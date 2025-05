Gelebte Nachhaltigkeit – auch über die Unternehmensgrenzen hinaus

Gespräch mit Andreas Keck von Paragon – Podiumsdiskussion zum Thema beim CustomerCommunicationsDay

Schwandorf, 5. Mai 2025 – „Wir begreifen Nachhaltigkeit nicht als Verpflichtung, sondern als Chance – auch wenn sie aktuell nicht ganz oben auf der politischen und gesellschaftlichen Agenda steht.“ Das sagt Andreas Keck, Head of Sustainability bei Paragon DACH & CEE, zum kürzlich veröffentlichten vierten Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens. Beim CustomerCommunicationsDay von Paragon wird er am 15. Mai in Frankfurt eine Podiumsdiskussion zum Thema leiten.

Ein Gespräch mit Andreas Keck:

Frage: „Nachhaltig auf Kurs: Klare Ziele, unermüdliches Handeln“ ist der Titel des vierten Nachhaltigkeitsberichts bei Paragon. Das klingt, als würde Paragon sich in Sachen Nachhaltigkeit in ruhigem Fahrwasser bewegen.

Andreas Keck: Der Titel unseres vierten Nachhaltigkeitsberichts soll tatsächlich verdeutlichen, dass Paragon in Sachen Nachhaltigkeit gut aufgestellt ist. Wir haben in den vergangenen Jahren kontinuierlich Fortschritte in den Bereichen „Planet“, „People“ und „Partners“ gemacht.

Von ruhigem Fahrwasser würde ich trotzdem so nicht sprechen. Paragon sieht sich einem herausfordernden Marktumfeld und einer allgemeinen wirtschaftlichen Unsicherheit gegenüber. Die Kundenkommunikationsbranche, in der wir tätig sind, ist von großen technologischen Veränderungen und konjunkturellen Schwierigkeiten geprägt. Das hat natürlich auch Einfluss auf unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten.

Frage: Bis 2045 will Paragon klimaneutral wirtschaften. Welche wichtigen Schritte hat Paragon im Berichtszeitraum getan?

Keck: In diesem Jahr haben wir erstmals für alle unsere Standorte im Bereich DACH & CEE umfangreiche CO-Bilanzen erstellt. Darüber hinaus bauen wir unsere Aktivitäten in Bezug auf Energieeffizient aus und führen Schritt für Schritt ein Energiemanagement nach DIN ISO 50001 an unseren Standorten ein. Die Umstellung auf Ökostrom wird weiter vorangetrieben, und durch die Installation einer Photovoltaik-Anlage am Standort Korschenbroich erzeugen wir nun erstmals selbst Energie.

Wichtig sind in diesem Kontext auch die „Net Zero Transformationspläne“, um unseren Weg zur Klimaneutralität zu definieren – auf ihrer Erstellung liegt aktuell ein großer Fokus bei Paragon.

Frage: Der Dialog mit den Stakeholdern in Sachen Nachhaltigkeit ist Paragon sehr wichtig. Wie gelingt Ihnen das angesichts der aktuellen Lage, in der Nachhaltigkeit in der öffentlichen Diskussion in den Hintergrund tritt?

Keck: Trotz der aktuellen Lage gelingt es Paragon, diesen Dialog erfolgreich fortzusetzen, der ja schon länger dauert. Paragon steht dazu im ständigen Austausch mit seinen Stakeholdern, darunter Kunden, Investoren, Banken und Mitarbeitende. Dieser Dialog hilft uns, ihre Erwartungen und Bedürfnisse zu verstehen und darauf zu reagieren. Auch wenn das Thema aktuell nicht mehr ganz oben auf den Prioritätslisten mancher Stakeholder steht, hat es für sie nicht an Bedeutung für ihre strategische Ausrichtung verloren.

Frage: Nachhaltigkeit ist mehr als Umweltschutz und CO2-Bilanz. Wo sehen Sie die größten Entwicklungen auf anderen Feldern?

Keck: Zum einen im Sozialen und dort bei unseren Mitarbeitenden. Wir haben beispielsweise seit Herbst 2023 fünf neue Auszubildende und den Frauenanteil im C-Level-Management auf 25 Prozent erhöht. Auch das Thema Diversity & Inclusion bleibt bei uns sehr wichtig, sodass wir hier eine Schulungsreihe aufgesetzt haben, um das Bewusstsein und die Kompetenzen unserer Mitarbeitenden dahingehend zu stärken. Nicht zuletzt engagiert sich Paragon auf verschiedenen Ebenen sozial und unterstützt verschiedene lokale Projekte.

