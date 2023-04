Generationenkonflikte beeinflussen Arbeitgeberattraktivität

Fachkräftemangel erfordert generationenübergreifende Strategien

Aufgrund des Fachkräftemangels sind Unternehmen zunehmend gefordert, eine generationenübergreifende Arbeitskultur zu etablieren, um Talente und erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten. Dazu, so der Generationenexperte Ralf Overbeck, müssten die Unternehmen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen und wissen, wo die Stärken der einzelnen Generationen liegen. In der Praxis fehle es aber häufig an solchen Basisinformationen, so dass kein klares Bild entstehe, so Overbeck. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, sollten Unternehmen generationenübergreifende Strategien entwickeln, um unterschiedliche Generationen zu integrieren, Konflikte zu lösen und die Potenziale der verschiedenen Altersgruppen optimal zu nutzen.

In Zeiten des Fachkräftemangels gewinnen Generationenkonflikte zunehmend an Bedeutung, denn sie bergen sowohl Chancen als auch Risiken für die Attraktivität von Unternehmen als Arbeitgeber. Unternehmen, die kein klares Bild von den unterschiedlichen Stärken der einzelnen Generationen haben, laufen Gefahr, Potenziale ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als wertvolle Ressource ungenutzt zu lassen oder durch Kündigung sogar relevantes Know-how zu verlieren.

Unterschiedliche Generationen bringen eine Vielfalt an Stärken, Fähigkeiten und Perspektiven in die Arbeitswelt ein. Unternehmen, die diese Vielfalt erfolgreich nutzen, können ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern. „Die Zusammenarbeit verschiedener Generationen ermöglicht einen Austausch von Wissen, Erfahrungen und Ideen, der die Innovationskraft von Unternehmen stärken kann“, so Overbeck. Die unterschiedlichen Perspektiven der Generationen können zu neuen Lösungsansätzen und einer verbesserten Entscheidungsfindung beitragen.

Vielfalt als Innovationsmotor

Unternehmen, die die Bedürfnisse und Stärken der verschiedenen Generationen berücksichtigen und die Zusammenarbeit zwischen den Generationen fördern, können ihre Attraktivität als Arbeitgeber steigern und so Talente langfristig an das Unternehmen binden oder neue Talente für das Unternehmen gewinnen. Dies wiederum führt zu einer höheren Motivation der Beschäftigten und verbessert die Unternehmenskultur.

Nicht erfolgreich bewältigte Generationenkonflikte können zu Missverständnissen, Spannungen und verminderter Zusammenarbeit führen, was sich negativ auf die Arbeitgeberattraktivität auswirken kann.

Um die Chancen zu nutzen und die Risiken zu minimieren, sollten Unternehmen unter anderem eine offene Kommunikationskultur schaffen, eine individuelle Personalentwicklung betreiben und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse einbeziehen. Nur so können Unternehmen ihre Arbeitgeberattraktivität langfristig sichern und ihre Wettbewerbsfähigkeit erfolgreich ausbauen.

Führungskräfte sind entscheidend

Eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung von Generationenkonflikten kommt den Führungskräften zu. Unternehmen sollten daher in die individuelle Entwicklung und Weiterbildung ihrer Führungskräfte investieren, um ihnen die notwendigen Kompetenzen für den Umgang mit unterschiedlichen Generationen und den daraus resultierenden Herausforderungen zu vermitteln.

Insgesamt zeigt sich, dass Unternehmen, die den Einfluss von Generationenmanagement auf ihre Arbeitgeberattraktivität erkennen und entsprechende Maßnahmen ergreifen, erfolgreicher bei der Mitarbeiterbindung oder im Wettbewerb um die besten Talente sind. In Zeiten des Fachkräftemangels brauchen wir jeden Menschen im Unternehmen, denn jeder hat etwas geleistet“, resümiert Overbeck. Nur so können Unternehmen auch in Zukunft erfolgreich sein, Fachkräfte halten und neue gewinnen.

