzählungen. Ein Bauwerk, das nicht nur standhält, sondern sich weiterentwickelt hat – vom sakralen Raum zum kulturellen Zentrum. Genauso wie Shakespeare, dessen Stücke bis heute aktuell sind, weil sie tief in den menschlichen Kern vordringen: Konflikte, Entscheidungen, Ambitionen.

Auch Cornelius Tarnai nutzt in seinen Vorträgen diese Verbindung: Die Bauwerke erzählen uns nicht nur von technischen Meisterleistungen, sondern auch von mentalen Fundamenten.

Tarnai inspiriert als Redner dazu, die eigenen Projekte, im Beruf wie im Leben – nicht nur funktional zu denken, sondern mit Haltung, Geschichte und Zukunftsgeist zu gestalten.

In Orten wie Bad Gandersheim liegt die Kraft, uns daran zu erinnern, dass echte Innovation manchmal in alten Mauern beginnt – mit einer Idee, einem Wort, einem Stein.

Große Werke entstehen aus dem Wunsch, etwas Sinnvolles zu hinterlassen.

Für Tarnai jedenfalls ist das schönste Fundament, dass wir bauen können nicht zwingend aus Marmor, sondern aus Haltung.

„Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen.“

(Johann Wolfgang von Goethe)

Corni DER verrückte Bauingenieur #KSDR, ist Mister Denkmal

Experte für Denkmalschutz & Denkmalpflege und Experte für Motivation & Inspiration

Er bringt in seiner Rede über die Weisheiten der alten Meister die Philosophie des Lebens in Verbindung mit historischen Gebäuden und zeigt wie kein anderer Top Redner auf der Bühne, wie einzigartig wir von unseren stillen Zeitzeugen lernen können und was für einen wichtigen kulturellen Hintergrund unsere Kulturschätze für uns haben dürfen.

