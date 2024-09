GEMEINSAM STARK

HORNETSECURITY LÄDT ZUM DISTRIBUTION SUMMIT UND GOLD PARTNERDIALOG NACH DRESDEN

HANNOVER, DEUTSCHLAND – XX. September 2023 – Auch in diesem Jahr legt Hornetsecurity wieder großen Wert auf den intensiven Austausch mit Partnern und Distributoren und hat zum Distribution Summit und anschließendem Gold Partnerdialog eingeladen. In diesem Zuge informierte der Cybersecurity Experte über die neuesten Updates zu seinem Flaggschiffprodukt 365 Total Protection, das neben Security auch die Bereiche Backup und Archivierung sowie Compliance und Awareness abdeckt. Zudem gab es erste Einblicke in neue Produkte, die in Kürze auf den Markt kommen sollen. Ein weiteres Highlight war die Verleihung der hauseigenen Awards des Jahres 2024 in mehreren Kategorien an Distributoren und Goldpartner.

Intensiver Austausch auf Augenhöhe

Für Hornetsecurity war es Anfang September wieder an der Zeit, gemeinsam mit seinen Distributoren und Partnern die Erfolge der vergangenen Monate zu feiern und auf die kommenden Neuheiten zu blicken. Wie jedes Jahr waren der Distribution Summit (03./04. September) und der anschließende Partnerdialog (04./05. September), der zum ersten Mal speziell für Goldpartner ausgerichtet wurde, eine ideale Plattform für exklusive Insights. So ging es unter anderem um Firmen-Highlights und die neuesten Produktentwicklungen. Auch CEO Daniel Hofmann, COO Daniel Blank und CTO Dr. Yvonne Bernard waren gekommen. Die Gäste nutzten die Gelegenheit, mit der anwesenden Geschäftsleitung in den intensiven Austausch zu gehen.

„Uns liegt der Austausch und Dialog mit unseren Partnern und Distributoren besonders am Herzen. Er ist der Schlüssel zu unserem gemeinsamen Erfolg – denn nur im Miteinander entstehen die besten Ideen und Innovationen“, so Daniel Hofmann, CEO von Hornetsecurity.

Die Wahl des Veranstaltungsortes fiel in diesem Jahr auf das Erlebnisweingut Schloss Wackerbarth in Radebeul. Eingebettet in das sächsische Elbtal rundeten eine Wein- und Sekt-Führung sowie eine Wanderung durch die Weinberge der rund 300 Jahre alten, barocken Schloss- und Gartenanlage das Rahmenprogramm des Hornetsecurity Distribution Summit ab.

Ehrung von Distributoren und Partnern

Ein besonderes Highlight war in diesem Jahr die Auszeichnung der besten Distributoren und Partner. Hornetsecurity verlieh die Preise in insgesamt fünf Kategorien:

Unter den Distributoren wurden Infinigate Deutschland GmbH (Distribution Summit – Rising Star 2024) und ADN Distribution GmbH (Distribution Summit – Distributor of the Year 2024) ausgezeichnet.

Im Rahmen des Partnerdialog wurden folgende Goldpartner ausgezeichnet: MR Datentechnik Vertriebs- und Service GmbH (Project of the Year 2024), Kutzschbach Electronic GmbH & Co. KG (Best Performing Partner 2024) und LANdata IT-Solutions GmbH & Co. KG (Rising Star 2024).

„Unseren Partnern und Distributoren ein herzliches Dankeschön für ihr außerordentliches Engagement und die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit“, so Daniel Hofmann weiter. „Es ist nicht selbstverständlich, dass Partnerschaft gelingt. Deshalb möchten wir als Hersteller unseren Partnern und Distributoren auf diesem Weg unsere große Wertschätzung entgegenbringen.“

Über die Hornetsecurity Group

Hornetsecurity ist ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Sicherheits-, Compliance-, Backup- und Security-Awareness-Lösungen der nächsten Generation, die Unternehmen und Organisationen jeder Grösse auf der ganzen Welt unterstützen. Das Flaggschiffprodukt 365 Total Protection ist die umfassendste Cloud-Sicherheitslösung für Microsoft 365 auf dem Markt. Angetrieben von Innovation und Cybersecurity-Exzellenz, baut Hornetsecurity mit seinem preisgekrönten Portfolio eine sicherere digitale Zukunft und nachhaltige Sicherheitskulturen auf. Hornetsecurity ist über sein internationales Vertriebsnetz mit über 12.000 Channel-Partnern und MSPs in mehr als 120 Ländern aktiv. Seine Premium-Dienste werden von mehr als 75.000 Kunden genutzt.

