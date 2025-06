Gemeinsamer Startschuss für die neue „Online-Akademie“

Erweitertes Informationsangebot im Projekt „Verbraucher60plus“

05.06.2025. Mit dem Online-Vortrag „Betrug im Netz“ startet am 12. Juni ein neues kostenfreies, digitales Informationsangebot. Die „Online-Akademie der VERBRAUCHER INITIATIVE“ bündelt die zahlreichen Online-Vorträge des Bundesverbandes zu verschiedensten Alltagsthemen. Das neue Bildungsformat im Rahmen des Landesprojekts „Verbraucher60plus“ wendet sich gezielt an ältere Verbraucherinnen und Verbraucher in Nordrhein-Westfalen.

Mit der „Online-Akademie“ steht interessierten Verbraucherinnen und Verbraucher ein neues digitalen Bildungsformat zur Verfügung, um ihre Kompetenzen im Alltag zu stärken. Am 12.Juni hält zum Auftakt der neuen Online-Reihe Stefanie Lösing vom Landeskriminalamt NRW den Online-Vortrag „Betrug im Netz“, ein einleitendes Grußwort hält u.a. Dr. Martin Berges, Staatssekretär im Verbraucherschutzministerium NRW. Der Online-Vortrag beginnt um 10 Uhr. Die kostenlose Teilnahme ist nach vorheriger Anmeldung mit dem Zusatz „12.06.“ formlos unter mail@verbraucher.org möglich. Interessierte erhalten dann einen Teilnahme-Link.

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. (Bundesverband) wendet sich mit dem Projekt „Verbraucher60plus“ seit dem Jahr 2009 an die wachsende Zielgruppe älterer Verbraucherinnen und Verbraucher. „Das kontinuierlich weiterentwickelte Angebot umfasst heute neben den dezentralen Veranstaltungen vor Ort, auch die Webseite www.verbraucher60plus.de und ein kostenloses, quartalsweise erscheinendes Online-Magazin“, so Georg Abel von der VERBRAUCHER INITIATIVE.

Das Landesprojekt wird in Nordrhein-Westfalen durch das Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz NRW gefördert. Weiterer Kooperationspartner ist die Landesseniorenvertretung NRW. In die analogen und digitalen Angebote sind auch verschiedene Experten, u.a. von der Verbraucherzentrale NRW oder dem Landeskriminalamt, eingebunden.

Programm am 12. Juni

10:00 Uhr Begrüßung und Moderation: Guido Steinke, VERBRAUCHER INITIATIVE

10:05 Uhr Grußworte

Dr. Martin Berges, Staatssekretär, Verbraucherschutzministerium NRW

Karl-Josef Büscher, Vorsitzender, Landesseniorenvertretung NRW

Georg Abel, Geschäftsführer, VERBRAUCHER INITIATIVE

10:20 Uhr Vortrag „Betrug im Netz“ inkl. Fragerunde

Stefanie Lösing, LKA NRW (Sachgebiet Kriminalprävention & Opferschutz)

11:20 Uhr Verabschiedung: Georg Abel, VERBRAUCHER INITIATIVE

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit.

Kontakt

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V.

Georg Abel

Wollankstr. 134

13187 Berlin

030 53 60 73 41

030 53 60 73 45



https://www.verbraucher.org