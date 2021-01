General Office USB-LED-Leuchte für Laptop und PC

Für blendfreies Surfen und Arbeiten am Bildschirm

– Weißes Licht für konzentriertes Arbeiten

– Warmweißes Licht für Entspannung in den Abendstunden

– 10-stufig dimmbar für immer beste Ausleuchtung

– Einfache Stromversorgung per USB

– Platzsparend und schnell montiert – einfach am Bildschirm anbringen

Ganz einfach für blendfreies Arbeiten am Laptop sorgen: Das Licht der Decken- oder Schreibtischlampe spiegelt sich oft im Displays. Diese Reflexion lässt die Augen ermüden, man wird unproduktiver bei der Arbeit.

Licht, ohne zu spiegeln: Einfach die Leuchte von General Office auf den Bildschirm klemmen. Die Lampe sorgt selbstständig für den richtigen Beleuchtungswinkel und leuchtet den Arbeitsbereich optimal aus, ohne im Bildschirm zu spiegeln.

Immer das richtige Licht: Weißes Licht für konzentriertes Arbeiten. Oder Warmweiß für Entspannung am Laptop auch in den Abendstunden. In 10 Stufen dimmt man es ganz nach Wunsch auf die passende Helligkeit.

– Klemmbefestigung zum einfachen Anbringen an Laptop-Bildschirm

– Auch für dünne LCD- und TFT-Monitor geeignet

– Lichtfarbe 3-stufig einstellbar: weiß für konzentriertes Arbeiten, warmweiß für Entspannung in den Abendstunden

– Ausleuchtung dimmbar in 10 Stufen

– Leistungsaufnahme: 4 Watt

– Stromversorgung: per USB (Anschluss an USB 3.0 oder Netzteil mit mindestens 1 A empfohlen, bitte dazu bestellen)

– Maße: 260 x 22 x 17 mm, Gewicht: 79 g

– Leuchte inklusive Aufbewahrungsbeutel und deutscher Anleitung

– EAN:4022107381680

Preis: 19,95 EUR

Bestell-Nr. NX-4792-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4792-1149.shtml

Die Version für PC-Monitore:

General Office XL-USB-LED-Leuchte für PC-Monitor, 3 Lichtfarben, dimmbar, 4 Watt, 40 cm

Für eine augenschonende Ausleuchtung am PC-Arbeitsplatz

– XL-Leuchte für gleichmäßige Ausleuchtung auf 40 cm Breite

– Maße: 400 x 84 x 58 mm, Gewicht: 200 g

– EAN: 4022107381697

Preis: 29,95 EUR

Bestell-Nr. NX-4793-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/t6hJGu15

