CARITIVA ist Sponsor beim „Tag der Legenden“ am 1. Mai 2025 in Wiesbaden

Montabaur, 11. April 2025 – CARITIVA unterstützt als Sponsor den beliebten „Tag der Legenden“, der am 1. Mai zum vierten Mal im Helmut-Schön-Sportpark in Wiesbaden stattfindet. Das Benefizturnier bringt Amateur- und Ex-Profifußballer zusammen, um Spenden für den Elternverein Krebskranke Kinder Mainz e. V. zu sammeln. Unter dem Motto „Gemeinsam gegen Krebs, gemeinsam Kindern helfen“ erwartet die Besucher ein vielseitiges Programm.

Ein vielfältiges Rahmenprogramm für Groß und Klein

Beim „Legendencup“ treten vier Teams gegeneinander an, darunter ehemalige Bundesliga-Stars wie Kevin Großkreutz, Dimo Wache, Mario Basler und Jermaine Jones. Die Spiele werden von Kult-Reporter Bela Rethy kommentiert. Für Partystimmung sorgt Schlagerstar Mia Julia mit einer mitreißenden Live-Show, begleitet von weiteren Acts aus der Schlagerszene. Ein vielseitiges Rahmenprogramm mit Attraktionen und kulinarischen Highlights macht das Event zum perfekten Erlebnis für die ganze Familie.

CARITIVAs Beitrag am Veranstaltungstag

Als engagierter Unterstützer der Veranstaltung sponsert CARITIVA die Trainingsanzüge eines der teilnehmenden Teams und ist zusätzlich mit einem Informationsstand vor Ort präsent. Dort haben Besucher die Möglichkeit, mehr über die sozialen Projekte und Produktangebote für soziale Einrichtungen zu erfahren.

Darüber hinaus stellt CARITIVA auf dem Veranstaltungsgelände (Kunstrasenplatz) spannende Spielgeräte bereit, die Besucher kostenfrei ausprobieren können: Beim Menschenkicker, der lebensgroßen Version eines Tischkickers, werden Spieler selbst zu Kickerfiguren – ein Teamspiel, das für jede Menge Freude sorgt. In der Bubble Ball Arena treffen Fußball und Knautschzone aufeinander, wenn die Teilnehmer in großen, aufblasbaren Bällen antreten. Beim Baller Battle geht“s darum, die Bälle möglichst schnell in das Feld des Gegners zu schießen. Und in den Soccer Cages entsteht ein dynamisches Spiel, in dem Kicker ihre sportlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen können. Ähnlich wie in der Soccer Arena, einem mobilen Ministadion, in dem der Ball dank Banden und Netzen nie das Spielfeld verlässt. Mit diesen Attraktionen schafft CARITIVA unvergessliche Erlebnisse für Jung und Alt.

Als zusätzliches Highlight versteigert CARITIVA nach der Veranstaltung einen von den ehemaligen Fußballprofis signierten Trainingsanzug. Der gesamte Erlös kommt dem Elternverein krebskranker Kinder Mainz direkt zugute. Alle Infos zum Event, den Spielgeräten und zum Engagement von CARITIVA gibt“s auf der Aktionsseite: https://bit.ly/tag-der-legenden.

Interessierte Medienvertreter sind herzlich eingeladen, den „Tag der Legenden“ zu besuchen und über die Veranstaltung sowie das soziale Engagement zu berichten. Tickets für das Event können hier erworben werden.

CARITIVA ist ein auf Social Sponsoring spezialisiertes Unternehmen, das soziale Einrichtungen mit kostenfreien Produkten unterstützt. Lokale Unternehmen finanzieren Produkte wie Fahrzeuge, Spielgeräte und Info-Terminals, indem sie Werbeflächen darauf buchen. CARITIVA bietet kostenfreie Unterstützung für die Bereiche Bildung, Kirche, Gesundheit, Familien, Menschen mit Beeinträchtigungen, Tafeln und Tierschutz an. Durch ihr deutschlandweites Netzwerk aus 10.000 Sponsoren fördert das Unternehmen effektiv gemeinnützige Arbeit und erleichtert den Alltag sozialer Einrichtungen. Tausende erfolgreich umgesetzte Projekte sind Zeugnis dafür.

Kontakt

CARITIVA GmbH

Maren Schütz

Robert-Bosch-Straße 12

56410 Montabaur

0671/4833880-442

0231/96413012



http://www.caritiva.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.