Gemeinsam die Weichen stellen für NAMs in der Arzneimittel- und Medizinproduktentwicklung

BioRegio STERN Lead Partner im EU-Projekt STEP4NAMs

(Stuttgart) – Die BioRegio STERN Management GmbH ist verantwortlicher Lead Partner des neuen Förderprojekts STEP4NAMs: Förderung der Nutzung von New Approach Methodologies zur Ersetzung von Tierversuchen (Step up the use for new approach methodologies to replace animal testing). Das Projekt wird durch die Europäische Union im Rahmen des Programms Interreg North-West Europe (NWE) gefördert. Während der vierjährigen Laufzeit soll die Nutzung von New Approach Methodologies (NAMs) vorangetrieben werden, um Tierversuche bei der Arzneimittel- und Medizinproduktentwicklung zu vermeiden und klinische Vorhersagen verbessern zu können. Zehn Projektpartner aus sechs Ländern entwickeln eine gemeinsame Strategie, um die Akzeptanz von NAMs in der Pharma- und Medizintechnikbranche zu verbessern, Forschungs- und Innovationskapazitäten zu stärken und damit die Zulassung von sicheren Arzneimitteln und Medizinprodukten voranzutreiben. Das Kick-off-Meeting fand am 25./26. Februar 2025 in Stuttgart statt.

Organ-on-Chip, Organoide, Digitale Zwillinge, Bioprinting oder Bench-Top-Simulationen sind sogenannte NAMs – New Approach Methodologies. Diese Verfahren simulieren mit Hilfe neuester Technologien einen Organismus und die entsprechenden Auswirkungen durch verschiedene Wirkstoffe oder Eingriffe. NAMs sind inzwischen häufig effizienter als Tierversuche und verbessern klinische Vorhersagen nachhaltig. Das Konsortium des europäischen Interreg-Projekts STEP4NAMs traf sich erstmals im Februar 2025 in Stuttgart, um gemeinsam die geplanten Projektziele zu diskutieren und zu erarbeiten. Konkret werden die Partner in den nächsten vier Jahren eine gemeinsame Strategie zur Förderung von NAMs entwickeln, vier Pilotstudien zur Validierung bewährter Verfahren durchführen, ein NAMs-Validierungshandbuch für Forschende und Entwickler erstellen und ein Trainings- und Unterstützungsprogramm für verschiedene Stakeholder aufbauen.

Die BioRegio STERN Management GmbH ist Lead Partner und verantwortlich für die Steuerung, Koordination und Umsetzung des Projektes. „Unser Fokus liegt im Bereich Pharma- und Medizintechnik“, erläutert Projektleiterin Dr. Margot Jehle. „Wir wollen die Forschungs- und Innovationskapazitäten durch die Implementierung und Validierung moderner Technologien stärken. Außerdem wollen wir die Einführung von NAMs in den beteiligten Regionen erleichtern, denn häufig sind mangelndes Wissen und regulatorische Unsicherheiten Gründe für die fehlende Akzeptanz.“

STEP4NAMs wird gezielt transnationale Kooperationen der zehn Projektpartner aus sechs Ländern – Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Irland und Luxemburg – nutzen. Dafür werden die Akteure der gesamten Wertschöpfungskette über Ländergrenzen hinweg zusammengeführt. Das von Interreg North-West Europe (NWE) geförderte Projekt wird von Maelle Lebon als Verantwortliche auf Seiten des Projektträgers begleitet.

STEP4NAMs ist bereits das zweite Projekt der BioRegio STERN Management GmbH das NAMs fördert: „Auch das europäische Projekt NAMWISE beschäftigt sich mit dieser Thematik, jedoch eher mit dem Schwerpunkt Regulatorik“, erklärt Dr. Jehle. „STEP4NAMs hingegen konzentriert sich auf die Anwendung im Bio-Pharma- und Medtech-Sektor. Wir freuen uns, dass wir mit diesen beiden Projekten in den kommenden Monaten einen wichtigen Schwerpunkt setzen können und die Einführung von NAMs aktiv voranzutreiben.“

Das Projekt STEP4NAMs hat eine Laufzeit von 48 Monaten und ein Gesamtbudget von 6.332.365,47 Euro. Der EU-Zuschuss (ERDF) liegt bei 60 Prozent, also insgesamt 3.799.419,27 Euro. Der Anteil der BioRegio STERN Management GmbH liegt bei 827.645,00 Euro, der EU-Zuschuss beträgt ebenfalls 60 Prozent, das entspricht 496.587,00 Euro. Der Eigenanteil beläuft sich damit auf 331.058,00 Euro.

Projektpartner

Wirtschaftsförderung & Innovationsnetzwerke Life-Sciences/MedTech

BioRegio STERN Management GmbH (Stuttgart, Deutschland)

Brabant Development Agency (Tilburg, Niederlande)

InnovationQuarter (Den Haag, Niederlande)

Eurasante (Loos, Frankreich)

Medicen Paris Region (Paris, Frankreich)

flanders.bio (Zwijnaarde, Belgien)

Forschung & Wissenschaft

3R-Center for In vitro Models and Alternatives to Animal Testing (Tübingen, Deutsch-land)

Atlantic Technological University (Galway, Irland)

University of Galway (Galway, Irland)

University of Luxembourg (Esch sur Alzette, Luxembourg)

Assoziierte Partner

Forschung und Wissenschaft

The Johns Hopkins Center for Alternatives to Animal Testing (Baltimore, USA)

Vrije Universiteit Brussel (Brussel, Belgien)

Smart Biomaterials Centre – Hochschule Reutlingen (Reutlingen, Deutschland)

Joint Research Centre (Ispra, Italien)

Gesundheitsinstitut

Sciensano, Belgian Institute for Health (Ixelles, Belgien)

Organisation zur Förderung von Alternativen zu Tierversuchen

Proefdiervrij (Den Haag, Niederlande)

Industrie- & Biotech-Unternehmen

ARTIALIS SA (Liege, Frankreich)

Über die BioRegio STERN Management GmbH:

Die BioRegio STERN Management GmbH ist Wirtschaftsentwickler für die Life-Sciences-Branche. Sie fördert im öffentlichen Auftrag Innovationen und Start-ups und trägt so zur Stärkung des Standorts bei. In den Regionen Stuttgart und Neckar-Alb mit den Städten Tübingen und Reutlingen ist sie die zentrale Anlaufstelle für Gründerinnen und Gründer, Unternehmerinnen und Unternehmer.

Die BioRegion STERN zählt zu den großen und erfolgreichen BioRegionen in Deutschland. Alleinstellungsmerkmale sind die bundesweit einzigartige Mischung aus Biotechnologie- und Medizintechnikunternehmen sowie die regionalen Cluster der Automatisierungstechnik, des Maschinen- und Anlagenbaus.

Firmenkontakt

BioRegio STERN Management GmbH

Dr. Klaus Eichenberg

Friedrichstraße 10

70174 Stuttgart

0711-870 354 0



http://www.bioregio-stern.de

Pressekontakt

Zeeb Kommunikation GmbH

Anja Pätzold

Alexanderstraße 81

70182 Stuttgart

0711 – 60 70 719



http://www.zeeb.info

Bildquelle: Leif Piechowski/BioRegio STERN Management GmbH