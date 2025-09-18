Genetec ermöglicht schnellere und intelligentere Ermittlungen in Security Center SaaS

Neue, durch intelligente Automatisierung unterstützte Ermittlungsfunktionen helfen Nutzern von Genetec Security Center, Videobeweise schnell zu finden, den Kontext zu verstehen und Fälle in wenigen Minuten abzuschließen.

FRANKFURT, 18. September 2025 – Genetec Inc. („Genetec“), der weltweit führende Anbieter von Unternehmenssoftware für physische Sicherheit, hat heute neue, durch Intelligent Automation (IA) unterstützte Ermittlungsfunktionen in Security Center SaaS angekündigt. Diese helfen Nutzern, Videobeweise schnell zu finden, den Kontext rund um ein Ereignis zu verstehen und Fälle innerhalb weniger Minuten abzuschließen.

Für viele Organisationen bestehen Ermittlungen noch immer darin, stundenlang Videos zu durchsuchen und zwischen verschiedenen Systemen zu wechseln. Die neuen Funktionen von Security Center SaaS zentralisieren diese Arbeitsabläufe in einer modernen, intuitiven Benutzeroberfläche. Dort können Nutzer Personen oder Fahrzeuge in Live- oder aufgezeichnetem Material mithilfe natürlicher Sprache und erweiterter Filter suchen.

Die Ergebnisse werden automatisch mit Kontextinformationen angereichert, etwa zu Aktivitäten in der Nähe, Ereignissen vor oder nach einem Vorfall oder zu Personen mit ähnlichem Erscheinungsbild. Damit ist es für jeden Nutzer einfacher zu erkennen, welche Kameraaufzeichnung relevant ist, anstatt viel Zeit mit dem Suchen nach den richtigen Videodaten oder dem Wechsel zwischen verschiedenen Tools zu verlieren.

Dank seiner offenen Architektur arbeitet Security Center SaaS mit einem der größten Ökosysteme an Kameras und Geräten in der Branche. Organisationen haben dadurch die Freiheit, die für sie passenden Hardwarelösungen auszuwählen, ohne an einen einzigen Anbieter gebunden zu sein. Durch die Nutzung der Metadaten verschiedenster Kameramodelle können die erweiterten Suchfunktionen des Systems präzisere und kontextbezogene Ergebnisse liefern.

„Sicherheitsfachleute stehen oft unter Druck, große Mengen an Video- und Datenmaterial schnell auszuwerten – insbesondere nach kritischen Vorfällen“, sagt Jonathan Doyon, Senior Product Group Director bei Genetec Inc. „Unsere neue intelligente Suche bietet Ermittlungsteams eine schnellere und intuitivere Möglichkeit, relevante Beweise zu finden, Zeitabläufe zusammenzustellen und Ergebnisse sicher zu teilen – alles über eine einzige, einheitliche Oberfläche. Mit den neuen Ermittlungsfunktionen in Security Center SaaS schaffen wir ein kontextbewusstes, vereinheitlichtes Erlebnis, bei dem Nutzer rasch verstehen, was geschehen ist, und mit Zuversicht handeln können. Genau nach dieser Innovation haben Sicherheitsteams gefragt – und dies ist erst der Anfang.“

Wesentliche Funktionen der neuen Ermittlungsumgebung:

Intelligente Suche: Start einer IA-gestützten Untersuchung direkt aus dem Videoplayer heraus, indem eine Person, ein Fahrzeug oder ein Objekt ausgewählt wird. Das System passt die Suche automatisch an den Kontext an und initiiert den passenden Workflow. Ermittlungen werden dadurch schneller und intuitiver.

Aktivität in der Nähe: Zeigt auf, was vor oder nach einem Ereignis geschah, indem Personen oder Fahrzeuge in der Nähe innerhalb eines bestimmten Zeitfensters identifiziert werden. Ideal, um verdächtige Bewegungen nachzuvollziehen oder Bezüge zu Referenzbildern herzustellen.

Ein- und Austrittserkennung: Ermittelt den genauen Zeitpunkt, an dem eine Person, ein Fahrzeug oder ein Objekt eine Szene betritt oder verlässt. Dies ermöglicht eine sofortige Analyse und liefert klare Informationen für Berichte und Fallaufbereitung.

Ähnliche Personen: Findet Personen mit ähnlichem Erscheinungsbild über mehrere Kameras hinweg mithilfe fortschrittlicher Ähnlichkeitserkennung. Dafür erstellt das System ein digitales Profil basierend auf visuellen Merkmalen und identifiziert ähnliche Personen – auch standort- und herstellerübergreifend.

Ab dem 29. September steht diese neue Funktion allen Nutzern von Security Center SaaS zur Verfügung. Damit können Nutzer Beweise schneller suchen, sichten und exportieren – bei voller Nachverfolgbarkeit und Wahrung des Datenschutzes während des gesamten Prozesses.

Weitere Informationen zu Security Center SaaS und der intelligenten Suche finden Sie hier: https://www.genetec.com/product-releases/security-center-saas-intelligent-search

Genetec ist ein global agierendes Technologieunternehmen, das seit über 25 Jahren die physische Sicherheitsbranche entscheidend prägt. Mit dem Lösungsportfolio von Genetec können Unternehmen, Behörden und Kommunen weltweit Menschen und Betriebsanlagen sichern und gleichzeitig die Privatsphäre des Einzelnen schützen sowie betriebliche Effizienz realisieren.

Genetec bietet die weltweit führenden Produkte für Videomanagement, Zutrittskontrolle und ALPR, die alle auf einer offenen Architektur aufbauen und deren Kernstück Cybersicherheit ist. Das Portfolio des Unternehmens umfasst zudem Lösungen für die Einbruchserkennung, Sprechanlagen und das digitale Beweismanagement.

Genetec hat seinen Hauptsitz in Montreal, Kanada, und betreut seine mehr als 42.500 Kunden über ein umfangreiches Netzwerk von akkreditierten Vertriebspartnern und Beratern in über 159 Ländern.

Weitere Informationen über Genetec gibt es unter www.genetec.de

© Genetec Inc., 2025. Genetec™ und das Genetec Logo sind Marken von Genetec Inc. und können in verschiedenen Ländern eingetragen sein oder zur Eintragung anstehen. Andere in diesem Dokument verwendete Marken können Marken der Hersteller oder Anbieter der jeweiligen Produkte sein.

Firmenkontakt

Genetec Deutschland GmbH

Stina van den Berg

De-Saint-Exupéry-Straße

60549 Frankfurt am Main

069 506028 255



https://www.genetec.com/de

Pressekontakt

Fink & Fuchs AG

Patrick Rothwell

Berliner Straße 164

65205 Wiesbaden

0611-74131-0



https://finkfuchs.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.