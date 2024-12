Gemeinsame Initiative von Orange und La Poste

Zweites Leben für Netzwerkgeräte, die während der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris zum Einsatz kamen

– Etwa 90 % der Wi-Fi-Terminals und 78 % der Switches an den olympischen Austragungsorten werden ab 2025 an den Standorten von La Poste in Frankreich installiert.

– Dieser umfassende Plan zur Wiederverwendung ist Teil des Vermächtnisses von Paris 2024, die Spiele nachhaltiger zu gestalten.

– Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von La Poste werden von einer verbesserten Konnektivität mit modernen, generalüberholten Geräten profitieren.

Orange und La Poste kündigt eine erste wegweisende Initiative zur Verlängerung der Lebensdauer von Netzwerkgeräten an, die bei den Olympischen und Paralympischen Spielen 2024 in Paris zum Einsatz kamen. Diese Zusammenarbeit spiegelt die CSR-Strategien beider Unternehmen wider, die darauf abzielen, die Umweltauswirkungen digitaler Technologien zu minimieren. Zudem ist sie ein zentraler Bestandteil des Vermächtnisses der Olympischen Spiele 2024, das die Wiederverwendung der Geräte an anderen Standorten und für neue Verwendungszwecke nach den Spielen in den Fokus rückt.

Ein verantwortungsbewusster Ansatz im großen Maßstab

Mehrere Tausend WLAN-Terminals und andere moderne Telekommunikationsgeräte, die an den Austragungsorten der Olympischen und Paralympischen Spiele eingesetzt wurden, werden von La Poste an wichtigen Standorten in Paris und anderen Gemeinden wiederverwendet werden. So wird beispielsweise das „Maison de l Innovation“ in Nantes, in dem mehr als 800 IT-Fachkräfte von La Poste arbeiten, von diesen Geräten der nächsten Generation profitieren. Diese waren nur für kurze Zeit im Einsatz und wurden anschließend gründlich auf ihre Leistungsfähigkeit, Stabilität und Langlebigkeit getestet.

Die modernen Geräte werden die Effizienz der Netzwerke für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von La Poste steigern, eine bessere Konnektivität ermöglichen und sowohl intern als auch extern ein hohes Serviceniveau bieten. Die Integration dieser Geräte spielt auch eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Digitalisierung und neuer Anwendungen, die eine nahtlose Nutzung von IT-Tools ermöglichen.

Ehrgeizige gemeinsame Bemühungen

Orange und La Poste verfolgen eine gemeinsame Vision und engagieren sich aktiv für verantwortungsvollere und nachhaltigere Praktiken. Die Initiative zur Verlängerung der Lebensdauer von Telekommunikationsgeräten wurde bereits erfolgreich in der Infrastruktur von Orange für La Poste um-gesetzt. Diese jüngste Initiative unterstreicht das gemeinsame Engagement beider Unternehmen, ihre CSR-Ziele aktiv voranzutreiben und das Bewusstsein in ihrem gemeinsamen Umfeld zu schärfen, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Orange und La Poste verfolgen beide das Ziel, bis 2040 CO-neutral zu sein. Beide Unternehmen haben verantwortungsvollere Praktiken für den Einkauf von Technologien etabliert, insbesondere im IT-Bereich. Orange bietet seinen Privat- und Geschäftskunden umweltfreundliche Produkte und gebrauchte und generalüberholte Netzwerkgeräte an. Gleichzeitig setzt sich La Poste als ein von seiner Mission geleitetes Unternehmen für ethische, integrative und wirtschaftliche digitale Praktiken ein. Es verfolgt eine verantwortungsbewusste Digitalisierungsstrategie, die darauf abzielt, den Einsatz natürlicher und nicht erneuerbarer Ressourcen zu optimieren. Diese Strategie fokussiert die Verlängerung der Lebensdauer von IT-Ausrüstung durch Reparatur und Wiederverwendung.

„Angesichts knapper Ressourcen und der zunehmenden Digitalisierung von Diensten verpflichtet sich die La Poste Group, den ökologischen Fußabdruck ihrer Tools und Anwendungen zu reduzieren. Die von Orange für die Olympischen Spiele eingesetzten Netzwerkausrüstung wiederzuverwenden, ist eine Gelegenheit, die perfekt zu unserem Bestreben passt, verantwortungsvolle digitale Praktiken zu fördern“, sagt Philippe Bajou, Generalsekretär der Groupe La Poste und Präsident der La Poste Groupe Immobilier.

