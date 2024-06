Genetec eröffnet neue europäische Zentren für Forschung und Entwicklung und internationale Experience Center

Mehr weltweite Präsenz für Innovation und schnelles Wachstum

Frankfurt, 04.06.2024 – Genetec Inc. („Genetec“), führender Technologie-Anbieter für vereinheitlichtes Sicherheitsmanagement, öffentliche Sicherheit, Betrieb und Business Intelligence, eröffnet mehrere Zentren für Forschung und Entwicklung (F&E) in Europa. Außerdem baut Genetec weltweit zusätzliche Experience Center auf und erweitert verschiedene Niederlassungen.

Neue europäische F&E-Zentren

Genetec verstärkt seine globale Präsenz durch die Einrichtung und den Ausbau neuer Forschungs- und Entwicklungszentren in Wien (Österreich), Krakau (Polen) und Orleans (Frankreich). Die Wahl dieser strategischen Standorte in Europa unterstreicht das Engagement von Genetec für Innovationen. Die neuen F&E-Zentren ergänzen den Campus des Unternehmens in Montreal sowie die bestehenden F&E-Zentren in Quebec City und Sherbrooke (Kanada), Paris (Frankreich) und Brügge (Belgien).

„Mit diesen Innovationszentren fördern wir die Zusammenarbeit zwischen unseren Entwicklern, um noch intensiver die zukunftsweisende Technologie von Genetec auszubauen. Unsere neuesten F&E-Zentren werden bestehende Initiativen stärken und neue Fähigkeiten, wie die intelligente Automatisierung, vorantreiben“, sagte Christian Morin, Vice President of Product Engineering, Genetec Inc. „Um der wachsenden Nachfrage nach Innovationen von Genetec gerecht zu werden, haben wir unser F&E-Team in den letzten fünf Jahren um 50 Prozent vergrößert.“

Internationale Experience Center und Büroerweiterungen

Genetec hat kürzlich drei neue, hochmoderne Experience Center in Washington D.C. (USA), Sydney (Australien) und Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) eröffnet. Diese ergänzen die Riege von bereits bestehenden Experience Centern in Montreal (Kanada), Paris (Frankreich), London (Großbritannien), Singapur und Mexiko-City (Mexiko). Darüber hinaus baut Genetec den Campus seines Hauptsitzes in Montreal weiter aus und hat diesen bereits um über 100.000 Quadratmeter vergrößert. Das Unternehmen hat zudem seine Niederlassungen in London, Paris, Wien und São Paulo (Brasilien) erheblich erweitert.

„Durch die neuen Experience Center und den Ausbau der Büros an strategischen Standorten vergrößern wir nicht nur unsere globale Präsenz; wir eröffnen uns die Möglichkeit zu skalieren, angesichts der steigenden Nachfrage nach den Lösungen von Genetec weltweit. Unser Ziel ist es, Kunden, Vertriebspartnern und potenziellen Kunden eine direkte Hands-on Demo unserer innovativen Technologie und ein unvergessliches Markenerlebnis zu bieten“, sagte Michel Chalouhi, Vice President of Global Sales, Genetec Inc.

Seit 2020 hat das Unternehmen seine Mitarbeiterzahl um 52 Prozent erhöht und beschäftigt derzeit über 2.100 Mitarbeiter in 20 Niederlassungen auf vier Kontinenten. Um seinem starken Wachstum gerecht zu werden, hat Genetec derzeit über 80 Positionen neu ausgeschrieben, darunter über 30 in der Forschung und Entwicklung in den Regionen Amerika, Europa, Naher Osten und Asien-Pazifik.

Weitere Informationen über Genetec und offenen Stellen finden Sie unter: https://www.genetec.com/de

Genetec ist ein global agierendes Technologieunternehmen, das seit über 25 Jahren die physische Sicherheitsbranche entscheidend prägt. Mit dem Lösungsportfolio von Genetec können Unternehmen, Behörden und Kommunen weltweit Menschen und Betriebsanlagen sichern und gleichzeitig die Privatsphäre des Einzelnen schützen sowie betriebliche Effizienz realisieren.

Die Lösungen basieren auf einer offenen Architektur, bei der Cybersicherheit von Anfang der Kern der Entwicklung ist. Genetec Lösungen können On-Premise, in der Cloud oder in hybriden Implementierungen eingesetzt werden. Die beiden Hauptprodukte sind Genetec Security Center und Genetec Security Center SaaS: Sie kombinieren vereinheitlichte physische Kernsicherheitsfunktionen wie Zutrittskontrolle, Videoüberwachung, automatische Nummernschilderkennung (ALPR), Einbruchserkennung, Kommunikation und Analytics.

Genetec hat seinen Hauptsitz in Montreal, Kanada. Das Unternehmen betreut seine Kunden über ein umfangreiches Netzwerk aus zertifizierten Vertriebspartnern und Beratern in über 159 Ländern.

Weitere Informationen über Genetec gibt es unter www.genetec.de

© Genetec Inc., 2024. Genetec und das Genetec Logo sind Marken von Genetec Inc. und können in verschiedenen Ländern eingetragen sein oder zur Eintragung anstehen. Andere in diesem Dokument verwendete Marken können Marken der Hersteller oder Anbieter der jeweiligen Produkte sein.

