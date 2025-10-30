Gemeinsame Operation Marokkos und Spaniens: Beschlagnahmung von 20 Tonnen Haschisch

Die spanische Nationalpolizei gab am Mittwoch, dem 29. Oktober, bekannt, dass sie nach einer gemeinsamen Operation in enger Zusammenarbeit mit der marokkanischen Generaldirektion für nationale Sicherheit (DGSN) zwei internationale kriminelle Organisationen zerschlagen hat, die auf den Handel mit Haschisch spezialisiert waren.

Diese groß angelegte Operation, die in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft des Berufungsgerichts von Tanger durchgeführt wurde, führte zur Beschlagnahmung von 20 Tonnen Haschisch, das sorgfältig in Paprikaladungen an Bord von Kühl-LKWs versteckt war.

Ablauf der Operation:

Die Ermittlungen, die auf der Grundlage von Informationen der marokkanischen und spanischen Geheimdienste eingeleitet wurden, führten zur Identifizierung von zwei verdächtigen Konvois, die große Mengen an Drogen transportierten.

Bei der ersten Aktion in Sanlucar de Barrameda in der Provinz Cádiz wurden 12 Tonnen Haschisch beschlagnahmt, die in doppelten Böden hinter Paprikakisten versteckt waren. Diese Operation führte zur Festnahme von fünfzehn Personen.

Drei Tage später führte eine zweite Operation in der Provinz Granada zur Beschlagnahmung von weiteren 8 Tonnen Haschisch und zur Festnahme von fünf weiteren Personen.

Bedeutende Ergebnisse:

Insgesamt ermöglichte diese gemeinsame Operation:

– Die Festnahme von zwanzig Personen

– Die Beschlagnahmung von 20 Tonnen Haschisch

– Die Beschlagnahmung von neun Fahrzeugen, darunter Lastwagen und Anhänger

– Die Beschlagnahmung einer automatischen Waffe

– Die Beschlagnahmung von mehr als 7.000 Euro in bar

Vorbildliche bilaterale Zusammenarbeit:

Die spanische Nationalpolizei lobte die wertvolle Zusammenarbeit der marokkanischen Behörden und betonte, dass diese Operation „die hervorragende Zusammenarbeit zwischen Marokko und Spanien im Bereich der Sicherheit unterstreicht, die auf gegenseitigem Vertrauen, einer effizienten Koordination und dem gemeinsamen Willen zur Bekämpfung transnationaler krimineller Netzwerke im Bereich des Drogenhandels basiert“.

Dieser operative Erfolg bestätigt die Wirksamkeit der Sicherheitspartnerschaft zwischen den beiden Ländern und ihr gemeinsames Engagement im Kampf gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität.

