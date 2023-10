Gemeinsam mehr erreichen

Murrelektronik tritt der Single Pair Ethernet System Alliance als 60tes Mitglied bei

Oppenweiler, 27. September 2023 – Vernetzung ist das Megathema des Industrial Internet of Things (IIoT). Single Pair Ethernet hat als Technologie das Potenzial, dieses Thema entscheidend voranzutreiben. Murrelektronik ist jetzt als 60tes Mitglied der Single Pair Ethernet System Alliance beigetreten. In der 2020 gegründeten Gemeinschaft haben sich Unternehmen verschiedener Branchen, Anwendungsbereichen und Ländern weltweit zusammengeschlossen, um die Technologie für eine nahtlose Kommunikation von Feldgeräten bis in die Cloud zu fördern. Gemeinsam wollen die Beteiligten einen SPE-Standard etablieren. Olaf Prein, Director Business Development Management SCS – Sales & Customer Solutions bei der Murrelektronik GmbH, sagt: „Wir freuen uns, das 60. Mitglied der Single Pair Ethernet System Alliance zu sein. Dies ist eine großartige Gelegenheit, gemeinsam an einer vielversprechenden, standardisierten Technologie zu arbeiten, die allen Kunden auf der Welt Vorteile bringen wird.“

Single Pair Ethernet (SPE) ermöglicht eine nahtlose Anbindung der Sensorik und Aktorik von der OT in die IT-Ebene. Die SPE-Technologie ermöglicht unter anderem die Datenübertragung über ein einziges Adernpaar (anstelle einer zwei- oder vierpaarigen Leitung), das gleichzeitig auch zur Stromversorgung der SPE-Geräte genutzt werden kann. Die Kommunikation zwischen den SPE-Geräten ist nicht nur transparent und protokolloffen, sie ermöglicht auch Kabellängen von bis zu 1000 Metern. Auf genormten Schnittstellen der IEEE 802 sind Datengeschwindigkeiten von 10Mbit/s bis 10Gbit/s auf einer einfachen Zweidrahtleitung möglich. Damit haben die bestehenden und künftigen SPE-Lösungen das Potenzial, eine Kernkomponente einer Internet-of-Things-fähigen Netzwerkarchitektur zu werden.

Murrelektronik ist ein international agierendes Familienunternehmen in der Automatisierungstechnik. Mehr als 3000 Spezialisten in 50 Ländern arbeiten an wirtschaftlichen und effizienten elektrischen Verbindungen in Maschinen und Anlagen. Mit maßgeschneiderten Systemen verbinden Produkte von Murrelektronik alle elektrischen Baugruppen – Signale, Daten oder Stromversorgung.

