Gemütlichkeit mit Energiespar-Funktion: Mit Wärmepumpe und „Wasserofen“ in die Zukunft

Feurige Wärme und Heißwasser aus dem Kaminofen

Wärmepumpen gelten in Deutschland als die Energielösung. Der Grund: Mit einem Kilowatt elektrischem Strom erzeugen sie im Jahresmittel rund das Vierfache an Wärmeenergie und gelten daher als kostengünstige Technologie. Doch gerade bei starkem Frost, also genau dann, wenn der Wärmebedarf am größten ist, stoßen Luftwärmepumpen an ihre Grenzen. In diesem Fall schaltet sich ein elektrischer Heizstab ein, der zwar Wasser und Heizung erwärmt, aber gleichzeitig zu höheren Stromkosten führt. Sinkt also die Außentemperatur, so sinkt ebenfalls der Wirkungsgrad und somit die Wirtschaftlichkeit der Wärmepumpe.

Kosten runter, Gemütlichkeit rauf

Und genau hier kann ein holzbefeuerter und wasserführender Kaminofen die Kosten niedrig halten. Während in den Sommermonaten und in der Übergangszeit die Wärmepumpe die Versorgung übernimmt, kann in der kalten Jahreszeit und an kühlen Abenden das Kaminfeuer einen Teil des Wärmebedarfs decken und dabei die Heizungsanlage merklich entlasten. Sobald das Kaminfeuer kraftvoll lodert, wird ein Großteil der erzeugten Wärme dem Heizungskreislauf zugeführt, während die Flammen zugleich das Wohnzimmer heizen. Überschüssige Wärme wird dabei in einem Pufferspeicher in Form von heißem Wasser zwischengelagert und steht auch dann zur Verfügung, wenn das Kaminfeuer erloschen ist.

Ein gutes Beispiel für einen hocheffizienten Kaminofen mit Wasser-Wärmetauscher ist der „Solaro 2 W“ des deutschen Herstellers Drooff. Dieser wasserführende Kaminofen überzeugt gleichermaßen durch sein gelungenes Design als auch durch leistungsstarke Technik. So konzentriert sich – aufgrund der Anordnung der Ofenschamotte – die größte Hitze im oberen Bereich der Brennkammer, was zu einer ebenso effizienten wie umweltschonenden Verbrennung führt. Zudem verfügt auch der „Solaro 2 W“ über einen fast wartungsfreien Wärmetauscher.

Dieser Kaminofen ist nicht nur technisch ausgereift, er überzeugt auch durch seine Design-Vielfalt: Aus schwarz lackiertem Stahl gefertigt, kann er mit gemasertem Serpentinstein, grauem oder hellbraunem Sandstein kombiniert werden. Und so unterstützt das Holzfeuer die Wärmepumpe und ist zugleich Garant für ein flammendes und gemütliches Ambiente. Mehr unter www.drooff-kaminofen.de

Die Drooff Kaminöfen GmbH & Co. KG ist einer der führenden deutschen Hersteller moderner Feuerstätten, deren Geräte sich durch eine besonders gut funktionierende Technik, hohe Qualität und ein zeitgemäßes Design auszeichnen. Das seit mehr als zehn Jahren am Markt etablierte Unternehmen aus Brilon vertreibt seine Kaminöfen ausschließlich über ein Netz von ausgesuchten, qualifizierten Fachhändlern, die sich dem Qualitätsgedanken in ähnlicher Weise verpflichtet fühlen. Der Fachhandel übernimmt dabei auch die fachgerechte Installation der Geräte, um einen sicheren und umweltschonenden Heizbetrieb zu gewährleisten. Adressen können direkt bei Drooff erfragt werden.

Die vom Inhaber Uwe Drooff ins Leben gerufene Baumpflanz-Aktion „Wälder brauchen Bäume“ unterstützt die Wiederaufforstungs-Maßnahmen seiner Heimatstadt, die nach den Sturmschäden, die der Jahrhundert-Orkan „Kyrill“ verursacht hat, notwendig wurden. Damit verbunden ist das Versprechen, für jeden verkauften Kaminofen von Drooff einen neuen Baum zu pflanzen.