Und auch bei Corporate Governance haben wir weitere Fortschritte gemacht, was sich nicht zuletzt am EcoVadis-Rating zeigt: Unsere Gold-Auszeichnung 2024 haben wir mit einer noch besseren Bewertung als bei der ersten Gold-Auszeichnung 2023 bekommen.

Frage: Paragon hat nun seinen vierten Nachhaltigkeitsbericht vorgelegt und Nachhaltigkeit ist seit 2020 Teil der Unternehmensstrategie. Welche Veränderungen haben Sie seither bei Ihren Mitarbeitenden festgestellt?

Keck: Unsere Mitarbeitenden zeigen großes Engagement und Eigeninitiative, um nachhaltige Praktiken in ihren Arbeitsalltag zu integrieren. Unser Nachhaltigkeitsteam, bestehend aus Mitarbeitenden in Deutschland, Polen und Tschechien, arbeitet mit großem Engagement und Tatkraft daran, unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, und ist eine treibende Kraft hinter vielen Initiativen und Projekten. Wir freuen uns, feststellen zu können: Nachhaltigkeit ist bei Paragon nicht nur eine verordnete Pflicht, sondern wird aktiv im Unternehmen gelebt.

Darüber hinaus verstehen wir nachhaltiges Handeln nicht allein als eine Aufgabe der Unternehmensführung und innerhalb der Unternehmensgrenzen, sondern als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. So erfahren wir immer wieder von unseren Mitarbeitenden, dass unser Ansatz sie auch zu Veränderungen in ihrem Privatleben anstößt.

Hier geht´s zum Nachhaltigkeitsbericht von Paragon DACH & CEE

Paragon DACH & CEE produziert massenhafte Kundenkommunikation, individuell für jeden Empfänger – physisch und digital. Etwa 1.000 Kolleginnen und Kollegen verarbeiten an Standorten in Deutschland, Tschechien und Polen mehr als 1 Milliarde Dialogpostsendungen (Dialogmarketing), rund 350 Millionen Ausgangsdokumente (Document Output, beispielsweise Kontoauszüge, Rechnungen oder Versicherungsschreiben) und Informationen für die digitalen Kanäle der Kundenkommunikation (E-Mail, Messenger, Portale, E-Rechnungen). Im Service für den Posteingang von Unternehmen (Input-Management) scannt Paragon eingehende Postbriefe und führt sie mit digitalen Posteingängen zusammen für die weitere Kategorisierung und Verarbeitung, bei Bedarf fallabschließend.

Mit dem Outsourcing ganzer Abteilungen (Druckzentrum, Posteingangszentrum) oder der Unterstützung bei einzelnen Aufgaben (Abfedern von Lastspitzen, Backup) ermöglicht Paragon seinen Kunden, durch Skaleneffekte effizienter zu werden. Die integrierten Business-Continuity-Management-Szenarien von Paragon vergrößern ihre Prozess- und Geschäftssicherheit. In den Marketing Services hilft Paragon Unternehmen, neue Kunden zu gewinnen, die Interaktion mit bestehenden Kunden zu verbessern und damit ihren Markterfolg zu steigern (Direct Mail im Dialogmarketing).

Ein besonderes Augenmerk legt Paragon auf Nachhaltigkeit und die aktive CO2-Reduktion und gehört damit zu den Vorreitern der Branche. Vielfältige Zertifikate und Auditierungen belegen den zudem hohen Qualitätsanspruch von Paragon an Daten- und IT-Sicherheit in allen Prozessen.

Paragon DACH & CEE gehört zur internationalen Grenadier Holdings: Mit rund 1,6 Milliarden Euro Jahresumsatz ist sie in mehr als 30 Ländern und mit rund 10.000 Mitarbeitenden Marktführer bei den Leistungen ihrer Unternehmen. Innerhalb dieses Kompetenznetzwerks bietet Paragon DACH & CEE seinen Kunden umfassende und internationale Expertise.

Weitere Informationen unter www.paragon.world/de sowie auf LinkedIn, Facebook und Instagram.

