Gemeinsame Initiative: Randstad und Monster bringen Arbeitsmarkt in Schwung

Kampagne: Kostenlose Job-Anzeigen für Unternehmen

Im Oktober 2020 haben Randstad und Monster gemeinsam eine Initiative ins Leben gerufen, um Unternehmen und Kandidat:innen nach der ersten kritischen Phase der Corona-Pandemie schneller und besser zusammenzubringen. Einen Monat lang spendierten die Recruiting-Spezialisten Unternehmen unter dem Claim „Jobkrise aus. Chancen an.“ kostenlose Stellenanzeigen auf monster.de.

„Neben Social-Media- und Print-Anzeigen sowie einem großen Direct Mailing an Bestandskunden der Randstad Gruppe Deutschland haben wir auch auf die Unterstützung unserer Mitarbeitenden gesetzt“, sagt Nils Hansen, Manager Marketing Campaigns & Consulting bei Randstad Deutschland. „Über unser Intranet haben wir Bildmaterial und Informationen rund um die Kampagne zur Verfügung gestellt, die viele unserer Mitarbeitenden mit ihren beruflichen Netzwerken geteilt haben. Auf XING und LinkedIn wimmelte es von Beiträgen mit dem lila Monster.“ Das Ergebnis: eine Medienreichweite von 2,4 Millionen, 1.500 geschaltete Stellenanzeigen und fast 700 reaktivierte und neue Kunden.

Neuauflage der gemeinsamen Initiative im Januar 2022

„Anfang dieses Jahres herrscht besonders viel Bewegung auf dem Arbeitsmarkt“, weiß Nils Hansen. „Das aktuelle Randstad Arbeitsbarometer zeigt, dass sich 44 % der Beschäftigten durch ihren Job gestresst fühlen und ihr Berufsleben ändern wollen. Viele Unternehmen suchen dringend Personal und sollten jetzt diesen Veränderungswillen für sich nutzen – und dabei wollen wir sie unterstützen.“ So bündeln Randstad und Monster erneut ihre Kräfte und gehen mit der gemeinsamen Aktion in die zweite Runde.

Unter dem Motto „Gemeinsam durchstarten!“ bieten die Personal-Profis vom 17. Januar 2022 bis 18. Februar 2022 kostenlose Stellenanzeigen auf monster.de im Wert von je 795 EUR an. „Nachdem sich das Direct Mailing besonders bewährt hat, setzen wir auch dieses Jahr wieder auf die persönliche Ansprache unserer Kunden via E-Mail“, erklärt Nils Hansen. Die neugestaltete Landingpage wird zusätzlich über unsere Kolleginnen und Kollegen als Multiplikatoren kommuniziert werden.“ Auf der Landingpage finden Unternehmen dann alle Informationen, um zu einer kostenlosen Stellenausschreibung zu gelangen und mit einem zusätzlichen Schub ins neue Jahr zu starten.

