GenussPabst Fleischermeister GmbH: Österreichs Antwort auf die Fleischfrage

Aus dem steirischen Hügelland heraus hat sich die GenussPabst GmbH zu einem Spezialisten für hochwertiges Rindfleisch entwickelt. Das Familienunternehmen geht auf eine Fleischerei des Urgroßvaters zurück und wird heute in vierter Generation von Patrick Franz Pabst geführt. Mit einer Kombination aus handwerklichem Wissen und moderner Verarbeitungstechnik stellt sich der Betrieb bewusst gegen die Logik der industriellen Massenproduktion.

Regionale Kooperationen sichern Transparenz und Tierwohl

Zentral für das Geschäftsmodell ist ein enges Netzwerk regionaler Partner – von landwirtschaftlichen Betrieben bis hin zu kleineren Schlachthöfen. Durch diese Kooperationen bleibt die Wertschöpfungskette transparent, und Aspekte wie Tierwohl und Herkunft rücken stärker in den Vordergrund. Damit bedient die GenussPabst GmbH eine Nachfrage, die in Österreich wie in Deutschland wächst: nach nachvollziehbarer, regionaler Fleischproduktion.

Qualitätsfleisch für Gastronomie, Handel und Privatkunden

Die GenussPabst GmbH bietet eine Produktpalette, die von Filetstücken für die Gastronomie über Gulaschfleisch für den Feinkosthandel bis hin zu Spezialzuschnitten für private Genießerinnen und Genießer reicht. Verarbeitet wird ausschließlich Fleisch, das den internen Qualitätsstandards entspricht. Der Ansatz des Unternehmens lautet: nicht mehr Fleisch, sondern besseres Fleisch.

GenussPabst expandiert mit Qualitätsfleisch nach Deutschland

Jüngster Schritt in der Unternehmensentwicklung ist der Eintritt in den deutschen Markt. Damit will die GenussPabst GmbH nicht nur ihre Produkte exportieren, sondern auch ein Produktionsmodell sichtbar machen, das auf Nachhaltigkeit, Regionalität und handwerkliche Verarbeitung setzt. Dass dieser Ansatz auch außerhalb Österreichs Anklang findet, zeigt das wachsende Interesse deutscher Gastronomiebetriebe und Feinkosthändler.

Traditionelles Metzgerhandwerk trifft moderne Ernährungstrends

Der Erfolg des Unternehmens fällt in eine Zeit, in der die Debatte um Fleischkonsum intensiver geführt wird. Während die Nachfrage nach industriell erzeugtem Fleisch stagniert, gewinnen hochwertige Nischenprodukte an Bedeutung. Die GenussPabst GmbH positioniert sich hier als Beispiel dafür, wie traditionelles Metzgerhandwerk in einer modernen Ernährungslandschaft bestehen kann.

Mehr Informationen gibt es unter www.genusspabst.at.

Impressum:

GenussPabst Fleischermeister GmbH

Flurweg 18

4901 Ottnang am Hausruck,

Österreich

Tel.: +43 650 92 57 457

E-Mail: office@genusspabst.at

Web.: www.genusspabst.at

Wir von Genusspabst streben leidenschaftlich nach bester Fleischqualität, legen höchsten Wert auf Regionalität, Tierwohl und bauen auf Nachhaltigkeit in der Verarbeitung. So bekommst du das beste Stück deiner Region, durch unsere Eigenlogistik & Versandpartner in deine Küche geliefert.

