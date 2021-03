Gemeinsam mit dem E-Bike die Umgebung erkunden

E-Bike-Arbeitsgruppe auf Internat Schloss Wittgenstein fördert Bewegung in der freien Natur

Fahrradfahren kann jeder, aber der richtige Umgang mit einem E-Bike und die selbständige Planung von Touren in die Wälder erfordert Sachverstand und Vorbereitung. Deshalb dreht sich in der neuen Arbeitsgruppe E-Bike im Internat Schloss Wittgenstein alles rund ums Fahrrad. E-Bikes erfreuen sich einer immer größer werdenden Beliebtheit und sind heute im Straßenbild nicht mehr wegzudenken. Die Teilnehmer der Arbeitsgruppe (AG) können erlernen, wie ein Fahrrad, insbesondere moderne E-Bikes, eigentlich genau funktionieren, wie diese zu pflegen sind und wie sich eine Panne am Bike beheben lässt. Natürlich soll auch das Fahrradfahren nicht zu kurz kommen! Gemeinsam unternimmt die E-Bike AG regelmäßig Radausflüge in die nähere Umgebung.

Von der Tourenplanung bis hin zum sicheren Fahrstil: abwechslungsreiches Programm rund um E-Bikes

Gemeinsam planen, gemeinsam den Horizont erweitern! Das ist das Ziel der E-Bike AG im Internat Schloss Wittgenstein. Die Schüler lernen unter Anleitung eines Fahrradprofis alle wichtigen Grundkenntnisse zum Fahrrad und wichtige Verhaltensregeln auf dem Rad und in der Natur. Darüber hinaus gibt es hilfreiche Tipps rund um das E-Bike wie z.B. der Reifenwechsel bei einer Panne. So wird in der E-Bike AG den Schülern bei gemeinsamen Ausflügen auch viel Nützliches über E-Bikes und deren Funktionsweise erklärt.

Förderung von Teamgeist, Fitness und Koordination im Fokus

Die Schüler trainieren im Fahrtechniktraining ihre Fähigkeiten beim Fahrradfahren und erlernen, auch auf schwierigem Terrain sowie im Straßenverkehr sicher zu fahren. Diese neuen Fähigkeiten können die AG-Teilnehmer direkt auf den Radausflügen ausprobieren und gemeinsam die Umgebung erkunden. In der E-Bike AG werden die Schüler dazu angehalten, im Team zu arbeiten. Das betrifft die Ausgestaltung der verschiedenen Touren in die Wälder und gegenseitige Hilfe, wenn es doch einmal zu einem “Platten” kommt. Denn mit Teamgeist lassen sich Herausforderungen besser meistern. Nicht zuletzt werden die Fitness und die Koordination durch das Fahrtraining gefördert – eine gelungene Abwechslung vom eher bewegungsarmen Schulalltag!

Abwechslungsreiches Freizeitangebot am Schloss Wittgenstein

Mit der E-Bike AG baut das Schloss Wittgenstein sein umfangreiches Freizeitangebot weiter aus und bietet den Schülern eine weitere interessante Möglichkeit, neue Hobbys zu entdecken und Fähigkeiten zu erlernen, die im späteren Leben hilfreich sein können. Neben diesem Projekt können die Schüler der Internatsschule im Schloss Wittgenstein verschiedene weitere Freizeitmöglichkeiten nutzen – neben verschieden AGs (Fitness AG (gezieltes Fitnesstraining mit Fitnessprofi), Badminton AG und Sport AG) werden Sportarten wie Fußball, Golf, Tennis und Reiten angeboten, bis hin zu Musikunterricht in Zusammenarbeit mit der örtlichen Musikschule.

Weitere Informationen zur E-Bike AG und den Freizeitangeboten des Internats Schloss Wittgenstein erhalten Sie unter Telefon 02752 47430, per E-Mail an info@wittgenstein.de oder auf www.internat-wittgenstein.de

Familiengeführtes Internat mit staatlich anerkanntem Gymnasium und staatlich anerkannter Realschule nahe des Kurortes Bad Laasphe in Nordrhein-Westfalen. Eingebettet in das Schloß Wittgenstein, dem ehemaligen Stammsitz des Hauses Sayn-Wittgenstein, bietet das weitläufige Gelände inmitten der Natur den teils internationalen Schüler*Innen vielfältige Möglichkeiten, Lernen und Freizeit ideal miteinander zu verbinden. Einzigartig ist die eigene Reitschule mit Reitstall, -halle und -platz. Das breite Freizeit- und Sportangebot wie Golfen, Tennis und E-Biken wird durch die Musik- und Sportpädagogen der Schulen angeboten. Mit einem durchdachten Unterbringungskonzept für die Internatsschüler werden Anforderungen an modernes Wohnen für Kinder und Jugendliche optimal erfüllt.

Kontakt

Institut Schloß Wittgenstein Josef Kämmerling GmbH & Co KG

Stefanie Kuschmann

Schloß Wittgenstein 1

57334 Bad Laasphe

02752 47430

info@wittgenstein.de

http://www.internat-wittgenstein.de

Bildquelle: Adobe Stock