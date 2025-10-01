Genetec bietet Audiokommunikation in Security Center SaaS

Neue Funktion integriert Intercom-Unterstützung und SIP-basierte Audiofunktionen in einer vereinheitlichten Plattform für schnellere Reaktion und optimiertes Situationsbewusstsein.

FRANKFURT, 30. September 2025 – Genetec Inc. („Genetec“), der weltweit führende Anbieter von Software für die physische Sicherheit, erweitert Security Center SaaS um Cloud-native Funktionen für die Audiokommunikation. Genetec bietet jetzt Echtzeit-Sprachfunktionen, basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Intercom- und SIP-basierten Audiolösungen auf seiner On-Prem-Plattform. Die neuen Funktionen sind in dieselbe intuitive Cloud-basierte Schnittstelle integriert, die bereits Video, Zutrittskontrolle und Einbruchüberwachung bündelt.

Echtzeit-Audio für schnellere Sicherheitsmaßnahmen

Ob im Tagesgeschäft oder in einer Notfallsituation: Sicherheitsteams in Bereichen wie Bildung, Einzelhandel und Gesundheitswesen können nun Echtzeit-Audio, Zutrittskontrolle und Video nutzen, um schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Dank der direkt in Security Center SaaS integrierten Kommunikationsfunktionen interagieren die Mitarbeiter mit Personen an Eingangspunkten, überprüfen Identitäten per Live-Video und ergreifen sofort Maßnahmen, ohne zwischen Tools oder Schnittstellen wechseln zu müssen.

„Unser Ziel ist es, unseren Kunden im Bereich Audio die gleiche Freiheit zu bieten, die sie bereits von Video und Zutrittskontrolle kennen“, sagt Christian Morin, Vice President of Product Engineering bei Genetec Inc. „Unternehmen können die Intercom-Geräte auswählen, die ihren Anforderungen am besten entsprechen, und diese über eine einzige Cloud-native Plattform verwalten, ohne an das proprietäre Ökosystem eines Anbieters gebunden zu sein.“

Mit geringen Investitionen in Intercom-Funktionen starten

Communications for Security Center SaaS ist skalierbar, von wenigen Intercoms bis hin zu mehreren tausend Stück in großen Unternehmen sind viele Varianten denkbar. Da die Lösung Cloud-basiert ist und auf einer offenen Architektur aufgebaut ist, können Unternehmen klein anfangen, Implementierungen mit minimalen Investitionen testen und diese erweitern, indem sie die Intercom-Geräte einsetzen, die ihren Anforderungen am besten entsprechen. Bei der Einführung wird die neue Funktion Intercom-Geräte von Axis unterstützen. In zukünftigen Versionen sollen weitere Anbieter hinzukommen.

„Die native Integration von Axis-Intercoms in Security Center SaaS, basierend auf Axis Cloud Connect, bietet Kunden eine Kommunikation auf Unternehmensniveau ohne die Komplexität eigenständiger Systeme. Sicherheitsteams können Axis-Intercoms direkt auf derselben Plattform verwalten, die sie für Videoüberwachung, Zutrittskontrolle, Automatisierung von Aktionen auf Vorfälle, forensische Suche, Datenanalyse und mehr verwenden. Dies verbessert das Situationsbewusstsein und hilft den Nutzern, effektiver auf Vorfälle zu reagieren“, erklärt Fredrik Nilsson, VP Americas, Axis Communications.

Das Design von Security Center SaaS umfasst leistungsstarke Funktionen für Cybersicherheit und Datenschutz. Ebenso wie Video- und Zutrittskontrollen werden auch Audiodaten als vertrauliche Informationen behandelt und durch verschlüsselte Kommunikation geschützt, um die Daten während der Übertragung zu sichern. Audit-Trails sorgen für Nachvollziehbarkeit während der Untersuchungen. Automatische Software-Updates mit regelmäßigen Sicherheitspatches halten das System auf dem aktuellen Stand gegen neue aufkommende Bedrohungen.

Verfügbarkeit

Communications for Security Center SaaS ist ab September 2025 weltweit über das Netzwerk akkreditierter Vertriebspartner von Genetec erhältlich.

Weitere Informationen zu Genetec gibt es auf der Website.

Genetec ist ein global agierendes Technologieunternehmen, das seit über 25 Jahren die physische Sicherheitsbranche entscheidend prägt. Mit dem Lösungsportfolio von Genetec können Unternehmen, Behörden und Kommunen weltweit Menschen und Betriebsanlagen sichern und gleichzeitig die Privatsphäre des Einzelnen schützen sowie betriebliche Effizienz realisieren.

Genetec bietet die weltweit führenden Produkte für Videomanagement, Zutrittskontrolle und ALPR, die alle auf einer offenen Architektur aufbauen und deren Kernstück Cybersicherheit ist. Das Portfolio des Unternehmens umfasst zudem Lösungen für die Einbruchserkennung, Sprechanlagen und das digitale Beweismanagement.

Genetec hat seinen Hauptsitz in Montreal, Kanada, und betreut seine mehr als 42.500 Kunden über ein umfangreiches Netzwerk von akkreditierten Vertriebspartnern und Beratern in über 159 Ländern.

Weitere Informationen über Genetec gibt es unter www.genetec.de

© Genetec Inc., 2025. Genetec™ und das Genetec Logo sind Marken von Genetec Inc. und können in verschiedenen Ländern eingetragen sein oder zur Eintragung anstehen. Andere in diesem Dokument verwendete Marken können Marken der Hersteller oder Anbieter der jeweiligen Produkte sein.

