Genetec baut internationale Standorte weiter aus

Unternehmen reagiert mit globaler Expansion auf steigende Nachfrage und wachsende Mitarbeiterzahl

FRANKFURT, 21. Juli 2025 -Genetec Inc. („Genetec“), der weltweit führende Anbieter von Software für die physische Sicherheit, hat die Erweiterung seines Hauptsitzes in Montreal, Kanada, sowie seines Standorts in London bekanntgegeben. Mit dem Ausbau trägt das Unternehmen dem gestiegenen Bedarf seiner Kunden an innovativen Sicherheitslösungen Rechnung, fördert die technologische Weiterentwicklung und schafft Raum für eine wachsende Belegschaft.

Die Erweiterung ist Teil einer langfristigen Wachstumsstrategie: Genetec richtet seine Strukturen konsequent an den Erwartungen der Kunden aus und setzt auf ein modernes Arbeitsumfeld, das Fachkräfte anspricht und langfristig bindet.

Seit 2020 ist die Zahl der weltweit Beschäftigten um 65 Prozent gestiegen. Inzwischen zählt Genetec mehr als 2.150 Mitarbeitende an 20 Standorten auf vier Kontinenten. Und das Wachstum geht weiter – aktuell sind über 100 Stellen in verschiedenen Bereichen, unter anderem in der Forschung und Entwicklung (F&E), ausgeschrieben.

Der Campus in Montreal umfasst nach dem Ausbau nun fünf Gebäude mit einer Gesamtfläche von rund 36.700 Quadratmetern. Untergebracht sind dort neben F&E- sowie kaufmännischen und operativen Teams auch ein Besucherzentrum („Experience Center“) sowie zwei Bistros für Mitarbeiter und Gäste. Im Rahmen der globalen Wachstumsstrategie wurde außerdem das Büro in London (UK) um eine Etage erweitert. Weitere neue Niederlassungen eröffnete Genetec zuletzt in Sydney, Dubai, Mexiko-Stadt und Washington, D.C.

Darüber hinaus unterstreicht Genetec sein Engagement in der DACH-Region mit einem eigenen Standort in Wien. Von dort aus betreut das Unternehmen Kunden und Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz und treibt die regionale Marktentwicklung gezielt voran.

„Unsere Büros sind bewusst so gestaltet, dass sie Zusammenarbeit fördern und neue Ideen ermöglichen“, sagt Andrew Elvish, Vice President Marketing bei Genetec Inc. „Ein inspirierendes Arbeitsumfeld hilft uns dabei, kreative Köpfe zu gewinnen und langfristig zu binden. Denn hinter jeder Innovation stehen unsere Mitarbeitenden – und ihr Erfolg ist letztlich auch der unseres Unternehmens.“

Genetec ist ein global agierendes Technologieunternehmen, das seit über 25 Jahren die physische Sicherheitsbranche entscheidend prägt. Mit dem Lösungsportfolio von Genetec können Unternehmen, Behörden und Kommunen weltweit Menschen und Betriebsanlagen sichern und gleichzeitig die Privatsphäre des Einzelnen schützen sowie betriebliche Effizienz realisieren.

Genetec bietet die weltweit führenden Produkte für Videomanagement, Zutrittskontrolle und ALPR, die alle auf einer offenen Architektur aufbauen und deren Kernstück Cybersicherheit ist. Das Portfolio des Unternehmens umfasst zudem Lösungen für die Einbruchserkennung, Sprechanlagen und das digitale Beweismanagement.

Genetec hat seinen Hauptsitz in Montreal, Kanada, und betreut seine mehr als 42.500 Kunden über ein umfangreiches Netzwerk von akkreditierten Vertriebspartnern und Beratern in über 159 Ländern.

Weitere Informationen über Genetec gibt es unter www.genetec.de

© Genetec Inc., 2025. Genetec™ und das Genetec Logo sind Marken von Genetec Inc. und können in verschiedenen Ländern eingetragen sein oder zur Eintragung anstehen. Andere in diesem Dokument verwendete Marken können Marken der Hersteller oder Anbieter der jeweiligen Produkte sein.

