General Office Gasgefederter Monitor-Schwenkarm GSA-35

Den Monitor immer optimal ausrichten – für entspanntes Arbeiten

• Gasgefederter Monitor-Schwenkarm für optimales Ausrichten des Monitors

• Passend für Monitore von 35,6 cm bis 81,2 cm (14″ bis 32″)

• Flexible Einstellung: um 360° schwenkbar, 180°-Rotation, 135°-Neigung

• Max. Tragkraft von 2 – 9 kg

• Starker Halt: stabile Stahl-Verarbeitung

• Elegant und aufgeräumt durch verdeckte Kabelführung

Komfortable Bildschirmpositionierung: Der Monitor lässt sich mühelos in die ideale Position bringen. Dank der Gasdruckfeder lassen sich Höhe, Neigung und Ausrichtung mit einem Handgriff präzise justieren. So lässt sich die Arbeitsumgebung ergonomisch und individuell gestalten.

Der Schwenkarm lässt sich um bis zu 360° drehen und ermöglicht so eine maximale Flexibilität bei der Platzierung des Monitors – egal, ob am Schreibtisch, in der Werkstatt oder im Homeoffice.

Der gasgefederte Monitor-Schwenkarm von General Office ist mit gängigen Monitorgrößen kompatibel, trägt Displays mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 81 cm (32 Zoll) und ist VESA-kompatibel zu den Maßen 75 x 75 mm und 100 x 100 mm. Damit ist er mit vielen Monitoren und Bildschirmen auf dem Markt kompatibel.

Der GSA-35 ist stilvoll und robust verarbeitet. Das stabile Stahlgehäuse überzeugt durch eine moderne Optik und Langlebigkeit. Die integrierte Kabelführung sorgt für Ordnung auf dem Tisch und für ein aufgeräumtes Gesamtbild.

Für kreative Perspektiven: Die Pivot-Funktion ermöglicht das Hochkant-Format und ist somit ideal zum Programmieren, Schreiben oder Bearbeiten von Porträts und langen Dokumenten.

• Gasgefederter Monitor-Schwenkarm

• Geeignet für Monitor-Größen: 14 Zoll bis 32 Zoll (35,6 cm bis 81,2 cm)

• Für alle Monitore mit Bohrungen nach VESA-Standard (75 x 75 mm oder 100 x 100 mm)

• Leichte Ausrichtung: Schwenkarm mit Gasfederung

• Flexibel: 360° schwenkbarer Arm, 180° Bildschirm-Rotation (Pivot), 135° Bildschirm-Neigung

• Stabiler Halt dank Stahl-Komponenten

• Elegant und aufgeräumt: verdeckte Kabelführung

• Unterstützt die Pivot-Funktion für Monitor-Ausrichtung im Querformat und Hochformat

• Einfache Montage am Tisch: wahlweise per Schraubzwinge oder Bohrung

• Stärke der Tischplatte: 10 bis 85 mm

• Maximale Tragkraft: 2 bis 9 kg

• Maße Standfuß: 10,5 x 10,2 cm, Länge Schwenkarm: ca. 65 cm, Gewicht: 2,7 kg

• Gasgefederter Monitor-Arm GSA-35 inklusive Montagezubehör, 2 Innensechskant-Schlüssel und deutscher Anleitung

• EAN: 4022107451604

Der General Office Gasgefederter Monitor-Schwenkarm GSA-35 bis 81 cm/32″, Pivot, VESA-kompatibel ist sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-9881-625 zum Preis von 27,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Weitere Informationen und das Bildmaterial entnehmen Sie bitte der Presseinformation. Das PDF finden Sie hier: https://magentacloud.de/s/xFyaB85tbg2np7o

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