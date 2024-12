Gender und Bildung: Wege zur Gleichheit in der Sozialisation

Wie wird Geschlecht in unserem Alltag und Bildungssystem konstruiert? Und inwieweit beeinflussen diese Konstruktionen die Geschlechtergleichheit und -ungleichheit in der modernen Gesellschaft? Der im März 2024 bei GRIN erschienene Sammelband „Identitätsbildung und Gender in der Schule. Zur sozialen Konstruktion von Geschlecht bei Kindern und Jugendlichen“ bündelt vier wissenschaftliche Arbeiten dieses vielschichtigen und dynamischen Feldes, um ein inklusiveres und gerechteres Bildungs- und Sozialsystem zu fördern.

Der Band taucht tief in die Konstruktion von Geschlecht ein und untersucht, wie diese durch den Prozess der Sozialisation in verschiedenen Lebensphasen vermittelt und internalisiert wird. Die darauffolgende kritische Untersuchung der Geschlechterungleichheiten und -dynamiken in Bildungseinrichtungen, insbesondere in MINT-Fächern, enthüllt, wie geschlechtsspezifische Erwartungen und Stereotype durch Alltagspraktiken und pädagogische Ansätze fortbestehen und was dies für die Bildungsgerechtigkeit bedeutet. Welche Rolle spielen renommierte Theorien von Denkern wie West und Zimmerman, Hirschauer und Butler?

Zwischen Dramatisierung und Sensibilität: Geschlecht in Lehrmaterialien

Der im März 2024 bei GRIN erschienene Sammelband „Identitätsbildung und Gender in der Schule. Zur sozialen Konstruktion von Geschlecht bei Kindern und Jugendlichen“ bietet einen Überblick über geschlechterbewusste Ansätze in der Kinder- und Jugendarbeit und deren effektive Implementierung. Die Analyse von Lehrmaterialien auf ihre Darstellung von Geschlecht und Diversität zeigt, wie Bildungsinhalte konstruiert sind und ob sie dazu beitragen, stereotype Vorstellungen zu verstärken oder abzubauen. Tragen sie dazu bei, Geschlecht zu dramatisieren oder bieten sie einen Weg, dieses sensibel zu behandeln, ohne queere Lebensentwürfe zu marginalisieren?

Der Band richtet sich an Studierende und Lehrende im Bereich der Pädagogik, Erziehungs-, Sozialwissenschaften und Geschlechterstudien sowie Fachleute in der Kinder- und Jugendhilfe und allgemein Interessierte.

Das Buch ist im März 2024 bei GRIN erschienen (ISBN: 978-3-389-00201-8).

Direktlink zur Veröffentlichung: https://www.grin.com/document/1459305

Kostenlose Rezensionsexemplare sind direkt über den Verlag unter presse@grin.com zu beziehen.

GRIN publiziert seit 1998 akademische eBooks und Bücher. Wir veröffentlichen alle wissenschaftlichen Arbeiten: Hausarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Dissertationen, Fachbücher uvm.

Kontakt

GRIN Publishing GmbH

Adriana Lütz

Trappentreustr. 1

80339 München

+49-(0)89-550559-0

+49-(0)89-550559-10



https://www.grin.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.