Warum Verantwortung für Familie, Vermögen und Zukunft oft früher beginnt, als die meisten Menschen glauben

Generationenplanung beginnt mit Verantwortung. Warum viele Menschen wichtige Entscheidungen für Familie, Vermögen und Zukunft zu lange aufschieben

Leipzig – Die meisten Menschen verbinden Generationenplanung mit einem hohen Alter oder größeren Vermögenswerten. Nach Ansicht des Finanzplaners Harald K.-H. Beintze ist genau das einer der häufigsten Irrtümer. „Generationenplanung beginnt nicht mit dem Alter. Sie beginnt in dem Moment, in dem Menschen Verantwortung übernehmen“, erklärt Beintze. Diese Verantwortung entsteht häufig deutlich früher als viele vermuten: bei der Gründung einer Familie, dem Erwerb einer Immobilie, dem Aufbau eines Unternehmens oder dem Entstehen gemeinsamen Familienvermögens. Nicht die falsche Entscheidung ist das größte Risiko In seiner täglichen Praxis erlebt Beintze immer wieder, dass wichtige Fragen über Jahre hinweg unbeantwortet bleiben. Wer entscheidet, wenn wichtige Entscheidungen plötzlich nicht mehr selbst getroffen werden können? Was geschieht im Erbfall mit Immobilien, Vermögen oder Unternehmensanteilen? Wie ist die Vermögensnachfolge geregelt? Und welche Auswirkungen entstehen für die Familie, wenn keine Klarheit besteht? „Viele Risiken entstehen nicht durch falsche Entscheidungen“, so Beintze. „Sie entstehen dadurch, dass Entscheidungen gar nicht getroffen werden.“ Familienfrieden wichtiger als Geld Nach den Erfahrungen des Finanzplaners geht es den meisten Menschen nicht in erster Linie um finanzielle Optimierung oder das spätere Erbe. Viel häufiger stehen Fragen des Familienfriedens, des Vermögensschutzes und der Verantwortung gegenüber den nachfolgenden Generationen im Mittelpunkt. „In Gesprächen zeigt sich immer wieder, dass die meisten Menschen nicht zuerst an Geld denken. Sie möchten vor allem vermeiden, dass Unsicherheit, Missverständnisse oder Konflikte innerhalb der Familie entstehen“, erklärt Beintze. Eine frühzeitige Auseinandersetzung mit den Folgen eines möglichen Erbfalls, der Nachfolgeplanung und dem Vermögensschutz kann helfen, Risiken sichtbar zu machen und Klarheit über bestehende Regelungen zu schaffen. Klarheit statt Vermutungen Aus diesem Grund beschäftigt sich Beintze intensiv mit den Themen Erbfallanalyse, Vermögensschutz und Generationenplanung. Ziel ist es nicht, rechtliche oder steuerliche Beratung zu ersetzen, sondern Transparenz zu schaffen und Menschen dabei zu unterstützen, rechtzeitig die richtigen Fragen zu stellen. Dabei geht es sowohl um das vorhandene Familienvermögen als auch um die Frage, wie Werte, Verantwortung und persönliche Vorstellungen an die nächste Generation weitergegeben werden können. „Am Ende geht es nicht um Zahlen“, sagt Beintze. „Es geht um Menschen, Verantwortung und die Frage, was von dem bleiben soll, was wir im Laufe unseres Lebens aufgebaut haben.“ Über Harald K.-H. Beintze Harald K.-H. Beintze ist Geschäftsführer der Dr. Pestel Finanzplanung GmbH und beschäftigt sich seit mehr als 35 Jahren mit den Themen Finanzplanung, Vermögensschutz, Nachfolgeplanung, Erbfallanalyse und Generationenplanung. Sein Fokus liegt auf der verständlichen Aufbereitung komplexer Zusammenhänge für Unternehmer, Selbständige, Familien und vermögende Privatpersonen, damit fundierte Entscheidungen mit Klarheit und Weitblick getroffen werden können. Weitere Informationen www.lebenswerk-schuetzen.de

Die Dr. Pestel Finanzplanung erstellt finanzielle Leitbilder, womit Menschen Ihre Potenziale erkennen und Ihre Möglichkeiten ausschöpfen können. Dadurch erlangen Sie mehr Freiheit, mehr Lebensqualität, mehr Selbstbestimmung und werden unabhängiger von Dritten. Mehr dazu unter www.haraldbeintze.com

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