Genießen Sie den Winter in Regensburg

GARDEN UND SPA HOTEL GÖTZFRIED

Winter in Regensburg bietet im Hotel Götzfried eine ganz besondere Atmosphäre. Der weitläufige Wellnessgarten sowie der Götzfried Spa mit über 1100 m² Fläche laden inmitten einer goldenen Herbstlandschaft zum Entspannen und Verweilen ein. In den traumhaften Zimmern und Suiten genießen Sie erstklassigen Wohnkomfort. Das Restaurant verwöhnt Sie in liebevoll eingerichteten Stuben mit regionalen und internationalen Köstlichkeiten, die perfekt auf die herbstliche Jahreszeit abgestimmt sind. Der Ort bietet einen Rückzugsort ohne Ablenkung – umgeben von Licht, Luft und Natur. Hier können Sie die Zeit vergessen, denn bereits ein kurzer Aufenthalt hinterlässt nachhaltige Erholung und Gelassenheit. Ein idealer Ort, um im Winter zur Ruhe zu kommen und neue Energie zu tanken.

Wellness & SPA

Das Götzfried – Garden & SPA Hotel glänzt im Winterzauber mit seinem einzigartigen Spa auf rund 1100 m². Der Spa-Bereich umfasst das Regensburger Refugium, das mit zehn verschiedenen Schwitz-, Inhalations- und Entspannungsattraktionen sowie der Beauty- und Vital-Lounge mit modernen Behandlungen für „Sie“ und „Ihn“ zum Wohlfühlen einlädt. Ein besonderes Highlight ist der Garden-Naturpool mit einer Schwimmlänge von 20 Metern, umgeben von gemütlichen Liegen im Relaxgarten – der perfekte Ort, um die winterliche Ruhe und die schneebedeckten Farben der Natur zu genießen.

Kulinarik

Wer gepflegte Küche, exzellenten Service und traditionsreiche Eleganz schätzt, ist im Garden & SPA Hotel bestens aufgehoben. In winterlich dekorierten Räumen genießen Sie an liebevoll gedeckten Tischen frische, saisonale und regionale Gerichte. Die Verwöhn-Pension bietet moderne, meisterhafte Küche, die jeden Geschmack trifft – ideal, um die winterliche Atmosphäre in vollen Zügen zu genießen!

Zimmer & Suiten

In unserem Hotel haben Sie die Wahl zwischen fünf verschiedenen Zimmer- und Suiten-Typen, die alle neuwertig, individuell und mit viel Liebe zum Detail eingerichtet sind. Heimische Hölzer, eingebettet in ein leicht traditionelles Ambiente, sowie harmonisch abgestimmte Stoffe und stilvoll gestaltete Möbel schaffen eine behagliche Atmosphäre, die Körper, Geist und Seele verwöhnt – der perfekte Rückzugsort, um die winterliche Ruhe zu genießen.

TOP Winterurlaubsangebote zum Vorteilspreis:

Berührende Weihnachten

22.12. – 27.12.2024

Inklusivleistungen:

Übernachten in der gewünschten Zimmerkategorie

Inklusive dem Götzfried Schlemmerfrühstück

Täglich von 13:30 bis 16:00 Uhr Nachmittagsimbiss mit Kuchen und pikanten Snacks

4-Gang-Menü am Abend mit Wahlmöglichkeiten beim Hauptgang

Benutzung des 1.100 m² Spa „Regensburger Refugium“ mit 10 Relaxattraktionen

Götzfried Wellnesstasche mit Bademantel und Badetücher für die Zeit Ihres Aufenthaltes

23.12. Glühwein und Kastanien im romantischen Weihnachtsgarten

Wunderschöner und berührender Weihnachtsabend mit Festprogramm

24.12. und 25.12. traumhaft schönes Weihnachts-Galadinner

Weihnachtsleckereien bei Ankunft im Zimmer

SPA-Gutschein im Wert von 100 EUR einzulösen bei einer Behandlung in der Beauty- und Vitallounge oder in Rosis Marktplatz

Early Spa Check-in nach Verfügbarkeit

3-5 ÜN ab EUR 561 pro Person

*****************************************************************************

MID-WEEK 3 = 4

07.01. – 22.12.2024

4 Nächte zum Preis von 3!

Inklusivleistungen:

Glas Sekt zur Begrüßung

Übernachten in der gewünschten Zimmerkategorie

Inklusive Schlemmerfrühstück und der beliebten -Verwöhnpension

4-Gang-Menü am Abend mit Wahlmöglichkeiten beim Hauptgang

Benutzung des 1.100 m² Spa „Regensburger Refugium“ mit 10 Relaxattraktionen

Götzfried Wellnesstasche mit Bademantel und Badetücher für die Zeit Ihres Aufenthaltes

1 x Classic Gesichtsbehandlung für alle Hauttypen oder Ganzkörpermassage (60 Minuten)

Late Check out für den Spabereich nach Verfügbarkeit

Anreise Sonntag oder Montag

4 ÜN ab EUR 469 pro Person

*****************************************************************************

Romantischer Advent

28.11. – 23.12.2024

Inklusivleistungen:

Glas Sekt zur Begrüßung

Übernachten in der gewünschten Zimmerkategorie

Inklusive dem Götzfried Schlemmerfrühstück

Benutzung des 1.100 m² Spa „Regensburger Refugium“ mit 10 Relaxattraktionen

Götzfried Wellnesstasche mit Bademantel und Badetücher für die Zeit Ihres Aufenthaltes