„Die Olympischen Spiele Paris 2024 waren eine einzigartige Gelegenheit, unser technisches Know-how zu präsentieren und die Lösungen, die wir unseren Geschäftskunden anbieten, unter Beweis zu stellen. Ich bin stolz, dass diese hochwertigen Geräte bei La Poste ein zweites Leben finden. Diese Partnerschaft verdeutlicht unser Engagement für eine nachhaltige und vernetzte Zukunft. Wir bei Orange Business sind bestrebt, unsere Kunden und Partner bei ihrem Umdenken zu unterstützen und ihren CO2-Fussabdruck zu reduzieren“, ergänzt Aliette Mousnier-Lompre, CEO von Orange Business.

Über Orange Business

Orange Business, die Unternehmenssparte der Orange Group, ist ein führender Netzwerk- und Digitalintegrator. Er unterstützt seine Kunden dabei, einen positiven Impact zu erreichen und digitale Geschäfte zu tätigen. Die Kombination aus Expertise in den Bereichen Konnektivität der nächsten Generation, Cloud und Cybersicherheit sowie Plattformen und Partnern bildet die Grundlage für Unternehmen auf der ganzen Welt. Mit 30.000 Mitarbeitern in 65 Ländern unterstützt Orange Business seine Kunden bei der Transformation, indem es eine durchgängig gesicherte digitale Infrastruktur bereitstellt und sich auf das Erlebnis für Mitarbeiter, Kunden und den Betrieb konzentriert. Mehr als 30.000 B-to-B-Kunden weltweit vertrauen auf Orange Business.

Orange ist einer der weltweit führenden Telekommunikationsbetreiber mit einem Umsatz von 39.7 Milliarden Euro im Jahr 2023 und 292 Millionen Kunden weltweit (Stand 30. September 2024). Im Februar 2023 stellte die Gruppe ihre Strategie „Lead the Future“ vor, die auf einem neuen Geschäftsmodell basiert und auf Verantwortung und Effizienz ausgerichtet ist. „Lead the Future“ setzt auf Exzellenz im Bereich Netzwerk, um die führende Stellung von Orange in puncto Servicequalität zu stärken.

Orange ist an der Euronext Paris (ORA) und an der New York Stock Exchange (ORAN) notiert. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.orange.com, www.orange-business.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und X: @orangebusiness

Orange und alle anderen Orange Produkt- oder Dienstleistungsnamen, die in diesem Material enthalten sind, sind Marken von Orange oder Orange Brand Services Limited.

Über die La Poste Group

La Poste ist eine Aktiengesellschaft, die eine Tochtergesellschaft der Caisse des Depots und des Staates ist. Die La Poste Group ist in vier Geschäftsbereiche gegliedert: Brief- und Paketdienste, öffentliche und digitale Dienstleistungen, Geopost sowie La Banque Postale, die zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft CNP Assurances der elftgrößte Bankversicherer der Eurozone ist.

Die La Poste Group erfüllt vier öffentliche Serviceaufgaben, die ihre Identität prägen: universeller Postdienst, regionale Entwicklung, Zugang zu Bankdienstleistungen sowie der Transport und die Verteilung der Presse. Im Einklang mit ihrem Engagement für regionale Präsenz stützt sich die La Poste Group auf ein umfassendes Netzwerk menschlicher und digitaler Dienstleistungen – das größte in Frank-reich. Dieses Netzwerk umfasst 37.300 Servicestellen, darunter 17.700 Kontaktpunkte (Postfilialen, kommunale Postagenturen, Postdienstleister in Geschäften) sowie fast 19.600 Zugangspunkte für Postdienstleistungen (Pickup-Punkte, Schließfächer und Geschäftskundenzentren). La Poste stellt weltweit jährlich an sechs Tagen in der Woche über 15 Milliarden Sendungen zu (Briefe, Werbepost und Pakete). Im Jahr 2023 erzielte der Konzern einen Umsatz von 34,1 Milliarden Euro, davon 44 Prozent aus internationalen Aktivitäten. Das Unternehmen beschäftigt 233.000 Mitarbeitende in mehr als 60 Ländern auf fünf Kontinenten, darunter über 179.000 in Frankreich.

Im Rahmen ihres strategischen Plans „La Poste 2030 – engagiert für Sie“ strebt das Unternehmen profitables und verantwortungsbewusstes Wachstum in Frankreich sowie international an, basierend auf einem soliden Multi-Aktivitäts-Modell. Seit 2021 als Entreprise à Mission anerkannt, ist die Gruppe führend in der ökologischen Transformation und nachhaltigen Finanzierung und verfolgt das Ziel, bis 2040 „Net-to-Null-Emissionen“ zu erreichen.

