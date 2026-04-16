Gemeinschaft trifft Komfort: Neueröffnung des lyf Piccadilly Manchester im kommenden Herbst

Neues Hotel im Herzen der zweitgrößten Stadt Englands wird Treffpunkt für Gäste und Einheimische – Meetingräume und großer Festsaal für bis zu 800 Gäste

Der Hospitality-Konzern The Ascott Limited (Ascott) setzt die Expansion der jungen Social-Living-Marke lyf fort und wird im Herbst 2026 das lyf Piccadilly Manchester eröffnen. Das neue Haus mit seinen 280 Zimmern befindet sich in zentraler Lage auf der Portland Street, nur fünf Gehminuten vom Bahnhof Manchester Piccadilly entfernt und mit wunderschönem Blick über Piccadilly Gardens.

Typisch für lyf (live your freedom) setzt Ascott auch in Manchester auf eine Mischung aus modernem Wohnkomfort und ansprechenden Gemeinschaftsbereichen. Neben dem Co-Working-Space CONNECT gehören dazu unter anderem die von allen Hotelgästen nutzbare Küche BOND, der voll ausgestattete Fitnessraum BURN und die Lounge HANGOUT. Darüber hinaus bietet das Haus 13 Meetingräume, einen Festsaal für bis zu 800 Gäste, der auch für Konferenzen und Kunstausstellungen zur Verfügung steht, sowie ein großes Restaurant und eine Bar.

Ähnlich wie in den lyf-Häusern in Frankfurt, Wien, Paris und Fernost soll sich das lyf Picadilly Manchester zu einem Ort entwickeln, an dem Gäste untereinander sowie mit den Bewohnern des Stadtviertels in Kontakt kommen und gemeinsam etwas erleben. Unter dem Programm #lyfgoesLOCAL soll es beispielsweise Möglichkeiten zum Austausch mit Geschäftsinhabern, Kunsthandwerkern sowie Künstlern und weiteren Kulturschaffenden geben. So erleben Reisende über das lyf Piccadilly Manchester eine der lebhaftesten und kulturell spannendsten Städte Großbritanniens auf besonders authentische Weise.

Weitere Informationen zu allen Marken, Häusern und Angeboten von Ascott gibt es unter www.discoverasr.com/de

Seit der Eröffnung von The Ascott Singapore im Jahr 1984, dem ersten Appartment Hotel der internationalen Marke im asiatisch-pazifischen Raum, hat sich Ascott zu einem vertrauenswürdigen Gastgewerbeunternehmen mit rund 990 Häusern weltweit entwickelt. Ascott hat seinen Hauptsitz in Singapur und ist in mehr als 230 Städten in über 40 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, in Zentralasien, Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in den USA vertreten. Das breit gefächerte Angebot an Unterkünften umfasst Serviced Apartment Hotels und unabhängige Seniorenwohnungen sowie Studentenwohnungen und Mietwohnungen. Zu den preisgekrönten Marken gehören Ascott, Citadines, lyf, Oakwood, Quest, Somerset, The Crest Collection, The Unlimited Collection, Preference, Fox, Harris, POP!, Vertu und Yello. Mit Ascott Star Rewards (ASR), dem Treueprogramm von The Ascott Limited, genießen die Mitglieder exklusive Privilegien und Angebote in den teilnehmenden Häusern. In diesem Jahr feiert Ascott sein 40-jähriges Bestehen im Gastgewerbe mit dem Start von Ascott Unlimited, einer ganzjährigen Kampagne die unlimitierte Möglichkeiten, Auswahl, Freiheit und Gutes bieten wird. Ascott Unlimited steht für eine Zukunft der unlimitierten Möglichkeiten vor dem Hintergrund des globalen Wandels und der sich verändernden Perspektiven des Reisens. Ascott Unlimited markiert Ascotts Ambitionen, neue Wege zu beschreiten und ein Sprungbrett für das nächste Wachstumskapitel als globales Gastgewerbeunternehmen zu sein. Mehr über Ascott Unlimited unter www.discoverasr.com/ascottunlimited

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