Gutschein im Wert von 30 EUR einzulösen bei einer Behandlung in der Beauty- und Vitallounge oder in Rosis Weihnachtsmarkt

1 x Wahlweise Körperpackung in der Wasserschwebeliege oder ein Bad nach Wahl in der Royalwanne mit Gesundheitsunterwassermassage

Early Spa Check-in nach Verfügbarkeit

Besuch des Romantischen Weihnachtsmarktes auf Schloss Thurn und Taxis in Regensburg

3/4 Pension ist hier optional zum Preis von 50,00 Euro pro Person und Tag zubuchbar

2-4 ÜN ab EUR 215 pro Person

*****************************************************************************

Silvester & Champagner

27.12.2024 – 03.01.2025

Inklusivleistungen:

Übernachten in der gewünschten Zimmerkategorie

Inklusive dem Götzfried Schlemmerfrühstück

Täglich von 13:30 bis 16:00 Uhr Nachmittagsimbiss mit Kuchen und pikanten Snacks

4-Gang-Menü am Abend mit Wahlmöglichkeiten beim Hauptgang

Benutzung des 1.100 m² Spa „Regensburger Refugium“ mit 10 Relaxattraktionen

Götzfried Wellnesstasche mit Bademantel und Badetücher für die Zeit Ihres Aufenthaltes

Am 28.12. Küchenparty mit FLying Buffet und Weinprobe

Silvesterabend mit traumhaftem Galabuffet und Sekt zum Anstoßen um Mitternacht

Am Neujahrstag feiner Neujahrsbrunch

Stadtführung durch das winterliche Regensburg

Traumbad nach Wahl in der Sauerstoffwanne oder 1x Packung in der Wasserschwebeliege

Wellnessgutschein im Wert von 100 EUR pro Person, einzulösen in der Beauty- und Vitallounge oder in Rosis Dekoshop

4-6 ÜN ab EUR 807 pro Person



*****************************************************************************

Weihnachten & Silvester

22.12.2024 – 03.01.2025

Inklusivleistungen:

Übernachten in der gewünschten Zimmerkategorie

Inklusive dem Götzfried Schlemmerfrühstück

Täglich von 13:30 bis 16:00 Uhr Nachmittagsimbiss mit Kuchen und pikanten Snacks

4-Gang-Menü am Abend mit Wahlmöglichkeiten beim Hauptgang

Benutzung des 1.100 m² Spa „Regensburger Refugium“ mit 10 Relaxattraktionen

Götzfried Wellnesstasche mit Bademantel und Badetücher für die Zeit Ihres Aufenthaltes

Weihnachtspecials:

Wunderschöner und berührender Weihnachtsabend mit Festprogramm

23.12. Glühwein und Kastanien im romantischen Weihnachtsgarten

24.12. und 25.12. traumhaft schönes Weihnachts-Galadinner

Selbstgebackene Weihnachtsleckereien bei Ankunft im Zimmer

Silvesterspecials:

Silvesterball mit Livemusik und traumhaftem Galabuffet

Am Neujahrstag feiner Neujahrsbrunch

Romantische Winterwanderung mit Fackeln

Neujahrsgruß mit Bläserquartett, Glühwein und leckeren Häppchen

Wellnessgutschein im Wert von 100,00 EUR pro Person, einzulösen in der Beauty- und Vitallounge oder Rosis Weihnachtsmarkt

8-10 ÜN ab EUR 1.397 pro Person

*****************************************************************************

Winter Kurzurlaub

26.12. – 30.12.2024

Inklusivleistungen:

Highlight: Unsere Küchenparty mit Flying Buffet am 28. Dezember

Übernachten in der gewünschten Zimmerkategorie

Inklusive dem Götzfried Schlemmerfrühstück

4-Gang-Menü am Abend mit Wahlmöglichkeiten beim Hauptgang

Täglich von 13:30 bis 16:00 Uhr Nachmittagsimbiss mit Kuchen und pikanten Snacks

Benutzung des 1.100 m² Spa „Regensburger Refugium“ mit 10 Relaxattraktionen

Götzfried Wellnesstasche mit Bademantel und Badetücher für die Zeit Ihres Aufenthaltes

1 x Traumbad nach Wahl in der Sauerstoffwanne oder 1x Packung in der Wasserschwebeliege

1 x Stadtführung durch das winterliche Regensburg

2-4 ÜN ab EUR 338 pro Person

Mit einem Ambiente, das begeistert, spiegelt sich die Geschichte unserer Stadt seit 1900 hier wider – mit der Regensburger Allee, unserem Regensburger Refugium sowie Rosis Marktplatz, dem traumhaften Dekoshop. Der weitläufig angelegte Wellnessgarten sowie der Götzfried Spa mit über 1100 m² lädt zum relaxen und verweilen ein.

In den traumhaften Zimmern & Suiten genießen sie Wohnkomfort der Extraklasse. Das Restaurant mit seinen liebevoll eingerichteten Stuben kredenzt regionale sowie internationale Köstlichkeiten.

Firmenkontakt

GARDEN UND SPA HOTEL GÖTZFRIED

Maria Götzfried

Wutzlhofen 1

93057 Regensburg

+49 (0)941 6961-0



https://www.hotel-goetzfried.de

Pressekontakt

NEW MEDIA DESIGN

Lorena Schneider

Schollstrasse 3

82131 Gauting

08955298877



http://www.new-media-design.info

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.