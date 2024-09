Generationswechsel am Standort München der EXECUTIVE SERVICES GROUP

Ella Neff – Neue Partnerin der EXECUTIVE SERVICES GROUP

Nach 16 Jahren unter der Leitung von Daniela Lucas tritt Ella Neff ab 1. September 2024 in ihre Fußstapfen, um den Standort München und die etablierte Personalberatung als neue Partnerin der EXECUTIVE SERVICES GROUP erfolgreich weiterzuführen.

„Diese Übergabe in der Führung sowie Erweiterung des Portfolios markiert nicht nur einen Generationenwechsel, sondern auch eine Zeit des Aufbruchs und der Innovation“, sagt Thomas Kottenhoff, geschäftsführender Gesellschafter der Gruppe.

Mit der Übernahme wird der Standort München sein Dienstleistungsportfolio erweitern, um den wachsenden Kunden-Anforderungen gerecht zu werden. Neu im Portfolio sind:

– High Performance Coaching: Durch fokussierte und individuelle Coachingsessions, basierend auf den Prinzipien des Hochleistungssports.

– Business Coaching: unterstützt Führungskräfte und Teams dabei, ihre beruflichen Ziele zu erreichen und ihre Kompetenzen weiterzuentwickeln.

– Karriereberatung: hilft Fach- und Führungskräften, ihre beruflichen Ziele zu definieren, Stärken und Potenziale zu entfalten und Strategien zu entwickeln.

– Bewerbungscoaching und Interviewtraining

Zugleich wird auch das Branchenspektrum am Standort München erweitert. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Chemiebranche. In diesem Bereich wird Ella Neff umfassende Personalberatungs- und Executive Search Dienstleistungen als Headhunterin anbieten.

„Besonders stolz bin ich auf mein großes Netzwerk, das ich in der Chemiebranche aufgebaut habe“, berichtet Ella Neff. „Kontakte zu Hochschulen und Universitäten haben dieses Netzwerk erweitert und bereichert. Diese Verbindungen sind ein unschätzbarer Vorteil, den ich in meine neue Rolle einbringe.“

Vor ihrer Selbständigkeit erwarb Ella Neff ihre besondere Expertise in der Chemie- und Kunststoffindustrie durch zentrale Positionen als Personalleiterin bei 3M und als HRBusiness- Partnerin bei der WACKER AG. Diese Erfahrungen waren besonders prägend im Hinblick auf ihre Beratungs- und Coaching-Kompetenzen für Führungskräfte. Davor war sie rund acht Jahre als HR-Beraterin an verschiedenen Standorten der

Westlake Vinnolit GmbH & Co. KG tätig.

Bewährtes Bewahren und Neues erschließen

Obwohl wir neue Wege gehen werden, bleibt der Kern unserer Arbeit unverändert: die exzellente Beratung und Betreuung unserer Kunden, nach dem Motto „Bewährtes Bewahren“, bekräftigt Thomas Kottenhoff. Die bisherigen Branchen des Standorts München werden auch in Zukunft

angeboten, da Daniela Lucas weiterhin Ansprechpartnerin sein wird. Gleichzeitig ergeben sich aber erweiterte Möglichkeiten z. B. für den Maschinen- und Anlagenbau, die Elektronik und Automatisierungstechnik oder auch die Baubranche mit ihren Anwendungsgebieten in der Chemischen Industrie.

Auch wird Daniela Lucas weiterhin unsere Dienstleistungen im Bereich „Berufungsverfahren für Professuren“ deutschlandweit verantworten und ausbauen.

Weitere Infos über unseren Standort erhalten Sie unter www.esgroup-muenchen.de

Die EXECUTIVE SERVICES GROUP Gesellschaft für Unternehmensberatung mbH ist ein unternehmergeführter Partnerverbund selbstständiger Personalberater und

Headhunter. Insgesamt 9 Partner bieten unter dem Dach der EXECUTIVE SERVICES GROUP als Headhunter deutschlandweit die Direktsuche von Führungskräften und Spezialisten an. Die jeweiligen individuellen Branchen- und Beratungskompetenzen der einzelnen Partner werden in der Gruppe gebündelt und sind zentral abrufbar.

Von diesem großen Branchen- und Beratungs-Know-how sowie der kundennahen Beratung profitieren hauptsächlich deutsche mittelständische Unternehmen.

