Gemeinschaft und KI schieben die Produktivität an

Randstad Arbeitsbarometer 2026

Eschborn, Februar 2026 – Neben dem Stellenabbau in der deutschen Industrie ist die gesamtwirtschaftliche Produktivität derzeit in aller Munde. Welche Rahmenbedingungen können Mitarbeitenden helfen, in ihrem Job produktiver zu arbeiten? Aufschluss gibt das Randstad Arbeitsbarometer 2026 – neben Künstlicher Intelligenz (KI) macht ein diverses, kollegiales Arbeitsumfeld einen Unterschied. Auch das Thema Autonomie spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle in diesem Zusammenhang.

Nicht die Präsenz zählt

Im Arbeitsbarometer 2025 gaben 82 % der Arbeitnehmenden an, dass sie bessere Leistungen im Job erbringen, wenn sie ein Gemeinschaftsgefühl empfinden. Und auch die Ergebnisse aus diesem Jahr weisen auf einen Produktivitätseffekt von Gemeinschaft hin: 71 % meinen, produktiver zu sein, wenn sie kollaborativ arbeiten und im Arbeitsumfeld diverse Perspektiven berücksichtigt werden. Dies wird durch die Arbeitgeberseite bestätigt: Alle befragten deutschen Unternehmen heben Diversität mit Blick auf das Alter als Produktivitätshebel hervor.

Für Gemeinschaft braucht es keine Anwesenheit im Büro. Im Randstad Arbeitsbarometer 2025 meinten 62 % der Befragten, dass Homeoffice und Remote Work das Gemeinschaftsgefühl mit ihren Kolleg:innen sogar stärken würde. „Mehr Präsenz im Büro wird die Produktivität in Unternehmen nicht steigern“, sagt Susanne Wißfeld, Geschäftsführerin Business Innovations & Concepts bei Randstad Deutschland. „Vielmehr kommt es auf das richtige Arbeitsumfeld an – Mitarbeitende brauchen Freiräume und heterogene Teams, die unterschiedliche Lebensentwürfe und Erfahrungen sowie Perspektiven berücksichtigen.“

KI leistet einen Beitrag – braucht aber mehr Aufmerksamkeit

51 % der Beschäftigten geben dieses Jahr an, dass KI sie im Allgemeinen produktiver macht. Auch 58 % der Arbeitgeber sagen, KI habe die Produktivität der eigenen Mitarbeitenden in den vergangenen zwölf Monaten gesteigert. Allerdings bleiben die Nutzungs- und Trainingsangebote zu KI-Tools ausbaufähig: Mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer:innen (56 %) wünscht sich hierzu mehr Qualifizierung. „Die Nutzung von KI, und die damit einhergehenden Produktivitätssteigerungen der Mitarbeitenden, setzt die richtigen Skills voraus. Ohne betriebliche Weiterbildungsangebote und eine klare KI-Strategie, in die sie fest integriert sind, werden die KI-Vorhaben im Unternehmen straucheln“, fügt Susanne Wißfeld hinzu.

Ohne Autonomie wird es schwierig

Mit Blick auf die Produktivität spielt auch das Thema Autonomie eine Rolle: 80 % der Arbeitgeber sind der Ansicht, dass mehr Autonomie die Produktivität, Mitarbeitendenbindung und Einsatzbereitschaft im Betrieb stärkt. Unter Arbeitnehmenden ist Autonomie zudem ein wichtiger Bindungsfaktor: 65 % erklärten sich im Arbeitsbarometer bereit, eine Stelle zu verlassen, wenn ihre Autonomie durch den Arbeitgeber eingeschränkt würde. Und 24 % haben dies bereits getan, weil ihnen nicht genug Unabhängigkeit bei der Erledigung ihrer Aufgaben gewährt wurde.

„KI und Gemeinschaft sind wichtig, müssen aber durch ein gesundes Maß an Autonomie gestützt werden. Denn Autonomie hebt nicht nur die Produktivität, sie bindet die Mitarbeitenden. Und zur Autonomie gehört auch, dass die eigenen Bedürfnisse und Perspektiven berücksichtigt werden. Dies zahlt letztendlich auf die Produktivität im Betrieb ein“, so Susanne Wißfeld. Denn: 54 % der befragten Arbeitnehmer:innen sind der Ansicht, dass sie produktiver und engagierter im Job sind, wenn sie ihr authentisches Selbst sein können.

Über das Randstad Arbeitsbarometer

Das Randstad Arbeitsbarometer wurde 2003 eingeführt und deckt inzwischen 35 Länder auf der ganzen Welt ab. Die Studie erscheint einmal jährlich und macht sowohl nationale als auch globale Trends auf dem Arbeitsmarkt sichtbar. Verschiedene Pulse Surveys in ausgewählten Ländern ergänzen im Jahresverlauf das Randstad Arbeitsbarometer mit Einblicken in aktuelle Entwicklungen. Die Befragung wird online unter Arbeitnehmenden im Alter von 18 bis 67 Jahren durchgeführt, die erwerbstätig oder Einzelunternehmer sind, oder arbeitslos, aber eine künftige Beschäftigung anstreben. Die Mindeststichprobengröße beträgt 500 Interviews pro Land. Für das Arbeitsbarometer 2025 wurden mehr als 26.000 Arbeitskräfte in 35 Ländern weltweit befragt, davon 1.000 in Deutschland. Für das Arbeitsbarometer 2026 wurden mehr als 27.000 Arbeitskräfte weltweit, davon 1.000 in Deutschland, und erstmals auch über 1.200 Arbeitgeber befragt sowie über 3 Millionen Stellenanzeigen untersucht.

Über Randstad

Randstad ist einer der weltweit führenden Personaldienstleister mit dem Ziel, so spezialisiert und so fair zu werden wie kein anderes Unternehmen in der Welt der Arbeit. Wir sind Partner für Talente und Kunden und kennen den Arbeitsmarkt genau. Durch unsere vier Spezialisierungen – Operational, Professional, Digital und Enterprise – unterstützen wir Unternehmen dabei, mit leistungsfähigen, vielfältigen und agilen Teams erfolgreich zu sein. Wir bieten Menschen mit jeglichem Hintergrund faire Jobchancen und helfen ihnen, mit der sich stetig wandelnden Arbeitswelt mitzuhalten.

Randstad Deutschland ist mit rund 31.800 Mitarbeitenden, darunter 1.800 internen, und 390 Standorten in 270 Städten vertreten. Unser Umsatzvolumen umfasste 2025 1,493 Milliarden Euro. CEO ist Henri Viswat.

Seit über 55 Jahren in Deutschland aktiv, gehört Randstad Deutschland zur 1960 in Amsterdam gegründeten und dort börsennotierten Randstad N.V. mit Sitz im niederländischen Diemen. 2025 hat Randstad mit rund 38.000 Mitarbeitenden weltweit mehr als 1,7 Millionen Personen in 39 Ländern bei ihrer Suche nach einem für sie passenden Job geholfen sowie fast 150.000 Kunden unterstützt und damit einen Gesamtumsatz von 23,1 Milliarden Euro erwirtschaftet.

